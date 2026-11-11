Aerul polar din Groenlanda ajunge în România. Urmează furtuni, ninsori şi frig ca în plină iarnă
România se pregătește pentru o nouă schimbare bruscă a vremii, după o perioadă cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru luna noiembrie. Vineri, 13 noiembrie, unele regiuni ar putea înregistra valori de până la 25 de grade Celsius, în timp ce în altele aerul polar va provoca o răcire accentuată. Furtunile, vântul puternic și ninsorile de la munte ar putea completa un tablou meteorologic neobișnuit pentru această perioadă.
De la 25 de grade, la temperaturi sub normalul perioadei
Potrivit scenariului prezentat pe baza modelului meteorologic european, ziua de vineri ar putea aduce contraste termice importante între regiunile României.
În Muntenia, temperaturile ar putea atinge sau chiar depăși 25 de grade Celsius, valori specifice mai degrabă sfârșitului de primăvară decât lunii noiembrie. În același timp, în vestul și nord-vestul țării va începe să pătrundă o masă de aer polar provenită dinspre Groenlanda, care va determina scăderea rapidă a temperaturilor.
Astfel, în timp ce locuitorii din Câmpia Română s-ar putea bucura de câteva ore neobișnuit de calde, cei din vestul țării vor resimți deja apropierea iernii.
Schimbarea vine după o zi de joi în care temperaturile ar putea depăși cu până la 13 grade mediile climatologice ale perioadei.
Furtuna Charles poate aduce fenomene specifice verii
Schimbarea vremii este asociată cu apropierea unui sistem ciclonic, denumit Charles în scenariul prezentat, și cu extinderea unei zone de presiune atmosferică ridicată.
Interacțiunea dintre aerul cald transportat dinspre Mediterana și aerul rece care avansează dinspre nord-vest poate favoriza dezvoltarea norilor de furtună. Începând cu orele prânzului, în sud-vestul, vestul, nord-vestul și nordul țării ar putea apărea averse și descărcări electrice.
În Transilvania sunt posibile manifestări asemănătoare furtunilor de vară, iar local nu este exclusă grindina. Fenomenele ar urma să fie relativ scurte, însă pot fi însoțite de intensificări ale vântului.
Ninsori și lapoviță la munte, în noaptea de vineri spre sâmbătă
Pe măsură ce masa de aer rece va avansa, precipitațiile își vor schimba treptat forma în zonele montane. Ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar local pot apărea condiții favorabile formării poleiului.
În sudul țării, temperaturile ar putea rămâne ridicate până târziu în noapte, înainte să scadă accentuat. Modelele meteorologice indică posibilitatea unor noi furtuni după miezul nopții, însoțite de ploi și intensificări ale vântului.
Pentru cei care intenționează să călătorească la munte, schimbarea rapidă a vremii poate însemna vizibilitate redusă, carosabil alunecos și condiții dificile pe traseele montane.
De ce apar furtuni de vară în mijlocul lunii noiembrie
Deși pare neobișnuit, întâlnirea dintre două mase de aer cu temperaturi foarte diferite poate produce furtuni inclusiv în sezonul rece. Aerul cald și umed este forțat să urce deasupra aerului rece, se răcește și favorizează formarea norilor cu dezvoltare verticală. În anumite condiții, aceștia pot produce descărcări electrice, averse și grindină.
Astfel de contraste au mai fost înregistrate în România. Pe 2 noiembrie 2022, temperatura maximă a ajuns la 25,6 grade Celsius, demonstrând că episoadele de căldură neobișnuită pot apărea și spre sfârșitul toamnei.
Potrivit prognozei ANM pentru perioada 9–22 noiembrie, răcirea va deveni mai evidentă între 14 și 16 noiembrie, când temperaturile vor coborî considerabil în majoritatea regiunilor.