Amenzi pentru proprietarii care nu curăță graffiti-urile de pe clădiri. Bucureștiul pregătește reguli mai dure
Bucureștiul face un nou pas în încercarea de a reduce numărul clădirilor acoperite de graffiti, tagging și afișe lipite ilegal. Un proiect dedicat curățării fațadelor din zonele istorice și protejate ale Capitalei a fost aprobat de Consiliul General al Municipiului București, iar autoritățile anunță că proprietarii vor avea obligații clare. În cazul în care acestea nu vor fi respectate, regulamentul prevede aplicarea unor sancțiuni contravenționale.
Proprietarii vor avea termene clare pentru curățarea fațadelor
Programul denumit „Curățăm Bucureștiul de Grafitti” se aplică, într-o primă etapă, exclusiv clădirilor aflate în Zonele Construite Protejate ale Capitalei, iar intervențiile vizează doar fațadele vizibile din spațiul public. Implementarea va fi realizată etapizat, în zone care vor fi anunțate public de Primăria Municipiului București.
Înaintea ședinței extraordinare a Consiliului General, primarul general Ciprian Ciucu a explicat, pe Facebook, principalele obiective ale proiectului și modul în care acesta va funcționa. Ulterior, proiectul a fost aprobat de consilieri.
Potrivit edilului, inițiativa aduce mai multe beneficii atât proprietarilor, cât și orașului. Primăria va suporta 80% din costurile lucrărilor, în timp ce proprietarii vor achita doar 20%. În plus, autoritatea locală se va ocupa de documentații, avize, autorizații și soluțiile tehnice necesare intervențiilor.
Pentru monumentele istorice și clădirile protejate, lucrările vor fi realizate prin metode care nu afectează fațadele și respectă normele privind patrimoniul construit.
Cum se va desfășura programul anti-graffiti
Autoritățile au stabilit mai multe etape pentru implementarea proiectului.
Procesul începe cu verificările efectuate de Poliția Locală, care va identifica imobilele afectate și va întocmi note de constatare însoțite de fotografii. Ulterior, proprietarii sau administratorii vor primi notificări oficiale privind obligațiile care le revin.
După notificare, aceștia vor avea două posibilități.
Prima variantă este conformarea voluntară. Proprietarii pot curăța fațadele pe cont propriu, utilizând metode adecvate, iar apoi vor transmite dovada efectuării lucrărilor. Termenul maxim pentru această variantă este de 90 de zile de la notificarea Primăriei.
A doua opțiune este înscrierea în programul municipal. În această situație, Primăria coordonează întregul proces, iar Administrația Străzilor București execută lucrările. Proprietarii vor suporta doar 20% din costul intervenției, sumă care va fi achitată în termen de 30 de zile după recepția lucrării.
După finalizarea operațiunilor, intervențiile vor fi documentate inclusiv prin fotografii.
Ce clădiri nu intră în program
Autoritățile precizează că proiectul nu se aplică tuturor tipurilor de intervenții asupra clădirilor.
Nu sunt vizate arta stradală autorizată, materialele publicitare care beneficiază de avize legale, lucrările de reabilitare termică și nici acele imobile unde operațiunile de curățare ar putea afecta fațadele.
În același timp, primarul general a explicat că programul nu se limitează doar la îndepărtarea graffiti-urilor existente. Zonele curățate vor beneficia ulterior de măsuri de monitorizare și protecție.
Acestea includ patrularea în teren, supravegherea video în spațiul public și campanii de informare destinate prevenirii actelor de vandalism. De asemenea, bucureștenii sunt încurajați să semnaleze rapid astfel de fapte.
Amenzi pentru cei care ignoră obligațiile
Proiectul prevede și aplicarea sancțiunilor pentru proprietarii sau administratorii care aleg să nu participe la program și nici nu își curăță fațadele în termenele stabilite.
Potrivit lui Ciprian Ciucu, cei care nu se conformează, refuză intervenția sau nu elimină graffiti-ul de pe clădiri vor fi sancționați contravențional, în baza regulamentelor municipale privind buna gospodărire a imobilelor.
Primarul a subliniat că aceste reguli există deja, însă până acum nu au fost puse în aplicare.
„ACESTE REGULAMENTE DEJA EXISTĂ DAR NU AU FOST NICIODATĂ APLICATE.”, a transmis edilul.
Programul a fost aprobat de Consiliul General al Municipiului București, fiind înregistrate 33 de voturi pentru și 2 abțineri.