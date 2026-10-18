AI Act după 2026: ce se schimbă când regulile europene trec de la pregătire la control?

Pentru o companie din România, diferența contează mai mult decât orice formulă despre „noua eră a AI”. Un termen amânat nu suspendă obligațiile care se aplică deja, după cum existența unei obligații de transparență nu transformă orice aplicație într-un produs care necesită aceeași documentație. Evaluarea începe cu utilizarea concretă și cu rolul companiei, inclusiv în raport cu furnizorii săi, apoi continuă cu regulile și termenele relevante.

Calendarul s-a schimbat, dar amânarea nu acoperă întregul regulament

AI Act, adoptat ca Regulamentul european 2024/1689, a fost construit pentru aplicare treptată. Primele interdicții privind anumite practici considerate inacceptabile se aplică din 2 februarie 2025, iar obligațiile pentru furnizorii modelelor de uz general au început să se aplice din august 2025, cu dispoziții tranzitorii. Prin urmare, august 2026 nu reprezintă începutul tuturor responsabilităților.

Modificarea importantă a venit prin Regulamentul 2026/1744, cunoscut ca Digital Omnibus on AI, intrat în vigoare la 27 iulie 2026. Pentru sistemele cu risc ridicat din anexa III, care include anumite utilizări în recrutare, educație sau acces la servicii esențiale, regulile principale au fost mutate la 2 decembrie 2027. Pentru categoria legată de produsele reglementate din anexa I, termenul este 2 august 2028.

Aceste date trebuie legate de încadrarea juridică a sistemului. Un instrument care redactează un anunț de angajare și unul care evaluează candidații nu au automat același regim. Contează scopul prevăzut, influența asupra deciziei și criteriile din regulament. Nici simpla etichetă „asistent” și nici promisiunea furnizorului că produsul este „doar orientativ” nu rezolvă singure analiza.

Amânarea unor cerințe speciale nu anulează legislația deja aplicabilă privind datele personale, discriminarea sau protecția consumatorului. O practică poate ridica probleme juridice chiar dacă termenul unei obligații din AI Act este ulterior. Pentru un angajator, de exemplu, folosirea unui instrument nou nu justifică ignorarea regulilor existente privind prelucrarea datelor candidaților.

Există și tranziții pentru produse sau modele introduse anterior pe piață. Furnizorii modelelor de uz general comercializate înainte de 2 august 2025 beneficiază de termenul specific de 2 august 2027. De aceea, o analiză serioasă consemnează și data introducerii pe piață, fără să presupună că versiunea folosită astăzi are automat același regim cu orice produs nou.

Transparența ajunge în conversația cu clientul și în conținutul publicat

Una dintre schimbările vizibile după 2 august 2026 privește articolul 50. Furnizorii sistemelor concepute pentru interacțiune directă cu oamenii trebuie să asigure informarea acestora că interacționează cu AI, cu excepția situațiilor în care acest lucru este evident în contextul prevăzut de regulament. Un interlocutor digital prezentat ca un angajat real poate crea o problemă care depășește calitatea răspunsurilor.