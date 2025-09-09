Transplantul de organe de porc la om a mai trecut un prag important. Timpul de supraviețuire al pacienților a crescut considerabil

Un american în vârstă de 67 de ani a depășit pragul impresionant de șase luni de supraviețuire după ce a primit un rinichi provenit de la un porc modificat genetic.

Vorbim despre cel mai lung interval de funcționare a unui organ de porc într-un om viu, marcând un reper semnificativ în domeniul xenotransplantului, procedura de transplant a organelor de la animale la oameni.

Beneficiarul transplantului, Tim Andrews, suferea de insuficiență renală în stadiu terminal și fusese dependent de dializă timp de peste doi ani înainte de intervenția chirurgicală realizată în ianuarie, scrie revista Nature.

De la primirea rinichiului de porc, Andrews nu a mai are nevoie de dializă. El a fost unul dintre cei trei pacienți care au primit rinichi de porc modificați genetic, furnizați de compania de biotehnologie eGenesis din Cambridge, Massachusetts, pe criterii umanitare.

Supraviețuirea de șase luni, un rezultat remarcabil

Dr. Wayne Hawthorne, chirurg de transplant la Universitatea din Sydney, Australia, subliniază că atingerea pragului de șase luni reprezintă „un rezultat extraordinar”.

Perioada inițială după transplant este cea mai critică atât pentru pacient, cât și pentru organ, riscurile majore fiind anemia sau respingerea grefei de către sistemul imunitar.

Potrivit lui Hawthorne, atingerea unui an de supraviețuire ar constitui un nou reper și ar fi considerată o performanță pe termen lung „fantastică”.

Anterior, recordul era deținut de o femeie americană de 53 de ani, Towana Looney, care a avut un rinichi de porc funcțional timp de patru luni și nouă zile, organul fiind îndepărtat ulterior din cauza respingerii imune.

Tehnologia din spatele transplantului

Rinichiul primit de Andrews a fost obținut de la un porc cu trei modificări genetice: eliminarea a trei antigene pentru a reduce riscul respingerii, introducerea a șapte gene umane care scad inflamația și riscul de sângerare, și dezactivarea retrovirusurilor prezente în genomul porcului.

Un alt pacient, Bill Stewart, în vârstă de 54 de ani, va sărbători trei luni de supraviețuire cu un rinichi modificat genetic pe 14 septembrie.

Dr. Hawthorne atrage atenția asupra progreselor semnificative în domeniul xenotransplantului. Între anii 1960 și 1990, pacienții care primeau organe de la animale, inclusiv porci și cimpanzei, supraviețuiau între patru minute și 70 de zile.

În ultimii ani, supraviețuirea a fost de obicei de câteva luni, ceea ce face aceste rezultate actuale cu atât mai remarcabile.

Deși majoritatea transplanturilor de organe de porc s-au realizat până acum pe criterii umanitare, autoritățile americane au aprobat primele studii clinice pentru a testa siguranța și eficiența rinichilor modificați genetic.

În 2025, FDA a aprobat un studiu clinic pentru rinichi de porc modificați, condus de compania United Therapeutics, iar recent eGenesis a primit autorizarea pentru a testa rinichii săi modificați la 33 de pacienți cu insuficiență renală în stadiu final.

În paralel, OrganOx din Oxford, Marea Britanie, a obținut aprobare pentru testarea ficatului de porc modificat genetic.

Succesul sugerează, de altfel, că xenotransplantul ar putea deveni o soluție viabilă pe termen lung pentru pacienții cu insuficiență renală, deschizând noi perspective pentru medicina regenerativă.