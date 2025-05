Vasile Bănescu, membru CNA, pe șleau despre sancțiuni, închideri de televiziuni și fake news: ”M-am confruntat cu impactul propagandei, evident, din zona rusă”

Vasile Bănescu, fostul purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române și actual membru CNA, face dezvăluirile de care fuge toată lumea. Cu subiect și predicat vorbește despre războiul hibrid al Rusiei, despre implicarea unor televiziuni în acest domeniu și explică ce face CNA în această direcției. În exclusivitate pentru PLAYTECH, Vasile Bănescu nu îi iartă pe jurnaliștii deveniți propagandiști, dar refuză, ca idee, închiderea unor posturi TV, chiar dacă CNA, în anumite situații, posbile politic acum, riscă desființarea.

Ce faceți dumneavoastră la CNA?

Societatea romnânească este într-o stare minată, subminată, de lucruri devenite aproape îngrozitoare. Lucruri care nu doar o tulbură profund, dar riscă să o ducă în dilosuție. Mă refer, la disoluția autorității, nimănui nu îi mai pasă că ajung să fie satanizate, să fie denunțate ca autoare ale unei fictive lovituri de stat. Se vorbește de o dictatură de la microfoanele televiziunilor, etc… Ne aflăm într-o stare în care negrul e prezentat ca alb, albul e prezentat ca negru, o stare caracterizată de un mare gânditor creștin, ca o profeție: ”Se va ajunge ca oamenii să trăiască într-un timp în care cei care au înnebunit îi vor desemna drept nebuni pe cei care nu au înnebunit”.

CNA-ul este una dintre instituțiile care încearcă, și reușește, punctual, să corecteze, să stopeze avansdarea în spațiul public a unor materiale care smintesc, ca să folosesc un cuvânt teologic. Materiale care induc în eroare pe care le-am văzut cu toții în ultimele luni de zile.

Ce proiecte sunt la CNA?

CNA-ul are proiecte nepublicate. Asta pentru că fundamentul acțiunilor și activităților legale ale CNA sunt două: legea audiovizualului și codul audiovizual. Legea este foarte bine făcute, ea surprinde inclusiv potențiale situații, la care speram să nu ajungem, dar am ajuns.

Unul dintre proiectele recente, împărtășit și de Ministerul Educației, a fost legat de informarea corectă în online. Acolo s-a mutat lupta reală, acerbă, feroce, în ultimele luni de zile, o luptă alimentată de umori și pasiuni politice fără precedent după 1990. Încă ne mai aflăm într-o astfel de perioadă politizată fără precedent. Acest proiect ține de ceea ce CNA-ul își propune să facă.

Un tip de educație media. Adică a dobândi instrumente necesare pentru a descifra ce se întâmplă în spațiul online. Unde mulți oameni nepricepuți, care staui pe prispă și scrollează pe TikTok, cred că totul e adevărat. De fapt, fake-news-ul, știrile manipulatoare, au ajuns să aibă un nivel atât de ridicat încât e aproape imposibil ca foarte mulți să nu cadă în această capcană.

Au fost cazuri nenumărate de fake news. Exemplu: lovitura de stat…

Celebra lovitură de stat care nu s-a dat. Care era gata să se dea, dar știm din partea cui…

Există foarte mult fakenews, la tv. Nu voi spune posturile TV, dar se cunosc… Au fost întrerupte transmisiunile. Pare că fac să provoace un clivaj societal și mai evident. Ce face CNA? Poate să închidă asemenea televiziuni?

Se poate ajunge acolo pentru că legea oferă această perspectivă. Ca în orice altă instituție, există o scară a erorilor. Sancțiunile sunt graduale și culminează cu suprimarea licenței unui post radio sau TV. Această sancțiune finală e precedată de întreruperea emisiei pentru trei ore și în care se difuzează exclusiv textul sancțiunii.

