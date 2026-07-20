Ai putea fi plătit ca să ții un server AI în casă: planul care transformă prosumatorii în mini-centre de date

Ideea seamănă cu proiectele vechi de calcul distribuit, în care computerele personale contribuiau la cercetare în perioadele în care nu erau folosite. Diferența este că noul sistem ar funcționa comercial și ar procesa solicitări ale unor companii, nu doar proiecte academice sau științifice.

Serverele ar procesa cereri AI direct din locuințe

Programul este orientat în principal către inferență, etapa în care un model AI deja antrenat generează răspunsuri, analizează imagini sau procesează comenzi. Antrenarea modelelor mari necesită centre de date cu mii de procesoare performante, însă unele sarcini de inferență pot fi împărțite între noduri mai mici.

Amplasarea serverelor mai aproape de utilizatori poate reduce întârzierea și poate evita o parte dintre blocajele construirii centrelor de date tradiționale. Asemenea proiecte mari au nevoie de autorizații, terenuri, conexiuni electrice și ani de construcție.

Sunrun susține că locuințele cu panouri și baterii sunt deja pregătite pentru o parte dintre aceste cerințe. Energia solară poate acoperi o parte din consum, iar bateria poate menține serverul în funcțiune în timpul unor pene scurte.

Compania a realizat deja o demonstrație tehnică și spune că a identificat interes comercial. Următoarea etapă presupune instalarea nodurilor în mai multe locuințe, în condiții diferite de climă, preț al energiei și utilizare.

Proprietarii vor primi o compensație, dar valoarea nu a fost anunțată. Tocmai această sumă va decide dacă proiectul este atractiv sau dacă energia consumată, căldura produsă și utilizarea conexiunii de internet vor anula avantajul financiar.

Pentru români, întrebarea esențială este cine plătește curentul și răcirea

Un server AI consumă energie și produce căldură. Iarna, o parte din căldură poate contribui indirect la încălzirea locuinței, dar vara poate obliga aerul condiționat să funcționeze mai mult. Plata oferită proprietarului trebuie să acopere atât energia consumată, cât și efectele secundare.