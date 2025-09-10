Urmașul Nokia lansează divizia Secure și pregătește primul smartphone european pentru guverne și domenii critice

Producătorul finlandez HMD Global, companie formată de foști executivi Nokia, a anunțat înființarea unei divizii dedicate securității cibernetice. Noua structură, denumită HMD Secure, are ca obiectiv dezvoltarea de dispozitive mobile pentru guverne, servicii de urgență și clienți din domenii cu cerințe ridicate de securitate. Primul produs al acestei linii este HMD Ivalo XE, un smartphone 5G construit în Europa, care va fi disponibil pe piață în primul trimestru al anului 2026.

Un smartphone cu rădăcini europene, dar bazat pe tehnologie americană

Potrivit HMD, Ivalo XE este unul dintre puținele telefoane Android proiectate, dezvoltate și fabricate pe teritoriul european. Compania susține că dispozitivul trece printr-un lanț de aprovizionare complet verificat, cu trasabilitate și certificări independente, astfel încât fiecare componentă să poată fi asociată unui partener european de încredere.

Totuși, telefonul rămâne parțial legat de tehnologia americană, pentru că se bazează pe noul procesor Qualcomm Dragonwing Q-6690, un SoC de ultimă generație destinat mediului enterprise. Chipsetul integrează conectivitate 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 și chiar funcționalități RFID, fiind echipat cu opt nuclee Kryo, o unitate grafică Adreno și un modul NPU Hexagon pentru sarcini de inteligență artificială.

Pe lângă Qualcomm, lista partenerilor implicați în proiect include Nokia, compania finlandeză Bittium, specializată în soluții de conectivitate pentru apărare, dezvoltatorul de securitate Tutus și producătorul american de accesorii militare Juggernaut. Această combinație de expertiză arată ambiția HMD de a livra un dispozitiv cu standarde ridicate de siguranță și rezistență.

Rezistență militară și funcții speciale de securitate

HMD Ivalo XE este conceput pentru a rezista în condiții extreme, având certificări IP68, IP69K și MIL-STD-810H, ceea ce înseamnă protecție împotriva apei, prafului, temperaturilor variate și șocurilor mecanice. Ecranul este protejat de sticla Corning Gorilla Glass Victus 2, iar carcasa poate fi echipată cu huse militare dezvoltate special.

La nivel de securitate, telefonul dispune de un design anti-tamper cu detectare a intruziunilor, suport pentru dublă criptare (atât la nivel de fișiere, cât și full disk virtual), secure boot, cititor de amprentă și un mod stealth pentru ecran. Un hardware kill-switch permite oprirea instantanee a tuturor conexiunilor radio, iar un buton programabil poate fi folosit pentru comunicare tip push-to-talk, în stil walkie-talkie.

HMD va oferi trei variante de sistem de operare: Industrial, Tactical și Secure Partner Platform, cu posibilitatea de a dezvolta și versiuni personalizate. De asemenea, compania promite actualizări de securitate și suport până în 2032, o perioadă mult mai lungă decât în cazul smartphone-urilor comerciale.

Un dispozitiv modular pentru nevoi tactice și instituționale

Dincolo de securitate, Ivalo XE aduce și funcții menite să crească versatilitatea. Telefonul are un ecran de 6,32 inci, două camere de 50 MP pe spate și o cameră frontală de 32 MP. Poate fi conectat la monitor, tastatură și mouse pentru o experiență similară cu cea de PC.

Un alt punct de interes este sistemul Fusion 3.1, un conector modular de tip 16-pin (USB 3.1), care permite adăugarea de baterii suplimentare, senzori sau module radio, inclusiv într-un pachet numit „Tactical Outfit”. Această flexibilitate transformă dispozitivul într-o platformă adaptabilă pentru misiuni militare, intervenții de urgență sau activități guvernamentale.

Deși compania a prezentat deja o parte dintre specificații, detalii importante precum memoria RAM, stocarea internă, rezoluția ecranului și prețul final vor fi anunțate abia la lansarea oficială, programată pentru începutul anului 2026.

Prin lansarea diviziei HMD Secure și a modelului Ivalo XE, compania finlandeză își propune să răspundă cererii tot mai mari pentru tehnologii mobile independente, dezvoltate în Europa și destinate utilizatorilor pentru care securitatea și reziliența sunt priorități absolute.