Ai două indicatoare cu limite diferite la mică distanță. Pe care trebuie să-l respecți și ce se întâmplă dacă radarul este între ele
Două indicatoare de viteză amplasate la mică distanță unul de celălalt pot crea confuzie, mai ales când între ele se află un radar. Dacă indicatoarele se adresează aceluiași sens și aceleiași benzi, fiecare limită se aplică din dreptul indicatorului care o stabilește. Pentru o eventuală sancțiune contează unde se afla mașina în momentul măsurării vitezei, nu doar locul în care era amplasat aparatul.
Ce limită trebuie să respecți între cele două indicatoare
Regula privind începutul restricției este prevăzută în articolul 66 din Regulamentul de aplicare a Codului rutier, aprobat prin HG nr. 1.391/2006. Indicatoarele de interzicere sau restricție produc efecte din dreptul lor, astfel că simplul fapt că vezi în față o limită mai mare nu îți permite să accelerezi anticipat.
Să presupunem că treci de un indicator care stabilește maximum 50 km/h, iar după 150 de metri urmează unul de 70 km/h. Dacă nu intervine între ele o situație care încheie restricția, limita rămâne de 50 km/h până ajungi la al doilea indicator.
În situația inversă, când limita scade de la 70 la 50 km/h, trebuie să reduci viteza înainte de indicatorul de 50. Din dreptul acestuia trebuie să circuli deja în limita nouă, fără să aștepți să parcurgi încă o anumită distanță pentru a frâna.
Distanța mică dintre indicatoare nu creează o zonă în care șoferul poate alege limita convenabilă. Regulamentul nu stabilește o perioadă generală de acomodare cu noua restricție.
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Ce se întâmplă dacă radarul este între indicatoare
Articolul 121 din regulament obligă conducătorii auto să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum respectiv și limita impusă prin semnalizare. Constatarea depășirii vitezei se face de polițiștii rutieri cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic.
Dacă mașina este măsurată între indicatorul de 50 km/h și cel de 70 km/h, în condițiile exemplului anterior, viteza înregistrată trebuie raportată la limita de 50. Indicatorul de 70 aflat mai departe nu schimbă limita aplicabilă porțiunii deja parcurse.
Trebuie însă făcută diferența dintre poziția aparatului și poziția vehiculului în momentul măsurării. Cinemometrele pot măsura viteza de la distanță, astfel că mașina nu trebuie să fie exact în dreptul radarului.
Un aparat amplasat între două indicatoare poate înregistra un vehicul aflat înaintea sau după unul dintre ele, în funcție de echipament și de modul de utilizare. Prin urmare, pentru stabilirea limitei aplicabile trebuie identificat sectorul pe care se afla vehiculul când a fost măsurată viteza.
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Când poate înceta prima restricție înainte de al doilea indicator
Prima limită nu rămâne obligatoriu valabilă până la următorul indicator de viteză. Articolul 66 prevede că, în lipsa unui panou care precizează lungimea sectorului sau a unui indicator care anunță sfârșitul restricției, aceasta încetează la cea mai apropiată intersecție.
Dacă între cele două indicatoare există o intersecție, trebuie analizată semnalizarea întregului sector. După încetarea restricției se aplică limita rezultată din regulile generale și din celelalte indicatoare existente.
Există și o regulă specială pentru restricțiile montate împreună cu indicatorul de intrare în localitate. Acestea sunt valabile pe drumul respectiv până la indicatorul de ieșire din localitate, cu excepția locurilor unde alte indicatoare stabilesc altceva.
Panourile adiționale trebuie citite împreună cu indicatorul principal. Ele pot preciza condițiile de aplicare, astfel că două valori diferite nu trebuie analizate separat de restul semnalizării.
Indicatoarele pentru benzi și restricțiile temporare
Un indicator instalat deasupra unei benzi se poate adresa numai acelei benzi, conform articolului 66. Două limite diferite pot fi, așadar, destinate unor benzi diferite, fără să reprezinte două restricții succesive pentru aceeași mașină.
În zonele cu lucrări trebuie verificată și semnalizarea temporară. Articolul 31 din OUG nr. 195/2002 acordă semnalizării temporare care modifică regimul normal de circulație prioritate față de indicatoarele obișnuite.
Un indicator permanent cu o limită mai mare nu permite ignorarea unei restricții temporare aplicabile sectorului respectiv. Șoferul trebuie să urmărească semnalizarea care îi reglementează efectiv deplasarea, inclusiv banda și sensul cărora aceasta li se adresează.
Pentru două indicatoare succesive, regula practică rămâne aceeași: respecți limita valabilă în punctul în care circuli. O limită mai mare începe de la indicatorul care o introduce, iar una mai mică trebuie respectată din momentul în care ajungi în dreptul ei.