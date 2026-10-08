ANAF vede că ai cumpărat o mașină de 30.000 de euro, deși ai salariu de 4.000 de lei. Ce se întâmplă dacă banii au fost economisiți în ultimii 10 ani

Prin urmare, comparația nu se rezumă la prețul mașinii și salariul din luna cumpărării. Contează veniturile obținute în perioada analizată, cheltuielile, eventualele împrumuturi și fondurile disponibile anterior.

În analiza de risc, diferența dintre veniturile estimate și cele declarate este considerată semnificativă dacă depășește 10% din veniturile declarate, dar nu este mai mică de 50.000 de lei. Acest prag privește diferența de venituri pentru aceeași perioadă impozabilă, nu prețul unui autoturism.

O mașină scumpă nu declanșează, prin ea însăși, automat această procedură și nici nu dovedește o neregulă. Dacă achiziția este analizată, explicația trebuie să acopere sursa fondurilor folosite efectiv pentru plată.

Economiile vechi nu devin venituri noi când cumperi mașina

Banii rămași din salarii încasate în anii anteriori pot finanța o achiziție făcută astăzi. Folosirea unor economii provenite din venituri deja impozitate nu reprezintă, prin ea însăși, obținerea unui nou venit impozabil.

Metodele indirecte de stabilire a veniturilor, aprobate prin Ordinul ANAF nr. 675/2018, permit reconstituirea situației financiare prin analiza fondurilor și a patrimoniului. Pentru o explicație bazată pe economii, este relevant să poți arăta ce sume existau la începutul perioadei verificate și cum au fost folosite.

Un exemplu simplificat ajută la înțelegerea situației. La un curs ipotetic de 5 lei pentru un euro, o mașină de 30.000 de euro costă 150.000 de lei, echivalentul unor economii medii de 1.250 de lei lunar timp de zece ani.

Calculul arată doar cât ar trebui pus deoparte, nu dovedește că economiile au existat. Salariile pot varia în timp, iar chiria, ratele, întreținerea și celelalte cheltuieli influențează suma pe care ai putut să o păstrezi.