VIDEO | Grecia, prima țară din lume care detectează incendiile din spațiu cu ajutorul AI. Sistemul european care poate salva vieți vara aceasta

Sateliți mici, alerte rapide pentru pompieri

Noii nanosateliți sunt echipați cu senzori termici capabili să detecteze focare foarte mici, de aproximativ patru metri. Este un avantaj important față de sateliții convenționali, care pot observa de obicei incendii mult mai mari, deja extinse.

Datele captate din spațiu sunt analizate de modele AI, care încearcă să distingă un incendiu real de alte surse de căldură, precum panouri solare, acoperișuri supraîncălzite sau roci încinse de soare. Dacă sistemul confirmă un focar, comandamentele de intervenție primesc informații despre poziție, dimensiune și intensitate.

De ce contează viteza în lupta cu focul

În cazul incendiilor de vegetație, minutele pot face diferența dintre un focar izolat și un dezastru. Tocmai de aceea, sistemul este gândit să ofere actualizări frecvente, inclusiv date utile pentru prognozarea direcției în care se poate deplasa focul.

Pentru pompierii aflați pe teren, informațiile pot fi vizualizate pe tablete și folosite pentru a decide unde sunt trimise echipajele. În situațiile în care ard mai multe zone simultan, aceste date devin esențiale pentru prioritizarea intervențiilor și protejarea comunităților.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și are un cost estimat la 200 de milioane de euro. El face parte dintr-o strategie mai amplă prin care Europa încearcă să-și dezvolte propriile tehnologii critice, inclusiv în domeniul observației din spațiu și al protecției civile.

Pentru Grecia, miza este directă: incendiile de vegetație au devenit o amenințare anuală, amplificată de temperaturi ridicate, secetă și vânt. Iar pe măsură ce fenomenele extreme devin mai frecvente, inclusiv în contextul unor episoade climatice precum El Niño și valurile de căldură, tehnologia poate deveni un aliat vital.

Aceeași direcție se vede și în meteorologie, unde vremea prezisă de inteligența artificială promite avertizări mai rapide și mai precise. În Grecia, însă, AI-ul nu mai este doar un instrument de prognoză, ci un sistem de intervenție care poate ajuta pompierii să vadă focul înainte ca oamenii de la sol să observe fumul.