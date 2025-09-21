Ultima ora
21 sept. 2025 | 09:58
de Ozana Mazilu

ENTERTAINMENT
The Contractor, un thriller de acțiune care te ține cu sufletul la gură pe Netflix. Povestea unui soldat obligat să riște totul
Filmul The Contractor este disponibil pe Netflix

Filmul de pe Netflix „The Contractor” apărut în 2022 a devenit rapid o alegere pentru iubitorii de suspans și adrenalină. Cu un ritm alert, un scenariu tensionat și o distribuție solidă, producția reușește să captiveze încă din primele minute. Regizat de Tarik Saleh, filmul spune povestea unui fost soldat de forțe speciale care se vede nevoit să accepte o misiune secretă pentru a-și întreține familia, dar lucrurile scapă de sub control.

Actorul principal, Chris Pine, aduce pe ecran un personaj complex, prins între loialitatea față de camarazii săi și nevoia de a supraviețui într-o lume dominată de interese ascunse. Alături de el, Ben Foster și Gillian Jacobs completează distribuția, oferind profunzime și credibilitate poveștii. Atmosfera filmului de pe Netflix este una intensă, cu scene de acțiune filmate realist, ceea ce îi conferă un plus de autenticitate și te face să simți pericolul la fiecare pas.

În centrul intrigii se află James Harper, un fost membru al forțelor speciale care, după ce este concediat și pierde beneficiile militare, trebuie să își asigure traiul familiei. Decizia de a colabora cu o organizație privată de securitate pare o soluție rapidă, dar misiunea pe care o primește se transformă într-un coșmar. Filmul de pe Netflix explorează tema sacrificiului și a dilemelor morale, arătând cum un om este împins la limită de circumstanțe pe care nu le poate controla.

Suspansul este construit cu atenție, iar scenariul nu se rezumă doar la lupte și explozii. Relațiile dintre personaje, trăirile interioare și trădările neașteptate dau profunzime unei povești care, la prima vedere, ar putea părea doar un simplu film de acțiune. În realitate, este o reflecție asupra costurilor personale pe care le implică viața militară și asupra felului în care societatea își tratează veteranii.

Distribuție și regie care ridică nivelul producției

Chris Pine se remarcă printr-o interpretare echilibrată, combinând forța fizică a unui soldat cu vulnerabilitatea unui tată și soț aflat în impas. Ben Foster, cunoscut pentru rolurile sale intense, adaugă tensiune fiecărei scene, iar chimia dintre cei doi actori, care au mai colaborat și în trecut, este evidentă. Regizorul Tarik Saleh reușește să îmbine ritmul alert cu momente de introspecție, astfel încât filmul de pe Netflix nu devine niciodată monoton.

Cinematografia este una dintre surprizele plăcute, cu cadre care surprind atât frumusețea peisajelor europene, cât și atmosfera sumbră a misiunilor clandestine. Muzica discretă susține starea de tensiune, fără să distragă atenția de la acțiune. Toate aceste elemente fac din „The Contractor” o producție care se ridică peste media filmelor de gen.

De ce merită să vezi acest film acum, pe Netflix

Dacă îți plac thrillerele militare cu subiecte actuale, „The Contractor” este o alegere potrivită. Filmul de pe Netflix nu oferă doar acțiune, ci și o privire critică asupra sistemului care îi abandonează pe cei ce au servit în armată. Povestea te face să te întrebi ce ai face în locul personajului principal și cât de departe ai merge pentru a-ți proteja familia.

În plus, durata sa de aproximativ o oră și 40 de minute îl face ușor de urmărit într-o seară liberă, fără a necesita un angajament de timp prea mare. Este genul de producție care combină divertismentul cu subiecte serioase, invitându-te să reflectezi asupra realităților dure ale veteranilor de război și asupra prețului plătit de cei care aleg să lupte în misiuni secrete.

Filmul de pe Netflix „The Contractor” rămâne astfel o experiență captivantă, potrivită atât pentru fanii filmelor de acțiune, cât și pentru cei care caută o poveste cu substrat emoțional. Prin interpretări solide, regie atentă și un scenariu bine construit, reușește să atragă publicul și să lase o impresie puternică, mult după ce genericul de final a rulat.

