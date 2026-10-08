Ai două indicatoare cu limite diferite la mică distanță. Pe care trebuie să-l respecți și ce se întâmplă dacă radarul este între ele

Să presupunem că treci de un indicator care stabilește maximum 50 km/h, iar după 150 de metri urmează unul de 70 km/h. Dacă nu intervine între ele o situație care încheie restricția, limita rămâne de 50 km/h până ajungi la al doilea indicator.

În situația inversă, când limita scade de la 70 la 50 km/h, trebuie să reduci viteza înainte de indicatorul de 50. Din dreptul acestuia trebuie să circuli deja în limita nouă, fără să aștepți să parcurgi încă o anumită distanță pentru a frâna.

Distanța mică dintre indicatoare nu creează o zonă în care șoferul poate alege limita convenabilă. Regulamentul nu stabilește o perioadă generală de acomodare cu noua restricție.

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Ce se întâmplă dacă radarul este între indicatoare

Articolul 121 din regulament obligă conducătorii auto să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum respectiv și limita impusă prin semnalizare. Constatarea depășirii vitezei se face de polițiștii rutieri cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic.

Dacă mașina este măsurată între indicatorul de 50 km/h și cel de 70 km/h, în condițiile exemplului anterior, viteza înregistrată trebuie raportată la limita de 50. Indicatorul de 70 aflat mai departe nu schimbă limita aplicabilă porțiunii deja parcurse.

Trebuie însă făcută diferența dintre poziția aparatului și poziția vehiculului în momentul măsurării. Cinemometrele pot măsura viteza de la distanță, astfel că mașina nu trebuie să fie exact în dreptul radarului.