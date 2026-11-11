2026 ar putea deveni al doilea cel mai călduros an din istorie, iar 2027 ar putea doborî recordul

Cât de probabil este ca 2026 să stabilească un nou record de temperatură

Cele trei analize ajung la o concluzie asemănătoare, chiar dacă estimările privind poziția exactă a anului 2026 diferă. Berkeley Earth estimează o probabilitate de 95% ca acesta să fie cel mai călduros an măsurat vreodată. În schimb, analiza ERA5 realizată de Copernicus indică o șansă de aproximativ 20% pentru ocuparea primului loc, dar consideră aproape sigur că 2026 va ajunge cel puțin pe poziția a doua.

Carbon Brief a analizat șase seturi de date, pe care le-a combinat cu prognoze și evaluări statistice. Conform estimării sale, există o probabilitate de 67% ca 2026 să depășească recordul stabilit în 2024.

Diferențele dintre rezultate țin, în parte, de modul în care fiecare organizație calculează temperaturile globale. Unele regiuni, precum Antarctica, au mai puține stații de măsurare, iar metodele folosite pentru estimarea valorilor din aceste zone pot influența rezultatul final. Potrivit lui Robert Rohde, cercetător la Berkeley Earth, diferențele dintre prognoze sunt legate și de variații foarte mici, de ordinul sutimilor de grad, în evaluarea temperaturilor din ultimii ani.

Un alt reper important este pragul de 1,5 grade Celsius peste media perioadei preindustriale. Organizația Meteorologică Mondială (WMO) a confirmat că 2024 a avut o temperatură medie cu aproximativ 1,55 grade Celsius peste acest nivel. Datele pentru 2026 indicau deja o medie de 1,47 grade până în septembrie, iar temperaturile din ultimele luni ale anului ar putea ridica valoarea finală.

El Niño amplifică încălzirea globală și influențează prognozele pentru 2027

Creșterea temperaturilor este determinată pe termen lung în principal de emisiile de dioxid de carbon și de alte gaze cu efect de seră produse de activitățile umane. Fenomenul El Niño poate amplifica temporar această încălzire. Este vorba despre faza caldă a unui ciclu climatic din Pacificul tropical, în timpul căreia o cantitate suplimentară de căldură din ocean ajunge în atmosferă.

Episodul actual a atras atenția cercetătorilor prin intensitatea și viteza cu care se dezvoltă. În septembrie, temperatura medie a suprafeței oceanului în regiunea Niño 3.4, unul dintre principalii indicatori folosiți pentru măsurarea intensității fenomenului, a depășit recordul anterior de 2,72 grade Celsius, stabilit în noiembrie 2015. Valorile s-au menținut peste acel nivel în fiecare zi de atunci.

Cercetătorul Zeke Hausfather a descris evoluția drept neobișnuit de rapidă și a avertizat că episodul ar putea ajunge cel mai puternic El Niño din ultimul mileniu. Modelele de prognoză indică un vârf în noiembrie sau decembrie, cu temperaturi ale suprafeței oceanului în jurul valorii de 4 grade Celsius sau sub aceasta. Ar fi cu aproximativ un grad peste recordul precedent.