Sonos bate palma cu Philips Hue ca să-ți poți controla luminile din casă cu comenzi vocale. Totul se petrece rapid, securizat și complet offline

TEHNOLOGIE
Philips Hue deschide un nou capitol pentru casa inteligentă, iar piesa surpriză este integrarea directă cu Sonos Voice Control . Începând din septembrie, boxele Sonos cu microfon pot aprinde sau stinge luminile Hue, pot regla intensitatea, temperatura de culoare, chiar și pot porni scene sau prize inteligente – doar prin voce. Toate comenzile sunt procesate local, pe dispozitiv , fără cloud, fără înregistrări și fără conexiune la internet. Rezultatul: răspuns mai rapid, confidențialitate reală și zero dependențe de servere externe.

Voce, muzică și lumină, în același flux

Integrarea face din Sonos un „hub vocal” pentru luminile Hue: ceri boxei să pornească „Reading” în living, să încălzească temperatura de culoare în bucătărie sau să reducă lumina din dormitor, iar scena se schimbă instant. E una dintre cele mai cerute funcții de către utilizatorii Sonos și vine la pachet cu avantajul mare al procesării on-device, astfel încât răspunsul e prompt chiar și când internetul lipsește sau e instabil. Lansarea începe cu engleză (US) și franceză , disponibilă global (cu excepția Chinei).

Offline by design: viteză și intimitate

Sonos Voice Control e conceput să funcționeze complet offline : comenzile nu părăsesc niciodată difuzorul, nu există loguri în cloud și nu se fac trimiteri către servicii terțe pentru recunoaștere. Pentru controlul luminilor asta înseamnă latență minimă și o experiență mult mai „naturală” – spui, se întâmplă. E genul de implementare care ridică ștacheta în materie de securitate și încredere, fără să sacrifice comoditatea.

Hue Bridge Pro: fundația pentru case mari și reacții fulger

În aceeași „reimaginare” a ecosistemului, noul Hue Bridge Pro aduce un procesor de cinci ori mai puternic și memorie de 15 ori mai mare față de bridge-ul clasic. Poate gestiona până la 150 de becuri și 50 de accesorii , păstrează peste 500 de scene și accelerează reacțiile întregului sistem. E punctul de plecare ideal dacă vrei ca comenzile vocale via Sonos să fie resimțite instant în toată casa. Migrarea de pe bridge-ul actual se face în câteva clickuri, iar combinarea mai multor bridge-uri într-un singur Bridge Pro vine până la finalul anului.

Intrarea „smart” la preț civilizat: gama Philips Hue Essential

Pentru cei care n-au mai folosit Hue, Philips Hue Essential deschide ușa către aceeași experiență software și aceeași compatibilitate, dar cu specificații simplificate și prețuri accesibile. Becurile A19, BR30, spoturile GU10 și noile benzi LED „Essential” acoperă ușor un apartament sau o casă mică. Funcționează imediat prin Bluetooth și capătă toată puterea ecosistemului atunci când sunt legate la un Hue Bridge (inclusiv Pro).

Benzi LED și lumini de exterior: mai multă creativitate

Hue reîmprospătează agresiv și capitolul benzilor LED. Vedeta e Philips Hue OmniGlow , prima bandă complet „spot-free” bazată pe tehnologie CSP, cu efect de lumină uniform și premium, perfect pentru muchii, corpuri custom sau piese de mobilier. Pentru exterior, gama Festavia primește șiruri permanente pentru fațade și variante „globe” cu becuri decorative – toate cu rating IP65 pentru a rămâne montate tot anul.

Hue Secure: clopoțel video și automatizări luminoase

Pe zona de securitate, Hue Secure aduce o sonerie video cu unghi larg și conversație bidirecțională, plus un Smart Chime care te anunță în casă când sună cineva. Bonus software: istoric video pe 24h gratuit (înlocuiește abonamentul pentru această funcție), recunoașterea semnalelor de la detectoare de fum cu alertă luminoasă și, în 2026, recunoaștere facială cu AI pentru alerte mai relevante.

AI care înțelege atmosfera

După debutul din 2025, asistentul generativ Hue se extinde: poate sugera sau crea scene în funcție de starea ta și, în curând, va genera în mod natural automatisme . Chiar și aplicația Hue Sync pentru PC va primi un mod de sincronizare cu AI, care extrage evenimentele importante de pe ecran pentru un ambient mai dinamic când te joci sau te uiți la filme.

Când, unde și cât

Hue Bridge Pro ajunge în Europa și America de Nord din septembrie. Gama Hue Essential (becuri, kituri de start și benzi) debutează în septembrie–decembrie, în funcție de produs și regiune. Noile benzi OmniGlow , seria Flux (inclusiv variantele „ultra bright” și outdoor), precum și luminile Festavia au un calendar etapizat până la final de an. Hue Secure (sonerie, cameră 2K și Smart Chime) vine din octombrie, iar integrarea Sonos Voice Control + Philips Hue începe tot în septembrie.

