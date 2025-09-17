Urmează trei minivacanțe pentru români, inclusiv una de 7 zile. De câte libere legale se vor bucura angajații în perioada sărbătorilor

Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
17 sept. 2025 | 18:06
de Ana Ionescu

Românii au motive de bucurie atunci când își planifică vacanțele de iarnă 2025–2026 FOTO: Arhiva

Românii au motive de bucurie atunci când își planifică vacanțele de iarnă 2025–2026. Calendarul sărbătorilor legale oferă mai multe zile libere consecutive, care, combinate cu weekendurile, se transformă în minivacanțe ideale pentru relaxare, concedii mai lungi sau excursii.

Prima veste bună vine chiar la începutul lunii decembrie, când Sfântul Andrei și Ziua Națională creează o pauză de 3 zile la final de toamnă. Apoi, perioada Crăciunului și Revelionului aduce și mai multe zile libere legale, iar una dintre ele se poate transforma într-o adevărată vacanță de o săptămână.

Sfântul Andrei și Ziua Națională aduc un weekend prelungit

Finalul lunii noiembrie marchează prima minivacanță pentru români.

  • 29 noiembrie 2025 – sâmbătă
  • 30 noiembrie – Sfântul Andrei, ocrotitorul României
  • 1 decembrie – Ziua Națională

Astfel, românii se vor bucura de 3 zile libere legate, numai bune pentru o escapadă sau pentru pregătirile de iarnă.

Crăciunul și Revelionul 2025–2026 se transformă în vacanțe lungi

De Crăciun, zilele libere legale pică exact înainte de weekend, ceea ce înseamnă un total de 4 zile de pauză:

  • 25 decembrie (joi) – prima zi de Crăciun
  • 26 decembrie (vineri) – a doua zi de Crăciun
  • 27 decembrie (sâmbătă)
  • 28 decembrie (duminică)

Startul noului an va fi și mai generos. Dacă Guvernul decide să acorde zi liberă pe 5 ianuarie (punte), Revelionul și Boboteaza se leagă într-o minivacanță de 7 zile:

  • 1 ianuarie (joi) – Anul Nou
  • 2 ianuarie (vineri) – a doua zi de Anul Nou
  • 3–4 ianuarie (weekend)
  • 5 ianuarie (luni) – posibilă zi liberă punte
  • 6 ianuarie (marți) – Boboteaza
  • 7 ianuarie (miercuri) – Sf. Ioan

O astfel de perioadă echivalează cu un mic concediu, numai bun pentru a petrece timp cu familia sau pentru a pleca într-o vacanță mai lungă.

Alte sărbători legale în 2025 și 2026

Pe lângă minivacanțele de iarnă, românii vor mai beneficia de alte zile libere în anii următori. În 2025 apar date precum 24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor), Paștele ortodox (10–13 aprilie) sau Ziua Muncii (1 mai). În 2026, calendarul include Rusaliile pe 31 mai – 1 iunie, Adormirea Maicii Domnului (15 august), dar și sărbătorile tradiționale de la final de an.

Cu aceste zile libere legale, finalul lui 2025 și începutul lui 2026 se anunță mai relaxate ca niciodată, oferind românilor șansa de a transforma iarna într-un sezon al vacanțelor prelungite.

