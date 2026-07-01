Anthropic lansează Claude Sonnet 5, modelul AI mai ieftin și mai puternic, dar cu limite clare în securitate cibernetică
Anthropic a prezentat noul său model de inteligență artificială, Claude Sonnet 5, într-un moment în care industria AI încearcă să găsească echilibrul dintre performanță, costuri mai mici și reguli de siguranță tot mai stricte. Compania susține că noul model poate realiza sarcini complexe în mod autonom, folosind instrumente externe și construind planuri de lucru, dar insistă și asupra unui aspect important: nu este conceput pentru a excela în domeniul securității informatice.
Lansarea vine într-o perioadă în care dezvoltatorii de inteligență artificială sunt presați să creeze sisteme mai accesibile pentru utilizatori și companii, dar și să demonstreze că aceste tehnologii nu pot deveni un risc major. Anthropic, una dintre companiile care s-au poziționat puternic pe zona de siguranță AI, încearcă să arate că noul său model oferă capabilități avansate fără să depășească anumite limite, informează Gizmodo.
Claude Sonnet 5 promite performanță apropiată de modelele mai scumpe, la un preț mai mic
Potrivit companiei, Claude Sonnet 5 oferă rezultate apropiate de modelul mai puternic Opus 4.8 în mai multe teste de performanță, dar are un avantaj important: costul redus. Folosit prin Claude Code, noul model are un tarif de 2 dolari pentru un milion de tokeni de intrare și 10 dolari pentru un milion de tokeni de ieșire, sub jumătate din prețul variantei mai avansate.
Anthropic spune că Sonnet 5 poate crea planuri, poate utiliza instrumente precum browsere sau terminale și poate executa sarcini autonome care, în urmă cu doar câteva luni, necesitau modele mai mari și mai scumpe.
Noul sistem devine modelul implicit pentru utilizatorii planurilor gratuite și Pro ale platformei Claude, fiind disponibil și pentru abonații Max, Team și Enterprise.
Unul dintre motivele principale pentru această direcție este creșterea popularității agenților AI. Spre deosebire de chatbot-urile obișnuite, care răspund la întrebări simple, agenții pot lucra pe perioade mai lungi, pot utiliza mai multe instrumente și pot rezolva sarcini complexe. Problema este că acest tip de utilizare consumă mult mai multe resurse, ceea ce a determinat companiile AI să caute modele mai eficiente și mai ieftine.
Anthropic limitează capabilitățile de securitate ale noului model după controversele recente
Un detaliu interesant din prezentarea lui Claude Sonnet 5 este ceea ce compania spune că modelul nu poate face. Anthropic precizează că noua versiune are performanțe mai slabe în sarcini legate de securitate cibernetică decât Opus 4.8 și Mythos 5.
În lumea AI, accentuarea limitărilor unui model este de obicei asociată cu măsuri de siguranță. Companiile explică astfel de restricții pentru a arăta că sistemele lor nu pot fi folosite pentru activități periculoase. În cazul Anthropic, această poziționare vine și pe fondul tensiunilor recente legate de modul în care guvernul american privește modelele AI avansate.
Modelul Mythos, prezentat anterior de companie, a atras atenția datorită capacităților sale în identificarea vulnerabilităților software. Anthropic a ales o lansare controlată, iar printre partenerii care au testat tehnologia s-ar fi numărat inclusiv National Security Agency.
Compania susține că Sonnet 5 nu a fost antrenat special pentru sarcini de securitate cibernetică. Totuși, Anthropic recunoaște că modelul a avut unele rezultate în dezvoltarea unui posibil exploit pentru browserul Mozilla Firefox, însă explică faptul că performanța ar proveni mai degrabă din îmbunătățirea inteligenței generale a modelului, nu dintr-o pregătire dedicată.