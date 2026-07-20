Ai putea fi plătit ca să ții un server AI în casă: planul care transformă prosumatorii în mini-centre de date
O companie americană specializată în panouri fotovoltaice și baterii pentru locuințe vrea să transforme mii de case în noduri ale unui centru de date distribuit. Sunrun a lansat un proiect pilot prin care instalează servere dedicate inteligenței artificiale în locuințele clienților care au deja panouri solare și sisteme de stocare.
Proprietarii ar urma să fie plătiți pentru găzduirea echipamentului, iar compania ar vinde capacitatea de calcul către firme interesate de servicii AI. În loc să construiască o clădire uriașă, plină cu servere și sisteme industriale de răcire, Sunrun încearcă să folosească energia, spațiul și conexiunile disponibile în rețeaua sa de peste 1,1 milioane de clienți.
Ideea seamănă cu proiectele vechi de calcul distribuit, în care computerele personale contribuiau la cercetare în perioadele în care nu erau folosite. Diferența este că noul sistem ar funcționa comercial și ar procesa solicitări ale unor companii, nu doar proiecte academice sau științifice.
Serverele ar procesa cereri AI direct din locuințe
Programul este orientat în principal către inferență, etapa în care un model AI deja antrenat generează răspunsuri, analizează imagini sau procesează comenzi. Antrenarea modelelor mari necesită centre de date cu mii de procesoare performante, însă unele sarcini de inferență pot fi împărțite între noduri mai mici.
Amplasarea serverelor mai aproape de utilizatori poate reduce întârzierea și poate evita o parte dintre blocajele construirii centrelor de date tradiționale. Asemenea proiecte mari au nevoie de autorizații, terenuri, conexiuni electrice și ani de construcție.
Sunrun susține că locuințele cu panouri și baterii sunt deja pregătite pentru o parte dintre aceste cerințe. Energia solară poate acoperi o parte din consum, iar bateria poate menține serverul în funcțiune în timpul unor pene scurte.
Compania a realizat deja o demonstrație tehnică și spune că a identificat interes comercial. Următoarea etapă presupune instalarea nodurilor în mai multe locuințe, în condiții diferite de climă, preț al energiei și utilizare.
Proprietarii vor primi o compensație, dar valoarea nu a fost anunțată. Tocmai această sumă va decide dacă proiectul este atractiv sau dacă energia consumată, căldura produsă și utilizarea conexiunii de internet vor anula avantajul financiar.
Pentru români, întrebarea esențială este cine plătește curentul și răcirea
Un server AI consumă energie și produce căldură. Iarna, o parte din căldură poate contribui indirect la încălzirea locuinței, dar vara poate obliga aerul condiționat să funcționeze mai mult. Plata oferită proprietarului trebuie să acopere atât energia consumată, cât și efectele secundare.
Pentru un prosumator din România, ideea ar putea părea atractivă în perioadele în care panourile produc mai mult decât consumă locuința. În loc să trimită energia în rețea, proprietarul ar folosi-o pentru un serviciu care generează venit.
Situația devine mai complicată seara sau iarna, când serverul poate cumpăra energie din rețea. Contractul ar trebui să precizeze cine suportă consumul, ce se întâmplă dacă prețul crește și dacă utilizatorul poate opri echipamentul.
Bateria casei ridică o altă problemă. În timpul unei pene, majoritatea oamenilor ar prefera să păstreze energia pentru frigider, centrală, iluminat și internet, nu pentru procesarea solicitărilor AI. Sistemul trebuie să ofere priorități clare și să oprească serverul înainte de a consuma rezerva critică.
Contează și internetul. Nodul poate avea nevoie de trafic intens, stabilitate și latență redusă. Proprietarul trebuie să știe dacă echipamentul folosește conexiunea personală, dacă primește o linie separată și ce garanții există privind securitatea datelor.
În România ar apărea inclusiv întrebări fiscale. Venitul obținut din găzduirea unui server ar putea avea un regim diferit față de compensarea energiei produse de panouri. Contractele, răspunderea pentru echipament și asigurarea locuinței ar trebui clarificate înaintea instalării.
Sunrun va testa programul în lunile următoare și va decide apoi dacă îl extinde. Ideea poate reduce timpul necesar construirii capacității AI, dar transferă o parte dintre costurile și problemele unui centru de date în locuința participantului.
Pentru proprietar, succesul nu va depinde de cât de futurist sună conceptul, ci de o ecuație simplă: plata primită trebuie să fie mai mare decât energia, răcirea, spațiul, zgomotul și riscurile asumate.