Atacurile cibernetice asupra supermarketurilor din Europa au provocat pierderi de milioane de euro. Cum au fost compromise sistemele de refrigerare
O serie de atacuri cibernetice asupra supermarketurilor din Europa a provocat pierderi de milioane de euro, după ce hackerii au compromis sistemele care controlează frigiderele și congelatoarele. Alimentele s-au alterat, echipamentele au fost avariate, iar în unele magazine din Franța au fost raportate chiar și incendii. Incidentul scoate la iveală o problemă mai amplă de securitate: numeroase lanțuri comerciale folosesc tehnologii industriale similare, conectate la internet și protejate insuficient.
Atacul din Franța, produs în noaptea de 11 octombrie 2026, a afectat aproximativ 700 de magazine. Ulterior, incidente asemănătoare au fost raportate în alte zece țări europene. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că vulnerabilitățile sistemelor de refrigerare pot avea consecințe directe asupra lanțurilor de aprovizionare, iar magazinele nu tratează întotdeauna aceste echipamente ca pe o infrastructură critică, scrie Dark Reading.
Cum au ajuns hackerii să controleze frigiderele din supermarketuri
Atacul din Franța a vizat sistemele de refrigerare folosite de sute de supermarketuri. În noaptea de 11 octombrie, un atacator a compromis comenzile echipamentelor, declanșând cicluri prelungite de dezghețare. Frigiderele și congelatoarele au început să funcționeze anormal, ceea ce a dus la alterarea unor cantități importante de alimente și la deteriorarea instalațiilor.
Pagubele au ajuns la milioane de euro, iar aproximativ 700 de magazine au fost afectate numai în Franța. În unele cazuri, problemele tehnice au fost însoțite de incendii, ceea ce arată că un atac informatic asupra unor echipamente aparent banale poate produce efecte fizice.
Printre tehnologiile vizate s-au numărat controlerele de refrigerare Danfoss, precum și sistemele Dixell și Copeland XWEB. Deocamdată, nu a fost stabilit public modul exact în care atacatorii au obținut accesul inițial la echipamente.
Investigațiile au scos însă la iveală o vulnerabilitate importantă în cazul unor controlere Danfoss. Acestea aveau servere web accesibile prin internet, iar o parte dintre echipamente puteau fi accesate folosind date de autentificare implicite. Numele de utilizator era „admin”, iar parola era reprezentată de data curentă.
CERT-FR, centrul francez de răspuns la incidente de securitate informatică, a publicat recomandări pentru magazinele afectate. Printre măsuri se numără schimbarea parolelor implicite, revenirea echipamentelor compromise la setările din fabrică și instalarea actualizărilor de firmware, acolo unde acestea sunt disponibile.
Problema este că unele dintre produsele implicate sunt modele mai vechi, care nu mai primesc actualizări de securitate. Danfoss a transmis agenției AFP că multe dintre atacuri au vizat tocmai astfel de echipamente.
De ce aceeași vulnerabilitate a afectat magazine din mai multe țări
Unul dintre aspectele îngrijorătoare ale incidentului este amploarea sa. Atacurile nu s-au limitat la magazinele din Franța. La începutul lunii noiembrie, probleme similare au fost raportate în Belgia, Estonia, Germania, Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Spania și Suedia.
Specialiștii consideră că răspândirea atacurilor are legătură cu modul în care sunt instalate și administrate sistemele industriale din sectorul comercial. Lanțurile de supermarketuri folosesc adesea echipamente asemănătoare, cu configurații și metode de acces la distanță comune. Dacă o vulnerabilitate este exploatată într-un anumit tip de sistem, aceeași tehnică poate fi reutilizată împotriva mai multor companii.
Chris St. Meyers, director al SentinelLABS, consideră că problema principală este expunerea comună a echipamentelor, nu neapărat concentrarea pieței în jurul unui singur producător.
Acesta a explicat că sistemele Danfoss AK-SM și AK-SC, alături de echipamentele Copeland și Dixell XWEB, sunt instalate în numeroase spații comerciale. Cerințele similare pentru administrarea de la distanță și configurațiile apropiate pot permite atacatorilor să folosească aceleași metode împotriva unor organizații care, în mod normal, nu au legătură între ele.
