Un copil de 8 ani a căzut în Marea Neagră de la 50 de metri înălțime, în stațiunea Nessebar. Din păcate, nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire

Ultima ora
Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
19 aug. 2025 | 18:50
de Badea Violeta

Actualitate
Nessebar, Bulgaria. Sursa foto: Profimedia

O tragedie a lovit stațiunea bulgară Nessebar, acolo unde un copil de numai 8 ani și-a pierdut viața în timp ce făcea parasailing alături de mama sa. Băiatul a căzut de la aproximativ 50 de metri înălțime direct în apele Mării Negre, iar echipajele de salvare, deși au intervenit rapid, nu au mai reușit să-i salveze viața.

Un băiat de 8 ani a murit după ce a căzut de la 50 de metri înălțime în Marea Neagră

Potrivit presei bulgare, copilul era originar din orașul Razlog și se afla în vacanță împreună cu familia. Luni, el și mama sa au ales să facă parasailing pe plaja din Nessebar.

În primele momente, totul părea o activitate normală, însă, în circumstanțe încă necunoscute, frânghia de siguranță s-ar fi rupt, iar copilul a căzut de la o înălțime estimată între 40 și 50 de metri.

Mama sa a rămas în aer, fiind adusă ulterior la sol în siguranță. Martorii prezenți pe plajă au descris scenele ca fiind de neuitat, momentul căderii fiind unul brusc și extrem de șocant, relatează Novinite.

”Totul s-a întâmplat într-o clipă. Copilul pur și simplu a căzut din senin”, au relatat aceștia pentru presa locală.

Eforturile salvatorilor au fost zadarnice

După cădere, echipele de intervenție au acționat imediat. Băiatul a fost recuperat din apă cu ajutorul unei bărci și adus rapid la țărm. Medicii au început manevrele de resuscitare pe plajă, însă, în ciuda eforturilor depuse, copilul a fost declarat decedat la fața locului.

Tragedia a generat un val de emoție în rândul turiștilor și localnicilor, mai ales pentru că activitățile de sporturi nautice sunt populare în stațiunile de pe litoralul bulgăresc. Mulți s-au întrebat dacă toate măsurile de siguranță au fost respectate și dacă accidentul ar fi putut fi prevenit.

Organizatorii, reținuți de poliție

În urma incidentului, autoritățile bulgare au reținut trei persoane care se ocupau de organizarea și operarea serviciului de parasailing. A fost deschisă o anchetă preliminară pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului și pentru a verifica dacă normele de siguranță au fost respectate corespunzător.

”Vor fi analizate toate detaliile, de la starea echipamentului folosit până la autorizațiile firmei care desfășura activitatea. Nu este exclus ca dosarul să ducă la acuzații penale”, au precizat anchetatorii.

Autoritățile continuă verificările pentru a afla ce anume a provocat tragedia: o defecțiune tehnică, lipsa întreținerii echipamentului sau neglijența operatorilor.

Între timp, turiștii aflați în Nessebar rămân marcați de incident, iar familia copilului trece prin momente cumplite, pierderea fiind ireparabilă.

