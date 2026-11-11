Aerul polar din Groenlanda ajunge în România. Urmează furtuni, ninsori şi frig ca în plină iarnă

În Muntenia, temperaturile ar putea atinge sau chiar depăși 25 de grade Celsius, valori specifice mai degrabă sfârșitului de primăvară decât lunii noiembrie. În același timp, în vestul și nord-vestul țării va începe să pătrundă o masă de aer polar provenită dinspre Groenlanda, care va determina scăderea rapidă a temperaturilor.

Astfel, în timp ce locuitorii din Câmpia Română s-ar putea bucura de câteva ore neobișnuit de calde, cei din vestul țării vor resimți deja apropierea iernii.

Schimbarea vine după o zi de joi în care temperaturile ar putea depăși cu până la 13 grade mediile climatologice ale perioadei.

Furtuna Charles poate aduce fenomene specifice verii

Schimbarea vremii este asociată cu apropierea unui sistem ciclonic, denumit Charles în scenariul prezentat, și cu extinderea unei zone de presiune atmosferică ridicată.

Interacțiunea dintre aerul cald transportat dinspre Mediterana și aerul rece care avansează dinspre nord-vest poate favoriza dezvoltarea norilor de furtună. Începând cu orele prânzului, în sud-vestul, vestul, nord-vestul și nordul țării ar putea apărea averse și descărcări electrice.

În Transilvania sunt posibile manifestări asemănătoare furtunilor de vară, iar local nu este exclusă grindina. Fenomenele ar urma să fie relativ scurte, însă pot fi însoțite de intensificări ale vântului.

Ninsori și lapoviță la munte, în noaptea de vineri spre sâmbătă

Pe măsură ce masa de aer rece va avansa, precipitațiile își vor schimba treptat forma în zonele montane. Ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar local pot apărea condiții favorabile formării poleiului.