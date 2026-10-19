Agenții AI primesc bugete și obiective: câtă autonomie poate ceda o companie fără să piardă controlul?

Autonomia nu trebuie înțeleasă ca un comutator între control total și libertate deplină. Ea se poate împărți după tipul acțiunii, valoare, destinatar și posibilitatea de anulare. Pentru o companie din România, un agent util va avea nevoie de obiective inteligibile și de limite aplicate în sistemele pe care le folosește, nu doar de o instrucțiune politicoasă să fie atent.

Un obiectiv comercial nu este suficient pentru a defini mandatul

Un agent folosește un model AI împreună cu instrumente prin care poate observa rezultate și continua activitatea. Diferența față de un chatbot simplu este capacitatea de a alege pași și de a acționa în aplicații. Performanța nu depinde astfel numai de model, ci și de mediul de lucru, de accesul primit și de felul în care este construit fluxul.

„Redu costurile cu deplasările” pare un obiectiv clar, dar lasă multe lucruri nespuse. Cel mai ieftin bilet poate presupune o escală imposibilă, bagaj insuficient sau condiții de anulare nepotrivite. Dacă agentul optimizează doar prețul afișat, poate îndeplini indicatorul și totuși produce o alegere proastă. Mandatul trebuie să includă condițiile care fac rezultatul acceptabil pentru organizație.

Într-un scenariu ipotetic, agentul poate căuta zboruri și pregăti o rezervare pentru un coleg, însă cumpărarea este permisă numai în anumite intervale, la furnizori acceptați și cu reguli explicite despre modificare. Dacă întâlnește o excepție, o trimite persoanei responsabile. Compania păstrează astfel flexibilitatea căutării fără să cedeze implicit și dreptul de a decide orice compromis.

Este importantă și delimitarea acțiunilor care seamănă între ele. Citirea unui document nu implică dreptul de a-l edita, iar redactarea unui e-mail nu implică dreptul de a-l trimite. O comandă pregătită pentru verificare este diferită de un contract acceptat. Interfața poate prezenta toate aceste operațiuni ca pași firești, dar efectele lor justifică permisiuni distincte.

Mandatul are nevoie și de durată. Accesul acordat pentru o campanie sau o deplasare nu trebuie presupus valabil la nesfârșit. Când se schimbă obiectivul, beneficiarul ori echipa, condițiile trebuie reevaluate. O sarcină încheiată ar trebui să lase în urmă rezultate și evidențe verificabile, fără să mențină inutil posibilitatea unor acțiuni ulterioare.

Aceste limite nu trebuie să rezolve prin instrucțiuni fiecare situație imaginabilă. Scopul este identificarea zonelor în care agentul poate alege și a celor în care trebuie să se oprească. O formulare precum „găsește cea mai bună soluție” poate rămâne utilă pentru explorare, dar este insuficientă ca autorizare generală a cheltuielilor și transmiterii de informații.