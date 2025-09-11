Un garaj construit legal, lipit de casă, trebuie intabulat? Ce spune legea

Construirea unui garaj pe lângă locuință este o practică frecventă în România, fie din dorința de a proteja mașina de intemperii, fie pentru a folosi spațiul ca depozit sau atelier. Însă mulți proprietari se întreabă dacă, odată ridicat și recepționat, un astfel de spațiu trebuie intabulat separat în cartea funciară sau dacă rămâne parte integrantă a casei.

Garajul trebuie intabulat?

Potrivit legislației, un garaj poate fi considerat fie o anexă a locuinței, fie o construcție separată. Dacă este ridicat lipit de casă, în baza unei autorizații de construire, el se înscrie în categoria anexelor gospodărești. În acest caz, nu se întocmește întotdeauna o intabulare distinctă, însă suprafața construită a locuinței va trebui actualizată în documentele cadastrale. Practic, garajul devine parte a casei și apare în planul cadastral ca extindere a imobilului existent.

Intabularea separată devine obligatorie dacă garajul a fost prevăzut ca imobil distinct, cu funcțiune independentă, construit la o anumită distanță de casă sau în regim de construcție individuală. În asemenea cazuri, garajul va primi un număr cadastral propriu și va trebui înscris separat în cartea funciară.

De asemenea, chiar și atunci când garajul este lipit de casă, dar autorizația de construire îl menționează ca obiectiv separat, proprietarul este obligat să îl intabuleze distinct.

Ce pași trebuie urmați?

După recepția lucrării, proprietarul trebuie să contacteze un expert autorizat în cadastru și topografie. Acesta va întocmi documentația necesară pentru actualizarea planului imobilului sau, după caz, pentru înregistrarea garajului ca obiect de sine stătător. Documentele se depun la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI), împreună cu autorizația de construire și procesul-verbal de recepție.

Chiar dacă mulți proprietari nu văd rostul unei intabulări, aceasta are rol esențial în relația cu instituțiile statului. Un imobil neevidențiat corect în acte poate genera probleme la vânzarea locuinței, la obținerea unui credit ipotecar sau la transmiterea prin moștenire.

Cu alte cuvinte, un garaj construit legal și lipit de casă, în majoritatea situațiilor, se consideră anexă și nu necesită intabulare separată, ci doar actualizarea datelor în cadastru. Totuși, dacă documentația urbanistică îl definește ca imobil distinct, intabularea devine obligatorie. Cel mai sigur pas este consultarea unui specialist în cadastru, pentru a evita neclaritățile ulterioare.