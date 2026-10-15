AI ar putea schimba regulile jocului în dezvoltarea armelor biologice. Avertismentul MI5 despre riscul care îngrijorează experții

AI poate amplifica expertiza celor care au deja laboratoare și specialiști

Există două scenarii diferite care îi preocupă pe specialiști. Primul implică persoane fără pregătire avansată sau grupări teroriste care ar putea folosi chatboturi pentru a înțelege concepte de biologie, pentru a organiza informațiile disponibile public sau pentru a primi ajutor în rezolvarea unor probleme teoretice. În aceste cazuri, AI ar putea reduce o parte din bariera informațională, fără să elimine însă dificultățile practice.

Riscul considerat mai imediat apare în cazul organizațiilor bine finanțate sau al statelor care dispun deja de cercetători, laboratoare cu nivel ridicat de biosecuritate și echipamente specializate. Filippa Lentzos, cercetătoare în știință și securitate internațională la King’s College London, explică faptul că AI nu înlocuiește expertiza, ci o poate amplifica. Modelele ar putea analiza volume mari de informații și accelera cercetări care, în mâinile unor specialiști, pot avea atât scopuri legitime, cât și utilizări periculoase.

Problema nu mai este complet teoretică. Cercetătorii au demonstrat deja că inteligența artificială poate proiecta genomuri ale unor virusuri funcționale, într-un experiment realizat pe bacteriofagi, virusuri care infectează bacterii, nu oameni. Studiul a avut potențiale aplicații medicale importante, dar a ridicat în același timp întrebări serioase despre biosecuritate.

Cercetătorii au încercat deja să folosească chatboturi în proiecte biologice sensibile

În septembrie 2026, Anthropic a raportat mai multe situații în care cercetători din țări neidentificate au încercat să folosească Claude pentru activități care puteau avea implicații periculoase în domeniul virusurilor sau toxinelor. Într-unul dintre cazurile prezentate de companie, utilizatorii investigau modificări ale unui virus al gripei aviare pentru a studia adaptarea acestuia la mamifere.

Astfel de cercetări nu reprezintă automat tentative de creare a unor arme biologice. Experimente similare sunt efectuate și în laboratoare legitime pentru a înțelege modul în care ar putea evolua agenții patogeni, pentru a anticipa pandemii și pentru a dezvolta vaccinuri sau tratamente. Tocmai această natură cu dublă utilizare face domeniul atât de dificil de reglementat.

Anthropic a documentat și alte cazuri în care Claude a fost utilizat în proiecte legate de arme, spionaj și operațiuni periculoase. Raportul companiei arată că modelele AI pot deveni instrumente pentru persoane sau organizații care dețin deja resursele și cunoștințele necesare pentru activități complexe.

Un alt exemplu invocat de experți vine din India, unde autoritățile au investigat în 2025 un presupus complot de bioterorism. Suspecții ar fi folosit inclusiv căutări și instrumente AI pentru a obține informații despre o toxină. Nu este clar în ce măsură răspunsurile sistemelor respective au fost utile, dar cazul a amplificat preocupările privind accesul la informații sensibile prin intermediul chatboturilor.