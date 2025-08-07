Universal interzice oficial folosirea filmelor sale pentru antrenarea inteligenței artificiale

Universal Pictures a introdus o avertizare explicită la finalul noilor sale filme, prin care interzice utilizarea acestor producții în scopul antrenării modelelor de inteligență artificială. Fraza, introdusă discret în genericul de final, dar vizibilă pentru spectatorii care au rămas până la ultima secundă, este parte a unei mișcări mai ample de apărare a drepturilor de autor în fața noilor tehnologii generative.

Filmele recente ale Universal vin cu mențiuni anti-AI în credite

Din iunie 2025, filme importante lansate sub egida Universal, precum How To Train Your Dragon, Jurassic World Rebirth sau The Bad Guys 2, includ un mesaj clar, introdus în creditele de final, care afirmă că respectivele producții „nu pot fi folosite pentru antrenarea AI”. Deși limbajul variază ușor în funcție de jurisdicțiile naționale – de exemplu, în Uniunea Europeană se face referire la dreptul de a opta împotriva utilizării materialului în cercetări științifice – mesajul de bază este același: inteligența artificială nu este binevenită să învețe din aceste filme.

Includerea acestor avertismente vine într-un context tensionat în care marile studiouri de la Hollywood – Universal, Disney, Warner Bros – se confruntă cu un val de procese și reglementări legate de modul în care AI-ul generativ extrage date din operele creative existente. De altfel, Universal este parte în procese intentate împotriva unor companii precum Midjourney, pe care o acuză de utilizarea neautorizată a unor imagini pentru antrenarea algoritmilor săi.

Această decizie reflectă totodată o schimbare culturală interesantă: publicul este mult mai atent la creditele finale decât în trecut. Fenomenul poate fi atribuit în parte „efectului Marvel”, în care scenele bonus de la final au obișnuit spectatorii să rămână până la ultimul rând de text. Iar acum, aceste rânduri conțin nu doar numele echipelor de producție, ci și mesaje juridice esențiale.

De ce se tem studiourile de inteligența artificială

La baza acestei mișcări se află temerea crescândă că IA-ul generativ – cum este cazul sistemelor de tip text-to-video sau text-to-image – poate deveni un competitor neloial în industria creativă. Tehnologiile actuale pot genera imagini, texte sau chiar videoclipuri care imită perfect stiluri vizuale și narative consacrate, fără a plăti licențe sau a cere permisiune autorilor originali. Pentru studiouri precum Universal, aceste instrumente nu doar că amenință proprietatea intelectuală, ci și modelul economic pe care se bazează industria cinematografică.

În plus, multe dintre modelele de AI sunt „învățate” prin extragerea și analizarea masivă a conținutului cultural preexistent: filme, seriale, jocuri, muzică. Faptul că aceste date sunt adesea colectate fără consimțământul titularilor de drepturi devine un subiect fierbinte în dezbaterile legale și etice. Prin includerea acestor mesaje, Universal încearcă să blocheze sau cel puțin să limiteze folosirea materialelor sale în astfel de scopuri.

Este important de menționat că legislația privind AI-ul și drepturile de autor este într-o continuă evoluție. Uniunea Europeană, de exemplu, a introdus recent posibilitatea pentru titularii de copyright să refuze explicit includerea operelor lor în antrenamentele AI. Această „opțiune de excludere” pare să fi fost integrată rapid de Universal în politicile sale internaționale.

Ce urmează în conflictul dintre Hollywood și inteligența artificială

Inițiativa Universal marchează o nouă etapă în războiul rece dintre creativitatea umană și generativitatea artificială. Deși mesajele de final nu au, deocamdată, valoare coercitivă în toate jurisdicțiile, ele pot servi drept fundament în eventuale procese viitoare. Mai ales în contextul în care numeroase companii tech continuă să opereze la limita legalității, extrăgând date și opere pentru „cercetare” fără o bază clară de consimțământ.

Este de așteptat ca și alte studiouri să urmeze exemplul Universal. Deja Disney și-a exprimat preocuparea legată de utilizarea neautorizată a IP-urilor sale în antrenamentele AI, iar Netflix se alătură tot mai vocal luptei pentru protejarea creațiilor audiovizuale.

Pe termen scurt, nu se întrevede o soluție clară. Generative AI se dezvoltă într-un ritm accelerat, în timp ce reglementările legale rămân fragmentate și adesea reactive. Pentru creatorii de conținut, pericolul e dublu: pierderea controlului asupra propriei opere și riscul de a fi înlocuiți de algoritmi „educați” chiar cu munca lor.

Universal, prin noile sale mesaje, trasează o linie roșie: filmele nu sunt hrană pentru AI. Rămâne de văzut dacă industria tech va respecta acest mesaj – sau dacă îl va ignora, așa cum a făcut până acum în multe cazuri. Cert este că bătălia pentru viitorul culturii digitale abia a început.