Țara din Europa în care pisicile se transformă în altă specie. Fenomenul bizar care pune sub semnul întrebării viitorul micilor feline

Hibridizarea dintre pisicile domestice și pisica sălbatică europeană (Felis silvestris) devine o problemă gravă în Scoția, amenințând supraviețuirea acestei specii pe cale de dispariție.

Fenomenul, cunoscut sub denumirea de „roiuri hibride”, a început să se manifeste în ultimele șase decenii, când pisicile domestice au început să se încrucișeze cu populațiile de sălbăticiuni locale, scrie IFL Science.

O specie pe cale de dispariție?

Pisicile sălbatice din Scoția preferă de obicei să trăiască izolat, însă invadarea habitatelor lor de către oameni și prezența pisicilor domestice au creat oportunități pentru hibridizare.

Populația de pisici sălbatice europene din Regatul Unit este extrem de redusă, fiind estimată între 30 și 430 de indivizi, majoritatea concentrată în Highlands, iar rata de hibridizare este mai mare aici decât în alte regiuni ale Europei.

Specialiștii avertizează că nu există indivizi complet puri din punct de vedere genetic în rândul pisicilor sălbatice scoțiene, iar influența pisicilor domestice riscă să ducă în cele din urmă la dispariția speciei.

Hybridizarea ridică probleme de conservare, deoarece pune sub semnul întrebării identitatea speciei și dacă protecțiile legale ar trebui să se extindă și asupra urmașilor hibrizi.

În plus, generațiile succesive de hibrizi pot reduce fertilitatea indivizilor, fenomen observat și în cazul hibrizilor dintre serval și pisica domestică, unde masculii din a patra sau a cincea generație sunt adesea sterili.

Care sunt riscurile pentru ecosistem și sănătatea animalelor

Grupurile hibride sunt alimentate în principal de pisicile sălbatice și comunitare, dar și animalele de companie care sunt lăsate să se plimbe afară contribuie la problemă.

Autoritățile recomandă microciparea și sterilizarea/neutorizarea pisicilor pentru a preveni răspândirea hibrizilor.

Pe lângă hibridizare, pisicile domestice care trăiesc în aer liber pot vâna păsări și alte animale mici, inclusiv specii protejate, punând în pericol ecosistemul.

Un studiu recent arată că aceste pisici pot expune indirect păsările la pesticide și tratamente pentru purici, prin folosirea părului propriu în cuiburi.

„Este extrem de îngrijorător să vedem niveluri alarmante de substanțe toxice în cuiburile păsărilor, provenite din medicamente veterinare”, a declarat Sue Morgan, director executiv la SongBird Survival.

În plus, interacțiunile pisicilor domestice cu fauna sălbatică pot fi periculoase și pentru ele, deoarece riscă expunerea la boli precum rabia, în zonele unde se suprapun cu raci, vulpi roșii sau oposumi.

Așadar, proprietarii de pisici trebuie să fie conștienți că menținerea animalelor în siguranță nu înseamnă doar protejarea lor, ci și evitarea impactului negativ asupra mediului.