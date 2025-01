Structuri anormale descoperite adânc în interiorul Pământului care ar putea schimba datele despre tectonica plăcilor

Un nou model geofizic dezvăluie structuri misterioase în mantaua inferioară a Pământului, provocând teoriile tradiționale despre tectonica plăcilor. O echipă de cercetători de la ETH Zurich și Institutul de Tehnologie din California a folosit unde seismice pentru a crea un model detaliat al interiorului planetei noastre, identificând zone neobișnuite de roci reci și dense în locuri neașteptate. Aceste descoperiri ar putea rescrie înțelegerea noastră asupra proceselor geologice care modelează planeta.

Unde și ce au descoperit cercetătorii?

Pentru a investiga structura internă a Pământului, echipa de geofizicieni a utilizat unde seismice generate de cutremure. Aceste unde călătoresc prin planetă, iar viteza lor este influențată de densitatea și elasticitatea materialelor prin care trec. Folosind un supercomputer pentru a analiza un volum uriaș de date seismice, cercetătorii au dezvoltat un model cu rezoluție înaltă al mantalei inferioare.

Unul dintre cele mai interesante rezultate este descoperirea unor „bule” de roci reci sub Oceanul Pacific și în interiorul continentelor, în zone unde nu există limite de plăci tectonice. Acest lucru este neobișnuit, deoarece teoriile actuale sugerează că astfel de materiale ar trebui să fie prezente doar în zonele de subducție, unde o placă tectonică alunecă sub alta. În plus, sub regiunea Pacificului de vest, aceste structuri reci nu ar trebui să existe conform cunoștințelor despre istoria geologică recentă.

„Aceste anomalii din mantaua Pământului sunt mult mai răspândite decât credeam până acum,” explică Thomas Schouten, conform Forbes.com. autorul principal al studiului. Totuși, natura exactă a materialelor implicate rămâne un mister.

Ce înseamnă aceste descoperiri pentru tectonica plăcilor?

De-a lungul miliardelor de ani, curenții convectivi din mantaua Pământului ar fi trebuit să amestece și să omogenizeze materialele din interiorul planetei. Noile descoperiri contrazic această ipoteză, sugerând că mișcările convective ar putea fi limitate la mantaua superioară.

O altă ipoteză propusă de cercetători este că aceste anomalii sunt rămășițe din primele miliarde de ani ale Pământului, păstrând urme ale materialelor formate la începutul istoriei planetei. Este posibil ca acestea să fie roci bogate în siliciu, vechi de 4 miliarde de ani, sau acumulări de materiale bogate în fier, formate prin mișcările mantalei de-a lungul timpului.

„Aceste descoperiri sugerează că structurile din mantaua inferioară au origini diverse și complexe,” concluzionează Schouten. Noile date ar putea schimba modul în care înțelegem ciclul tectonic, de la formarea plăcilor până la distrugerea acestora.

Implicații viitoare

Descoperirile ridică numeroase întrebări despre dinamica internă a planetei noastre. Dacă materialele descoperite provin din epoci geologice anterioare, acest lucru ar putea indica faptul că mantaua Pământului păstrează mai multe „amintiri” decât se credea anterior. În plus, aceste date sugerează că există procese geologice încă necunoscute, care ar putea fi esențiale pentru înțelegerea evoluției planetei.

Studiul, publicat în Scientific Reports, oferă o bază pentru cercetări ulterioare, utilizând tehnologii mai avansate pentru a explora și mai adânc interiorul Pământului. Descoperirea acestor structuri anormale reprezintă un pas important în dezvăluirea misterelor planetei noastre.