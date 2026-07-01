Anthropic lansează Claude Sonnet 5, modelul AI mai ieftin și mai puternic, dar cu limite clare în securitate cibernetică

Claude Sonnet 5 promite performanță apropiată de modelele mai scumpe, la un preț mai mic

Potrivit companiei, Claude Sonnet 5 oferă rezultate apropiate de modelul mai puternic Opus 4.8 în mai multe teste de performanță, dar are un avantaj important: costul redus. Folosit prin Claude Code, noul model are un tarif de 2 dolari pentru un milion de tokeni de intrare și 10 dolari pentru un milion de tokeni de ieșire, sub jumătate din prețul variantei mai avansate.

Anthropic spune că Sonnet 5 poate crea planuri, poate utiliza instrumente precum browsere sau terminale și poate executa sarcini autonome care, în urmă cu doar câteva luni, necesitau modele mai mari și mai scumpe.

Noul sistem devine modelul implicit pentru utilizatorii planurilor gratuite și Pro ale platformei Claude, fiind disponibil și pentru abonații Max, Team și Enterprise.

Unul dintre motivele principale pentru această direcție este creșterea popularității agenților AI. Spre deosebire de chatbot-urile obișnuite, care răspund la întrebări simple, agenții pot lucra pe perioade mai lungi, pot utiliza mai multe instrumente și pot rezolva sarcini complexe. Problema este că acest tip de utilizare consumă mult mai multe resurse, ceea ce a determinat companiile AI să caute modele mai eficiente și mai ieftine.

Anthropic limitează capabilitățile de securitate ale noului model după controversele recente

Un detaliu interesant din prezentarea lui Claude Sonnet 5 este ceea ce compania spune că modelul nu poate face. Anthropic precizează că noua versiune are performanțe mai slabe în sarcini legate de securitate cibernetică decât Opus 4.8 și Mythos 5.

În lumea AI, accentuarea limitărilor unui model este de obicei asociată cu măsuri de siguranță. Companiile explică astfel de restricții pentru a arăta că sistemele lor nu pot fi folosite pentru activități periculoase. În cazul Anthropic, această poziționare vine și pe fondul tensiunilor recente legate de modul în care guvernul american privește modelele AI avansate.

Modelul Mythos, prezentat anterior de companie, a atras atenția datorită capacităților sale în identificarea vulnerabilităților software. Anthropic a ales o lansare controlată, iar printre partenerii care au testat tehnologia s-ar fi numărat inclusiv National Security Agency.