Thomas Plank, director general al companiei de securitate industrială Tributech, atrage atenția asupra unui alt risc: administrarea centralizată a echipamentelor de către un număr redus de contractori. Aceștia pot avea acces la sistemele de refrigerare din sute de magazine, uneori din mai multe țări.
Potrivit specialistului, combinația dintre echipamente accesibile prin internet, firmware învechit și administrare centralizată poate transforma o singură breșă într-o problemă care afectează simultan numeroase magazine.
Atacurile au vizat și sisteme de refrigerare din centrele de sânge
Incidentele din supermarketuri nu sunt singurele care arată cât de vulnerabile pot deveni sistemele industriale conectate la internet. În aceeași perioadă, atacatorii au vizat instalațiile de refrigerare din trei centre de sânge administrate de instituția națională franceză responsabilă de colectarea și distribuirea sângelui.
De această dată, atacul a fost oprit înainte ca plasma sanguină să fie deteriorată. Chiar dacă nu s-au înregistrat pierderi de produse medicale, incidentul arată că aceleași vulnerabilități pot afecta infrastructuri cu rol esențial pentru funcționarea serviciilor publice.
Piotr Buliński, director tehnic al companiei Qbee, specializată în administrarea dispozitivelor Internet of Things (IoT), explică faptul că un lanț de supermarketuri poate avea mii de sisteme industriale mici, care funcționează fără supraveghere permanentă. Acestea controlează refrigerarea, climatizarea și administrarea clădirilor.
Pentru că fiecare echipament pare să îndeplinească doar o funcție limitată, importanța sa pentru securitatea generală a companiei este uneori subestimată. În momentul în care sistemele sunt compromise, însă, efectele apar imediat și pot produce pagube materiale.
Atacurile asupra infrastructurii comerciale se înscriu într-un fenomen mai larg. În ultimii ani, incidentele care vizează lanțurile de aprovizionare și sistemele industriale au provocat perturbări importante. Printre exemple se numără atacul asupra Colonial Pipeline din 2021 și incidentul Change Healthcare din 2024, care a afectat servicii medicale și farmacii din Statele Unite.
De ce este atât de dificilă securizarea echipamentelor industriale
Sistemele de tehnologie operațională, cunoscute sub denumirea de OT, controlează procese fizice precum refrigerarea, încălzirea, alimentarea cu energie sau funcționarea instalațiilor industriale. Spre deosebire de calculatoarele obișnuite, aceste echipamente sunt proiectate să funcționeze perioade foarte lungi, uneori chiar zeci de ani.
Actualizarea lor poate presupune oprirea temporară a unor procese esențiale, ceea ce face intervențiile mai dificile și mai costisitoare. În plus, supermarketurile și alte organizații care folosesc astfel de sisteme nu dispun întotdeauna de echipe specializate în securitate cibernetică.
Chris St. Meyers observă că sistemele de refrigerare, climatizare și administrare a clădirilor au fost adesea gestionate în afara departamentelor tradiționale de securitate IT. Deși fac parte din categoria tehnologiilor operaționale, acestea nu au primit întotdeauna același nivel de protecție ca infrastructurile industriale considerate critice.
Thomas Plank propune inclusiv verificarea comenzilor direct la nivelul echipamentelor. Un sistem ar trebui să respingă automat comenzile care depășesc limitele tehnice admise, indiferent de sursa lor. Specialistul oferă exemplul unui congelator care nu ar trebui să accepte niciodată o comandă de încălzire până la 50 de grade Celsius.
Pentru companii, măsurile de bază includ eliminarea parolelor implicite, inventarierea tuturor echipamentelor conectate la internet și limitarea accesului de la distanță. De asemenea, fiecare punct de acces trebuie securizat, iar produsele care nu mai primesc actualizări trebuie evaluate pentru înlocuire sau izolarea de rețea.
Rafe Pilling, director senior pentru cercetarea amenințărilor la Sophos, avertizează că infrastructurile industriale din domenii precum energia, alimentarea cu apă și refrigerarea alimentelor trebuie protejate împotriva accesului neautorizat. Atacurile asupra supermarketurilor europene arată că securitatea cibernetică nu privește doar datele și calculatoarele, ci și funcționarea unor servicii de care depinde aprovizionarea zilnică.