2026 ar putea deveni al doilea cel mai călduros an din istorie, iar 2027 ar putea doborî recordul
Anul 2026 are șanse foarte mari să intre în istorie drept cel mai călduros sau al doilea cel mai călduros an înregistrat vreodată, potrivit mai multor analize climatice. Estimările indică și o posibilă depășire a pragului de 1,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial pentru a doua oară, după recordul din 2024. Perspectivele pentru 2027 sunt și mai îngrijorătoare: fenomenul El Niño aflat în desfășurare ar putea împinge temperaturile globale la un nou nivel maxim.
Evaluările au fost realizate de programul european Copernicus, organizația de cercetare Berkeley Earth și publicația specializată Carbon Brief. Datele au fost prezentate în contextul începerii conferinței ONU privind schimbările climatice COP31, organizată în Antalya, Turcia, unde reprezentanții statelor discută măsurile necesare pentru limitarea încălzirii globale.
Cât de probabil este ca 2026 să stabilească un nou record de temperatură
Cele trei analize ajung la o concluzie asemănătoare, chiar dacă estimările privind poziția exactă a anului 2026 diferă. Berkeley Earth estimează o probabilitate de 95% ca acesta să fie cel mai călduros an măsurat vreodată. În schimb, analiza ERA5 realizată de Copernicus indică o șansă de aproximativ 20% pentru ocuparea primului loc, dar consideră aproape sigur că 2026 va ajunge cel puțin pe poziția a doua.
Carbon Brief a analizat șase seturi de date, pe care le-a combinat cu prognoze și evaluări statistice. Conform estimării sale, există o probabilitate de 67% ca 2026 să depășească recordul stabilit în 2024.
Diferențele dintre rezultate țin, în parte, de modul în care fiecare organizație calculează temperaturile globale. Unele regiuni, precum Antarctica, au mai puține stații de măsurare, iar metodele folosite pentru estimarea valorilor din aceste zone pot influența rezultatul final. Potrivit lui Robert Rohde, cercetător la Berkeley Earth, diferențele dintre prognoze sunt legate și de variații foarte mici, de ordinul sutimilor de grad, în evaluarea temperaturilor din ultimii ani.
Un alt reper important este pragul de 1,5 grade Celsius peste media perioadei preindustriale. Organizația Meteorologică Mondială (WMO) a confirmat că 2024 a avut o temperatură medie cu aproximativ 1,55 grade Celsius peste acest nivel. Datele pentru 2026 indicau deja o medie de 1,47 grade până în septembrie, iar temperaturile din ultimele luni ale anului ar putea ridica valoarea finală.
El Niño amplifică încălzirea globală și influențează prognozele pentru 2027
Creșterea temperaturilor este determinată pe termen lung în principal de emisiile de dioxid de carbon și de alte gaze cu efect de seră produse de activitățile umane. Fenomenul El Niño poate amplifica temporar această încălzire. Este vorba despre faza caldă a unui ciclu climatic din Pacificul tropical, în timpul căreia o cantitate suplimentară de căldură din ocean ajunge în atmosferă.
Episodul actual a atras atenția cercetătorilor prin intensitatea și viteza cu care se dezvoltă. În septembrie, temperatura medie a suprafeței oceanului în regiunea Niño 3.4, unul dintre principalii indicatori folosiți pentru măsurarea intensității fenomenului, a depășit recordul anterior de 2,72 grade Celsius, stabilit în noiembrie 2015. Valorile s-au menținut peste acel nivel în fiecare zi de atunci.
Cercetătorul Zeke Hausfather a descris evoluția drept neobișnuit de rapidă și a avertizat că episodul ar putea ajunge cel mai puternic El Niño din ultimul mileniu. Modelele de prognoză indică un vârf în noiembrie sau decembrie, cu temperaturi ale suprafeței oceanului în jurul valorii de 4 grade Celsius sau sub aceasta. Ar fi cu aproximativ un grad peste recordul precedent.
Efectele asupra temperaturii globale nu apar însă imediat. De regulă, valorile de la suprafața planetei ating maximul la aproximativ trei luni după vârful fenomenului El Niño. Din acest motiv, 2027 ar putea fi și mai cald decât 2026.
Carbon Brief estimează pentru anul viitor o temperatură medie cu 1,74 grade Celsius peste nivelul preindustrial. Organizația acordă o probabilitate de 96% ca 2027 să fie mai cald decât oricare dintre anii precedenți, inclusiv 2026. Există, de asemenea, o probabilitate de 98% ca cel puțin unul dintre cei doi ani să stabilească un nou record.
Estimarea pentru 2027 are însă o marjă de incertitudine mai mare, deoarece se referă la o perioadă încă îndepărtată. Carbon Brief consideră că există o probabilitate de 90% ca temperatura să se situeze între 1,54 și 1,95 grade Celsius peste media preindustrială.
Valurile de căldură și seceta afectează deja milioane de oameni
Creșterea temperaturilor globale are consecințe care depășesc simpla stabilire a unor recorduri climatice. Raportul WMO privind starea climei în 2026 menționează efectele evenimentelor extreme asupra populației și economiei. Valurile de căldură din Europa ar fi provocat aproximativ 30.000 de decese suplimentare, în timp ce în India, în aprilie, circa 146,5 milioane de persoane au fost expuse temperaturilor extreme.
Un El Niño puternic poate modifica și distribuția precipitațiilor, în special în regiunile tropicale. Zeke Hausfather consideră că aceste schimbări reprezintă unul dintre cele mai îngrijorătoare efecte ale fenomenului. Printre zonele expuse unor reduceri importante ale cantităților de precipitații se numără Indonezia, regiunea maritimă din Asia de Sud-Est, Filipine, bazinul Amazonului și Africa de Sud.
Perioadele prelungite de secetă pot favoriza incendiile de vegetație, inclusiv în pădurile din Indonezia și Amazon. Acestea provoacă pierderi de ecosisteme, afectează calitatea aerului și pot genera emisii suplimentare de gaze cu efect de seră, amplificând presiunea asupra climei.
Reducerea emisiilor rămâne principala măsură împotriva încălzirii
Robert Rohde, de la Berkeley Earth, atrage atenția că încălzirea rapidă și accelerată va continua atât timp cât emisiile de gaze cu efect de seră produse de oameni nu vor fi reduse în mod semnificativ. În aceste condiții, noi recorduri de temperatură sunt de așteptat în anii următori.
În octombrie 2026, raportul Lancet Countdown privind sănătatea și schimbările climatice, realizat în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății, a cerut recunoașterea oficială a schimbărilor climatice drept o urgență globală de sănătate. Documentul evidențiază efectele temperaturilor extreme asupra populației și presiunea tot mai mare asupra sistemelor medicale.
Estimările pentru 2026 și 2027 arată că fenomenul încălzirii globale continuă să se intensifice, iar El Niño poate accelera temporar această evoluție. Chiar dacă variațiile naturale influențează temperaturile de la un an la altul, reducerea emisiilor rămâne esențială pentru limitarea creșterii temperaturii pe termen lung.