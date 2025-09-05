Ultima ora
A picat Google: Servicii esențiale afectate în sud-estul Europei
05 sept. 2025 | 07:00
de Alexandru Puiu

Singurele servicii medicale de care beneficiază românii neasigurați. Lista completă după desființarea coasiguraților

Actualitate
Singurele servicii medicale de care beneficiază românii neasigurați. Lista completă după desființarea coasiguraților
Analize medicale și servicii disponibile pentru neasigurați

România se confruntă în 2025 cu o schimbare importantă în ceea ce privește accesul la sănătate: statutul de coasigurat a fost eliminat, iar persoanele fără asigurare medicală pot beneficia doar de anumite servicii, strict reglementate prin lege. Aceste servicii sunt concentrate în jurul programelor naționale de sănătate, iar lista a fost recent extinsă prin două ordine ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Ce servicii medicale sunt incluse pentru pacienții neasigurați

Conform Legii 141/2025, pacienții neasigurați care suferă de afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate au dreptul la tratament complet, pe toată durata bolii. Acest drept include servicii medicale spitalicești, consultații de specialitate, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale. Practic, dacă suferi de o boală cronică acoperită de un program național, primești tratamentul necesar indiferent de statutul tău de asigurat.

Printre noutățile aduse prin Ordinul CNAS 1.370/2025 se regăsesc:

Vezi și:
Pacienții neasigurați care vor avea acces în continuare la toate serviciile medicale decontate de CNAS, fără plata contribuției la sănătate. Măsura vizează zeci de mii de români
Nu mai ai nevoie de bilet de trimitere sau internare. Ce prevede anunțul oficial al CNAS și Ministerului Sănătății
  • consultații de endocrinologie pentru prescrierea tratamentului în bolile endocrine;
  • consultații de neurologie și neurologie pediatrică pentru bolile neurologice incluse în program;
  • consultații de psihiatrie și psihiatrie pediatrică, dar și servicii de anestezie și terapie intensivă, atunci când acestea sunt necesare pentru tratamentul din cadrul Programului național de sănătate mintală;
  • acces la subprogramul de tratament pentru bolnavii cu toxicodependență, inclusiv testarea metaboliților stupefiantelor.

Astfel, deși accesul neasiguraților la servicii medicale este limitat, legislația prevede în continuare un sprijin pentru bolile grave și cronice, evitând excluderea totală a acestor pacienți din sistemul de sănătate.

Limitări și condiții clare

Un aspect esențial este că aceste servicii se aplică doar pentru bolile incluse în programele naționale curative. Pentru alte tipuri de afecțiuni, pacienții neasigurați nu pot accesa gratuit servicii medicale, fiind nevoiți fie să plătească integral, fie să își facă o asigurare de sănătate.

De asemenea, serviciile pentru neasigurați sunt prevăzute doar până la 1 ianuarie 2026, termen stabilit prin Ordinul CNAS 1.372/2025. Acesta stabilește și procedura prin care spitalele raportează cazurile pacienților neasigurați, astfel încât finanțarea să fie suportată din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

Ce înseamnă aceste măsuri pentru sistemul medical

Eliminarea coasiguraților și limitarea accesului la servicii doar prin programele naționale reprezintă o dublă provocare: pentru pacienți, care se confruntă cu restricții mai dure, dar și pentru spitale, care trebuie să gestioneze cazurile fără a afecta echilibrul financiar al unităților medicale.

Pe de altă parte, autoritățile susțin că aceste măsuri sunt menite să asigure sustenabilitatea financiară a sistemului și să prioritizeze bolile grave, unde continuitatea tratamentului este vitală.

În concluzie, românii neasigurați mai au acces doar la o listă restrânsă de servicii medicale, strict legate de programele naționale de sănătate. Pentru orice altă afecțiune, singura soluție rămâne plata directă sau încheierea unei asigurări de sănătate.

Cod galben de caniculă în mare parte din țară. Temperaturile ating 35 de grade în București
Recomandări
Amendă de 1600 de lei pentru șoferii care stau pe telefon în trafic. Codul Rutier sancționează și scrierea sau citirea de mesaje
Amendă de 1600 de lei pentru șoferii care stau pe telefon în trafic. Codul Rutier sancționează și scrierea sau citirea de mesaje
Când te salvează avariile sancțiuni, dacă oprești neregulamentar. Cum ajungi la amendă de 1.000 de lei sau ți se ridică mașina
Când te salvează avariile sancțiuni, dacă oprești neregulamentar. Cum ajungi la amendă de 1.000 de lei sau ți se ridică mașina
Cine va moșteni averea impresionantă a lui Giorgio Armani. Designerul nu a avut soție și nici copii
Cine va moșteni averea impresionantă a lui Giorgio Armani. Designerul nu a avut soție și nici copii
Scrollul pe toaletă te poate costa scump: „două tapuri pe TikTok și gata”, recomandă medicii
Scrollul pe toaletă te poate costa scump: „două tapuri pe TikTok și gata”, recomandă medicii
Cele 11 electrocasnice pe care ar trebui să le scoți întotdeauna din priză când pleci de acasă pe perioade mai lungi, potrivit electricienilor
Cele 11 electrocasnice pe care ar trebui să le scoți întotdeauna din priză când pleci de acasă pe perioade mai lungi, potrivit electricienilor
Dezvăluirile martorilor tragediei de la Lisabona: “Era scăpat de sub control. S-a prăbușit ca o cutie de carton”. O fetiță de 3 ani a supraviețuit ca prin minune, tatăl ei a murit
Dezvăluirile martorilor tragediei de la Lisabona: “Era scăpat de sub control. S-a prăbușit ca o cutie de carton”. O fetiță de 3 ani a supraviețuit ca prin minune, tatăl ei a murit
Momentul în care un iaht de 1 milion de dolari s-a scufundat la scurt timp după ce a fost lansat la apă. Pasagerii au sărit în apă pentru a se salva
Momentul în care un iaht de 1 milion de dolari s-a scufundat la scurt timp după ce a fost lansat la apă. Pasagerii au sărit în apă pentru a se salva
Cât de mult a avansat boala Regelui Charles și ce face pentru a-și alina durerile în timpul deplasărilor
Cât de mult a avansat boala Regelui Charles și ce face pentru a-și alina durerile în timpul deplasărilor
Revista presei
Adevarul
Filmul prăbușirii unui F-35: pilotul a încercat cu disperare 50 de minute să remedieze defecțiunea
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Oana Radu s-a căsătorit religios cu Șerban Balaban. Ce rochie de mireasă a purtat artista
Playtech Știri
Motivul pentru care moliile intră în casa ta. Le place ceva care se află în dulapul tău
Playtech Știri
Horoscop 5 septembrie 2025. Zodia care va avea parte de o surpriză neplăcută la locul de muncă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...