Amenzi pentru proprietarii care nu curăță graffiti-urile de pe clădiri. Bucureștiul pregătește reguli mai dure

Înaintea ședinței extraordinare a Consiliului General, primarul general Ciprian Ciucu a explicat, pe Facebook, principalele obiective ale proiectului și modul în care acesta va funcționa. Ulterior, proiectul a fost aprobat de consilieri.

Potrivit edilului, inițiativa aduce mai multe beneficii atât proprietarilor, cât și orașului. Primăria va suporta 80% din costurile lucrărilor, în timp ce proprietarii vor achita doar 20%. În plus, autoritatea locală se va ocupa de documentații, avize, autorizații și soluțiile tehnice necesare intervențiilor.

Pentru monumentele istorice și clădirile protejate, lucrările vor fi realizate prin metode care nu afectează fațadele și respectă normele privind patrimoniul construit.

Cum se va desfășura programul anti-graffiti

Autoritățile au stabilit mai multe etape pentru implementarea proiectului.

Procesul începe cu verificările efectuate de Poliția Locală, care va identifica imobilele afectate și va întocmi note de constatare însoțite de fotografii. Ulterior, proprietarii sau administratorii vor primi notificări oficiale privind obligațiile care le revin.

După notificare, aceștia vor avea două posibilități.

Prima variantă este conformarea voluntară. Proprietarii pot curăța fațadele pe cont propriu, utilizând metode adecvate, iar apoi vor transmite dovada efectuării lucrărilor. Termenul maxim pentru această variantă este de 90 de zile de la notificarea Primăriei.