Deci, la prima abatere gravă, televiziunea cu pricina, adică România TV, riscă să fie închisă…

Riscă, ca orice altă televiziune care încalcă în mod repetat legile pe care le-am menționat, să sperăm că nu se va ajunge acolo. Nimeni nu își dorește asta, într-un spațiu democratic, într-un spațiu în care libertatea de expresie este sacrosantă. Dar această libertate de expresie, deși este sacrosantă, adică nu ne putem permite să o limităm în mod abuziv, are totuși niște limite care sunt foarte greu de atins.

Atunci când atingi limita unei libertăți de exprimare, înseamnă că s-a comis ceva foarte grav. Ea este atât de vastă încât dacă ai depășit frontierele apar consecințe care trebuie sancționate. Să sperăm că nu se va ajunge la desființarea niciunul post de televiziune, nimeni nu își dorește asta. Cu cât sunt mai multe surse de informare, nu de dezinformare, e cu atât mai bine.

Apar foarte multe informații false, nu e complicat să le verifici. Apar breaking-news-uri cu neadevăruri. Ce face CNA?

Breaking – news? Această inscripționare apare o dată la cinci minute. Să ne gândim ce înseamnă aceste cuvinte. E o sintagmă folosită în situații cu totul excepționale. Nu e un breaking-news că o pisică a căzut într-o fântână, că cineva a trecut pe roșu… Așadar, iată ce înseamnă demonetizarea unor lucruri, altădată repere stabile, devenite astăzi fluide.

Această deversare a unor știri fără însemnătate, a unor știri false, mincinoase, cu potențial de manipulare…. Iar răspunsul e la îndemâna noastră! Ne uităm în jur și vedem convulsii sociale, vedem oameni ieșiți în stradă, ațâțați să iasă în stradă, inclusiv de niște televiziuni, oameni care rup din pavaj și aruncă în jandarmi cu pietre și, în timp ce se întâmplă asta, pe anumite posturi jandarmii sunt făcuți vinovați.

Ni se spune că jandarmeria franceză luptă cu oamenii din România. E un exeplu de știre profund falsă. Că Jandarmeria franceză a venit în România să lupte cu românii… Avem o mulțime de exemple. Ce face CNA?

”Se adună foarte multe sesizări”

Ați văzut ce face, o mărturisesc cel puțin din ianuarie de când sunt în această activitate. Spre Consiliul format din cei 11 membri, la fiecare ședință, vin referate provocate de petițiile pe c are oamenii le depun pe site-ul CNA. Există o rubrică unde orice cetățean din România poate să indice că a văzut ceva care l-a îngrozit, că a văzut într-o emisiune ceva care contrazice adevărul, etc.

Se adună foarte multe sesizări. Există o echipă care monitorizează aceste materiale, care analizează imaginile, dialogurile sunt transcrise, și se face un material concis pe care membrii CNA îl vizionează. Apoi acel material, justificat, primește un ordin de eliminare. CNA solicită platformei care l-a găzduit, apropo de online, verificarea condițiilor, dacă au fost sau nu încălcate.

Foarte prompt, platformele, după ce îl verifică și ele, îl elimină. Asta nu înseamnă, și era o știre falsă, că CNA își permite să elimine aceste materiale. Nici nu ar fi posibil, totul se întîmplă cu acordul platformelor. Cert este că CNA își face foarte riguros datoria, se implică foarte mult, suntem implicați cu toții, mai ales în această perioadă. E o perioadă excepțională, tulburată profund, o perioadă în care războiul pe care l-a dus societatea românească lucidă cu știrile false.

Tot acest conflict pare să vină din perioada pandemiei. Atunci erați purtătorul de cuvânt al BOR. Și la acea vreme existau televiziuni care susțineau să nu purtăm mască, să nu ne vaccinăm. Acum, aceleași televiziuni vin cu știri care nu pot fi verificabile, pentru că nu există studiile respective…

Erau televiziuni care, la vremea aceea, spuneau să nu purtăm mască, să nu ne vaccinăm. Dacă ar fi făcut-o cu medici în studio, cu oameni avizați, atunci ar fi fost în ordine. Cânbd apelezi la specialiști, pentru că nu ai cum într-o criză medicală să ignori specialiștii, asta a fost și poziția Bisericii și cultelor religioase din România… Nu ascultăm de clerici, ignorând medicii, atunci când este vorba de viață și moarte din punct de vedere sanitar.

