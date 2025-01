Munți de 100 de ori mai înalți decât Everestul. De ce nu au fost descoperiți până acum și de ce nu vor putea fi escaladați niciodată de om

Pentru mulți aventurieri, cucerirea vârfului Everest reprezintă o provocare supremă, dar cercetările recente sugerează că cel mai învăt munte de pe Pământ ar putea să nu fie, de fapt, Everestul. Oamenii de știință au descoperit doi munți „secreți” care îgaloază sau chiar depășesc orice altă formațiune montană cunoscută, dar care au rămas nevăzuți până acum. Motivul? Aceștia sunt ascunși la peste 1.900 km sub suprafața Pământului, scrie The New York Post.

Everestul, un simbol al extremelor

Cu o înațlțime de 8.849 de metri (29.032 de picioare), Everestul este considerat cel mai învăt munte din lume. A urca pe acest gigant al Himalayei necesară pregătire intensă, îndrezneală și, de multe ori, un preț destul de mare. Statisticile sunt la fel de impresionante pe cât sunt de sumbre: cucerirea vârfului durează aproximativ 42 de zile, iar până acum cel puțin 340 de oameni și-au pierdut viața în această aventură.

Dar chiar dacă Everestul este un simbol al rezistenței umane, se pare că natura ascunde alții giganți care pun în umbră înațlțimea sa. Cercetările recente sugerează că doi munți uriași, descoperiți sub scoarța terestră, sunt de 100 de ori mai învăți decât Everestul.

Munții ascunși ai Pământului

Cei doi munți se află între granițele Africii și ale Oceanului Pacific, dar nu la suprafață, ci la o adâncime impresionantă, între miezul Pământului și mantaua sa. Această regiune, numită granița nucleu-manta, este una dintre cele mai misterioase părți ale planetei noastre. De fapt, munții „încep” la aproximativ 1.200 de mile sub suprafață și se întind până la o înațlțime estimată de 1.000 de kilometri (620 de mile).

Începând cu anii 1990, cercetătorii au observat anomalii în comportamentul undelor seismice între aceste regiuni. De fiecare dată când un cutremur lovea, undele seismice încetineau în anumite puncte, sugerând prezența unor structuri masive de o densitate diferită. Aceasta a fost prima piesă a puzzle-ului care a condus la descoperirea acestor munți subterani.

Mantaua: un cimitir pentru trecutul planetei

Mantaua Pământului, cel mai gros strat al planetei noastre, este alcătuită din rocă bogată în magneziu și alte minerale. Aceasta este considerată un „cimitir” pentru vechi bucăți din scoarța oceanică, care s-au scufundat în urma proceselor tectonice. De aceea, se crede că aceste munți subterani sunt, de fapt, resturi fosilizate ale unor structuri geologice vechi de peste jumătate de miliard de ani, sau poate chiar mai mult, începând din perioada formării planetei.

Dr. Arwen Deuss, cercetător principal de la Universitatea Utrecht, explică: „Nimeni nu știe cu exactitate ce sunt aceste structuri și dacă sunt fenomene temporare sau dacă au existat aici timp de miliarde de ani”.

De ce nu i-am descoperit până acum?

Motivul principal pentru care acești munți au rămas ascunși este simplu: ei nu pot fi observați direct. Fiind localizați între nucleul Pământului și mantaua acestuia, acești giganți subterani sunt detectați doar prin analiza undelor seismice și a altor date geofizice complexe. Lipsa accesului direct la această regiune face ca studiul să fie extrem de dificil, iar cunoștințele despre structura lor sunt încă limitate.

De asemenea, cercetătorii nu pot confirma cu precizie dacă aceste structuri sunt stabile sau dacă se schimbă în timp, adăugând un strat suplimentar de mister acestor formațiuni.

Concluzie: munți inaccesibili, dar fascinanti

Chiar dacă acești munți subterani sunt imposibil de escaladat, descoperirea lor deschide noi direcții în înțelegerea planetei noastre. Acești giganți invizibili ne reamintesc că, în ciuda tuturor tehnologiilor moderne, Pământul încă și păstrează secretele bine ascunse, iar aventura explorării continuă, de data aceasta nu spre cer, ci adânc în interiorul planetei.