ANAF vede că ai cumpărat o mașină de 30.000 de euro, deși ai salariu de 4.000 de lei. Ce se întâmplă dacă banii au fost economisiți în ultimii 10 ani
Cumpărarea unei mașini de 30.000 de euro cu bani economisiți în zece ani nu înseamnă automat că ai venituri nedeclarate, chiar dacă salariul tău actual este de 4.000 de lei. Dacă ANAF îți verifică situația fiscală personală, trebuie să poți explica proveniența banilor și acumularea lor în timp. Salariul din prezent nu arată, singur, câți bani aveai deja înainte de achiziție.
Ce verifică ANAF când cheltuielile depășesc veniturile cunoscute
Articolul 138 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală permite verificarea situației fiscale personale în privința impozitului pe venit. Analiza privește patrimoniul, intrările și ieșirile de bani și celelalte elemente relevante pentru stabilirea situației fiscale reale.
Prin urmare, comparația nu se rezumă la prețul mașinii și salariul din luna cumpărării. Contează veniturile obținute în perioada analizată, cheltuielile, eventualele împrumuturi și fondurile disponibile anterior.
În analiza de risc, diferența dintre veniturile estimate și cele declarate este considerată semnificativă dacă depășește 10% din veniturile declarate, dar nu este mai mică de 50.000 de lei. Acest prag privește diferența de venituri pentru aceeași perioadă impozabilă, nu prețul unui autoturism.
O mașină scumpă nu declanșează, prin ea însăși, automat această procedură și nici nu dovedește o neregulă. Dacă achiziția este analizată, explicația trebuie să acopere sursa fondurilor folosite efectiv pentru plată.
Economiile vechi nu devin venituri noi când cumperi mașina
Banii rămași din salarii încasate în anii anteriori pot finanța o achiziție făcută astăzi. Folosirea unor economii provenite din venituri deja impozitate nu reprezintă, prin ea însăși, obținerea unui nou venit impozabil.
Metodele indirecte de stabilire a veniturilor, aprobate prin Ordinul ANAF nr. 675/2018, permit reconstituirea situației financiare prin analiza fondurilor și a patrimoniului. Pentru o explicație bazată pe economii, este relevant să poți arăta ce sume existau la începutul perioadei verificate și cum au fost folosite.
Un exemplu simplificat ajută la înțelegerea situației. La un curs ipotetic de 5 lei pentru un euro, o mașină de 30.000 de euro costă 150.000 de lei, echivalentul unor economii medii de 1.250 de lei lunar timp de zece ani.
Calculul arată doar cât ar trebui pus deoparte, nu dovedește că economiile au existat. Salariile pot varia în timp, iar chiria, ratele, întreținerea și celelalte cheltuieli influențează suma pe care ai putut să o păstrezi.
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Ce documente pot susține economiile acumulate în zece ani
Extrasele bancare care arată încasarea salariilor, soldurile conturilor și depozitele constituite în timp pot susține explicația privind economiile. Documentele de venit, transferurile între conturile proprii și actele privind plata mașinii pot completa traseul banilor.
Dacă ai păstrat economiile în numerar, încasările și retragerile bancare pot fi relevante, dar o retragere nu demonstrează singură că suma a rămas necheltuită până la cumpărare. Explicația trebuie privită împreună cu veniturile, cheltuielile și celelalte documente disponibile.
Dacă o parte din bani provine din vânzarea unei alte mașini, dintr-un credit sau dintr-o moștenire, acea parte trebuie explicată separat. Contractele, documentele bancare și actele succesorale pot susține natura operațiunilor, fără ca toate sumele să fie prezentate generic drept economii.
ANAF explică procedura de verificare a situației fiscale personale și precizează că aceasta se desfășoară cu colaborarea persoanei verificate. Dacă primești o solicitare, răspunde concret perioadei și operațiunilor indicate, cu documentele care susțin proveniența fondurilor.
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Când pot apărea obligații fiscale suplimentare
Economiile din salarii declarate și impozitate trebuie deosebite de veniturile obținute din activități pentru care nu au fost îndeplinite obligațiile fiscale. Faptul că ai păstrat banii mai mulți ani nu schimbă natura venitului din care provin.
Dacă sursa este identificată, dar venitul trebuia declarat și impozitat, tratamentul fiscal se stabilește potrivit categoriei respective și regulilor aplicabile. Un venit nedeclarat nu este automat un venit cu sursă neidentificată.
Pentru veniturile a căror sursă nu a fost identificată, articolul 117 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal prevede o cotă de 70%, aplicată bazei impozabile ajustate. Precizările ANAF privind această cotă arată că ea nu se aplică pur și simplu oricărei sume primite sau cheltuite.
Așadar, cei 70% nu se calculează automat din prețul mașinii pentru că salariul tău este de 4.000 de lei. Dacă fondurile reprezintă economii reale, provenite din venituri pentru care obligațiile fiscale au fost îndeplinite, cumpărarea autoturismului nu creează un nou impozit pe aceiași bani.