Aceste televiziuni transmiteau mesaje care sabotau actul de ocrotire al populației într-o criză medicală, evident, se fac vinovate pentru că nu aduceau în studio oameni din zona medicală. Au fost câteva personaje din zona medicală care pledau pentru asta. Personaje, nu somități, nu oameni hipercalificați în domeniul medical.

De cinci ani durează circul. Că vorbim de pandemie, că vorbim de alegeri, de lovituri de stat, războiul din Ucraina… Aceleași televiziuni pun paie pe foc, încearcă să separe societatea între ei și noi. Cât durează, cât li se mai permite? Sunt aceleași televiziuni!

În viziunea mea, nu ar trebui să li se permită. Dacă vă referiți la CNA, sunt convins că actuala compoziție a Consiliului, nu va permite, atât cât va fi posibil, proliferarea unor știri care contrazic realitatea. Să folosesc doar această expresie…

Din alt punct de vedere, ce s-a întâmplat la noi, în pandemie și după, are un precedent. Fiind implicat, ca paratrăsnet al acelei insituții, recte BOR, m-am confruntat personal cu efectele unui tip de propagandă în spațiul mass-media. Adică așa-ziși jurnaliști, transformați în propagandiști. Aici este problema!

Când un jurnalist abdică de la statutul, atât de onorabil, de om care, prin natura lucrurilor, trebuie să urmărească adevărul, să îl dezgroape și să îl propună, să îl ofere celor care îl urmăresc, acest tip de abdicare mi s-a părut unul dintre cele mai îngrozitoare lucruri petrecute. Consecințele unui act de abdicare și transformare a unui jurnalist în propagandist a schimbat lucrurile dramatic. E vorba de oameni, care poate au murit în pandemie, ascultându-i pe unii care băteau câmpii.

A spune și astăzi ”plandemie”, că a fost pus în aplicare un plan demonic al cuiva, eventual Soroș, care ”vrea” să radă o parte a populației lumii, el revine permanent în acuzații, soroșiștii din România care trebuie jupuiți în piața publică, alături de judecătorii Curții Constituționale și așa mai departe, aceste enormități care au abundat în ultimii ani în societatea românească au schimbat dramatic concepții și i-au condus pe oameni în direcții îngrozitoare.

”Eram o țintă predilectă”

Pornind, poate, de la niște mici fragmente de adevăr, pentru că în demonismul în zona presei, atunci când vrei să transmiți cu impact o știre falsă, amesteci în ea puține fragmente de adevăr…

Personal, m-am confruntat cu impactul propagandei, evident, din zona rusă, și nu mă sfiesc să spun asta, în Biserică inclusiv. Caz celebru, un ierarh al Bisericii care, în timpul unui război de agresiune, crime de război, crime în masă, binecuvântate de un Patriarh nu purtător de Lumină, ci luciferic în contextul dat, spune că autorul acest crime de război nu e deloc rău, ci e un mare ctitor creștin, te întrebi imediat despre ce creștinism este vorba, de ce ortodoxie este vorba și despre ce interese sunt în spatele promnovării unor astfel de eculubrații și de lucruri profund scandaloase.

Acest tip de mesaj a fost sprijinit de site-uri cu nume foarte clare, le găsim foarte ușor, în care oameni ca dumneavoastră și alți jurnaliști onești sunt puși la zid, calomniați. Nu am făcut excepție, eram o țintă predilectă.

Dincolo de asta, ce s-a întâmplat în decembrie, ce se întâmplă și acum, sprijinul afișat din partea Federației Ruse pentru anumiți candidați, toate astea pun pe gânduri. Din păcate nu pun pe gânduri pe toată lumea. Nici nu ar fi posibil. Și din păcate, această lume care nu e pusă pe gînduri, deci nu gândește, și doar votează sentimental, se înșală. Și se înșală cu niște costuri pe care le suportăm cu toții…

CNA riscă dispariția?

Dacă ”dictatura” în care trăim încetează și vine ”marea democrație”, atunci, da, este posibil orice!