Un pilot British Airways dezvăluie metoda prin care nu mai resimte diferența de fus orar. Cum învinge jet lag-ul?

Călătoriile lungi, care presupun traversarea mai multor fusuri orare, pot fi fascinante, dar și epuizante. Entuziasmul descoperirii unei destinații noi este adesea umbrit de efectele neplăcute ale jet lag-ului: oboseală, insomnii, lipsă de concentrare sau chiar iritabilitate. Totuși, un pilot al companiei British Airways a dezvăluit o metodă eficientă prin care reușește să își mențină echilibrul și să se adapteze rapid după un zbor lung.

Somnul de calitate, cheia pentru a combate jet lag-ul

Al Smith, senior first officer al companiei, a povestit pentru revista High Life că secretul său constă într-o disciplină strictă a somnului. „Zborurile lungi sunt o provocare aparte. Ca să nu pierd nopți de somn, îmi fac un plan din timp: dorm înainte de plecare, trag un pui de somn imediat după aterizare și, ori de câte ori am ocazia, îmi ofer o siestă. Cheia este simplă: să prioritizez odihna, indiferent de fusul orar pe care mă aflu”, explică pilotul.

Pentru Al, mediul în care doarme este esențial. „De fiecare dată când m-am mutat într-o casă nouă, primul lucru la care m-am gândit a fost: cum transform dormitorul în cea mai bună cameră de hotel? Am nevoie de întuneric complet pentru a mă odihni. Recomand oricui storuri opace sau jaluzele de tip blackout”, a povestit el, potrivit Daily Mail.

Pe lângă întuneric, temperatura camerei joacă un rol crucial. Pilotul mărturisește că are o „toleranță de doar două grade” – dacă e prea cald sau prea rece, nu reușește să adoarmă. Din acest motiv, aerul condiționat a devenit un aliat indispensabil.

Nici calitatea lenjeriei de pat nu este de neglijat: materiale confortabile, care să asigure un somn profund, fac diferența. Totuși, Smith atrage atenția că excesul de somn poate duce la insomnie, motiv pentru care încearcă să păstreze un echilibru între odihnă și activitate.

Cantitatea de apă pe care o bei face diferența

Pe lângă metoda pilotului britanic, și alți experți au împărtășit trucuri utile pentru a combate oboseala provocată de diferențele de fus orar. Jóna Björg Jónsdóttir, manager de sănătate la Icelandair, recomandă așa-numita „regulă a apei”: pasagerii ar trebui să bea cel puțin un litru de apă pentru fiecare cinci ore de zbor.

Aerul din avion este extrem de uscat, ceea ce duce la deshidratare, iar aceasta accentuează stările de moleșeală și oboseală. De aceea, hidratarea corectă este un element-cheie.

Totodată, experta atrage atenția să fie evitate cafeaua și alcoolul, băuturi care deshidratează și perturbă calitatea somnului. În locul lor, sunt recomandate ceaiurile din plante sau băuturile cu electroliți, care ajută la menținerea unui nivel constant de energie și la o recuperare mai rapidă după zbor.

O combinație între planificarea somnului, crearea unui mediu optim de odihnă și hidratare corespunzătoare poate transforma o călătorie lungă dintr-o experiență obositoare într-una mult mai plăcută. Cu alte cuvinte, dacă vrei să te bucuri de vacanță imediat după ce aterizezi, secretul este simplu: dormi inteligent și bea suficientă apă.