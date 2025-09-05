Singurele servicii medicale de care beneficiază românii neasigurați. Lista completă după desființarea coasiguraților

România se confruntă în 2025 cu o schimbare importantă în ceea ce privește accesul la sănătate: statutul de coasigurat a fost eliminat, iar persoanele fără asigurare medicală pot beneficia doar de anumite servicii, strict reglementate prin lege. Aceste servicii sunt concentrate în jurul programelor naționale de sănătate, iar lista a fost recent extinsă prin două ordine ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Ce servicii medicale sunt incluse pentru pacienții neasigurați

Conform Legii 141/2025, pacienții neasigurați care suferă de afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate au dreptul la tratament complet, pe toată durata bolii. Acest drept include servicii medicale spitalicești, consultații de specialitate, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale. Practic, dacă suferi de o boală cronică acoperită de un program național, primești tratamentul necesar indiferent de statutul tău de asigurat.

Printre noutățile aduse prin Ordinul CNAS 1.370/2025 se regăsesc:

consultații de endocrinologie pentru prescrierea tratamentului în bolile endocrine;

consultații de neurologie și neurologie pediatrică pentru bolile neurologice incluse în program;

consultații de psihiatrie și psihiatrie pediatrică, dar și servicii de anestezie și terapie intensivă, atunci când acestea sunt necesare pentru tratamentul din cadrul Programului național de sănătate mintală;

acces la subprogramul de tratament pentru bolnavii cu toxicodependență, inclusiv testarea metaboliților stupefiantelor.

Astfel, deși accesul neasiguraților la servicii medicale este limitat, legislația prevede în continuare un sprijin pentru bolile grave și cronice, evitând excluderea totală a acestor pacienți din sistemul de sănătate.

Limitări și condiții clare

Un aspect esențial este că aceste servicii se aplică doar pentru bolile incluse în programele naționale curative. Pentru alte tipuri de afecțiuni, pacienții neasigurați nu pot accesa gratuit servicii medicale, fiind nevoiți fie să plătească integral, fie să își facă o asigurare de sănătate.

De asemenea, serviciile pentru neasigurați sunt prevăzute doar până la 1 ianuarie 2026, termen stabilit prin Ordinul CNAS 1.372/2025. Acesta stabilește și procedura prin care spitalele raportează cazurile pacienților neasigurați, astfel încât finanțarea să fie suportată din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

Ce înseamnă aceste măsuri pentru sistemul medical

Eliminarea coasiguraților și limitarea accesului la servicii doar prin programele naționale reprezintă o dublă provocare: pentru pacienți, care se confruntă cu restricții mai dure, dar și pentru spitale, care trebuie să gestioneze cazurile fără a afecta echilibrul financiar al unităților medicale.

Pe de altă parte, autoritățile susțin că aceste măsuri sunt menite să asigure sustenabilitatea financiară a sistemului și să prioritizeze bolile grave, unde continuitatea tratamentului este vitală.

În concluzie, românii neasigurați mai au acces doar la o listă restrânsă de servicii medicale, strict legate de programele naționale de sănătate. Pentru orice altă afecțiune, singura soluție rămâne plata directă sau încheierea unei asigurări de sănătate.