Tentativă de crimă ca în filme la Buzău: un bărbat și-a otrăvit fostul socru și i-a tăiat frânele la mașină

România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
12 sept. 2025 | 20:55
de Vieriu Ionut

La Buzău, o poveste care pare desprinsă din scenariile de film s-a transformat într-un dosar penal extrem de grav. Un bărbat a fost trimis în judecată după ce procurorii au stabilit că a încercat de două ori să-și ucidă fostul socru, recurgând la metode șocante și deosebit de periculoase. Cazul a atras atenția opiniei publice prin cruzimea faptelor și prin modul calculat în care au fost puse în practică.

Prima tentativă: otrava din ciorbă

Potrivit anchetatorilor, primul plan pus la cale de inculpat a avut loc pe 13 octombrie 2024. Atunci, bărbatul ar fi adăugat în ciorba și în oala cu mâncare a fostului socru o substanță interzisă și extrem de toxică, utilizată exclusiv în cabinetele veterinare pentru eutanasierea animalelor. Conform etichetei, aceasta este letală pentru oameni în caz de ingerare, dar și la simplul contact cu pielea sau la inhalare.

Victima a simțit însă că mâncarea avea un gust suspect și a refuzat să o consume, reușind astfel să evite tragedia. Procurorii susțin că acest detaliu a făcut diferența între o crimă consumată și o tentativă de omor calificat.

A doua încercare: frânele tăiate

După eșecul primei tentative, inculpatul ar fi revenit cu un plan nou, la câteva luni distanță. În noaptea de 28 spre 29 decembrie 2024, el ar fi tăiat un clește de la sistemul de frânare al mașinii folosite de socrul său.

Gestul putea avea consecințe fatale dacă victima ar fi plecat cu autoturismul în trafic, întrucât lipsa frânelor ar fi provocat un accident ce putea pune în pericol atât viața fostului socru, cât și a altor participanți la circulație.

Această metodă, deși diferită de prima, arată aceeași intenție de a provoca moartea victimei și același grad ridicat de periculozitate al faptelor.

Ce spun procurorii

Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău a transmis că bărbatul este acuzat de tentativă de omor calificat, distrugere și trafic de substanțe toxice. Dosarul a fost deja trimis spre judecare la Tribunalul Buzău.

În referatul procurorilor se subliniază că substanța folosită la prima tentativă nu este destinată utilizării de către persoane fizice, fiind interzisă la comercializare și deținere. Doar cabinetele veterinare au dreptul legal să o folosească, și doar în scop strict profesional.

O poveste cu final deschis

Deși cele două tentative nu și-au atins scopul, cazul scoate în evidență riscurile enorme la care victima a fost expusă. Reacția promptă a bărbatului care a observat gustul suspect al mâncării și norocul de a nu folosi imediat mașina au făcut ca planurile inculpatului să nu se transforme într-o tragedie ireparabilă.

Acum, decizia finală se află în mâinile magistraților de la Tribunalul Buzău, care urmează să stabilească pedeapsa pentru acuzațiile extrem de grave aduse. Tentativa de crimă, dublată de folosirea unor metode atât de periculoase, face ca acest dosar să fie unul dintre cele mai șocante din ultimii ani din județ.

