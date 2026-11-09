Atacurile cibernetice asupra supermarketurilor din Europa au provocat pierderi de milioane de euro. Cum au fost compromise sistemele de refrigerare

Cum au ajuns hackerii să controleze frigiderele din supermarketuri

Atacul din Franța a vizat sistemele de refrigerare folosite de sute de supermarketuri. În noaptea de 11 octombrie, un atacator a compromis comenzile echipamentelor, declanșând cicluri prelungite de dezghețare. Frigiderele și congelatoarele au început să funcționeze anormal, ceea ce a dus la alterarea unor cantități importante de alimente și la deteriorarea instalațiilor.

Pagubele au ajuns la milioane de euro, iar aproximativ 700 de magazine au fost afectate numai în Franța. În unele cazuri, problemele tehnice au fost însoțite de incendii, ceea ce arată că un atac informatic asupra unor echipamente aparent banale poate produce efecte fizice.

Printre tehnologiile vizate s-au numărat controlerele de refrigerare Danfoss, precum și sistemele Dixell și Copeland XWEB. Deocamdată, nu a fost stabilit public modul exact în care atacatorii au obținut accesul inițial la echipamente.

Investigațiile au scos însă la iveală o vulnerabilitate importantă în cazul unor controlere Danfoss. Acestea aveau servere web accesibile prin internet, iar o parte dintre echipamente puteau fi accesate folosind date de autentificare implicite. Numele de utilizator era „admin”, iar parola era reprezentată de data curentă.

CERT-FR, centrul francez de răspuns la incidente de securitate informatică, a publicat recomandări pentru magazinele afectate. Printre măsuri se numără schimbarea parolelor implicite, revenirea echipamentelor compromise la setările din fabrică și instalarea actualizărilor de firmware, acolo unde acestea sunt disponibile.

Problema este că unele dintre produsele implicate sunt modele mai vechi, care nu mai primesc actualizări de securitate. Danfoss a transmis agenției AFP că multe dintre atacuri au vizat tocmai astfel de echipamente.

De ce aceeași vulnerabilitate a afectat magazine din mai multe țări

Unul dintre aspectele îngrijorătoare ale incidentului este amploarea sa. Atacurile nu s-au limitat la magazinele din Franța. La începutul lunii noiembrie, probleme similare au fost raportate în Belgia, Estonia, Germania, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Spania și Suedia.