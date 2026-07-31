Adevărul despre fotografia virală cu pompierii care dorm pe asfalt în Grecia. IGSU: „Reluăm precizările făcute și anul trecut”
În ultimele zile, o fotografie emoționantă în care mai mulți pompieri dorm întinși pe asfalt, încă îmbrăcați în echipamentele de intervenție, a fost distribuită de mii de ori pe Facebook. În multe dintre postări se afirmă că ar fi vorba despre pompierii români trimiși în Grecia, care s-ar fi odihnit direct pe șosea după o noapte de luptă cu incendiile de vegetație. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a intervenit însă pentru a clarifica situația și transmite că informațiile asociate imaginii sunt false.
IGSU: Fotografia nu îi prezintă pe pompierii români
Reprezentanții IGSU au anunțat că fotografia a reapărut în mediul online și este distribuită din nou cu informații eronate. Instituția precizează că nu poate confirma mesajele care însoțesc imaginea și subliniază că pompierii surprinși în fotografie nu fac parte din modulul național pre-poziționat în Grecia.
Autoritățile îi îndeamnă pe români să verifice informațiile înainte de a le distribui și să urmărească doar comunicările publicate prin canalele oficiale.
„Pentru o corectă informare a opiniei publice, precizăm că instituția noastră NU confirmă informațiile asociate acestei fotografii. Pompierii surprinși în imagine NU fac parte din modulul național pre-poziționat în Grecia”, a transmis IGSU.
Imaginea este reală, dar are altă poveste
Deși fotografia este autentică, ea nu are legătură cu pompierii români aflați în misiune în Grecia în această perioadă. Imaginea a devenit cunoscută în vara anului 2025, când mai multe publicații elene și internaționale au relatat despre incendiile devastatoare din insula Chios. Atunci, fotografia a fost publicată de contul Fire Fighting Greece de pe platforma X și îi înfățișa pe pompierii greci care se odihneau direct pe asfalt după ore întregi de intervenție.
La acel moment, Grecia se confrunta cu un incendiu de proporții, alimentat de temperaturile extreme și de vântul puternic, iar echipajele de intervenție lucrau fără întrerupere pentru limitarea flăcărilor.
De ce reapare fotografia
Imaginile spectaculoase sau emoționante sunt redistribuite frecvent în timpul sezonului incendiilor de vegetație, iar de multe ori sunt însoțite de descrieri noi, care nu mai corespund realității.
Acesta este și cazul fotografiei cu pompierii care dorm pe asfalt. Deși imaginea este reală și surprinde efortul extraordinar al unor salvatori, ea este prezentată acum într-un context diferit, fiind atribuită în mod eronat pompierilor români aflați în Grecia.
Apelul autorităților către români
IGSU le mulțumește românilor pentru sprijinul acordat pompierilor și pentru aprecierea de care se bucură misiunile acestora atât în țară, cât și peste hotare. Totodată, instituția face apel la verificarea informațiilor înainte ca acestea să fie distribuite pe rețelele sociale.
„Pentru a evita răspândirea unor informații eronate, vă încurajăm să consultați și să distribuiți doar informațiile publicate prin canalele oficiale de comunicare. Vă mulțumim pentru încrederea acordată și pentru sprijinul constant pe care îl arătați pompierilor și misiunilor pe care aceștia le îndeplinesc, în țară și peste hotare.”
În perioadele în care incendiile de vegetație sunt intens mediatizate, fotografiile vechi sau scoase din context pot circula rapid și pot crea confuzii. De aceea, autoritățile recomandă ca informațiile despre intervențiile pompierilor români să fie urmărite exclusiv pe paginile și canalele oficiale ale IGSU.