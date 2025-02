Simona Halep, primele declarații despre retragerea din tenis: “Am o vârstă. Aş vrea să fac şi altceva”

Simona Halep, una dintre cele mai titrate jucătoare din istoria tenisului românesc, este pregătită să revină pe teren la turneul WTA 250 Transylvania Open, unde a primit un wildcard pentru a concura atât la simplu, cât și la dublu. Sportiva în vârstă de 33 de ani a plecat spre Cluj-Napoca și a vorbit deschis despre dificultățile pe care le întâmpină, atât fizic, cât și mental, după lunga perioadă de absență din circuit.

Deși revine cu entuziasm în fața publicului român, Halep recunoaște că problemele de sănătate îi ridică semne de întrebare privind viitorul său în tenis. Accidentarea la genunchi rămâne un obstacol major, iar opțiunea unei intervenții chirurgicale nu este una pe care să o ia în considerare.

„Bineînţeles că mă gândesc la retragere şi îmi trece prin cap foarte des acest lucru. Am o vârstă, am accidentări pe care nu pot să le mai refac. Genunchiul nu se mai reface. Mi-a fost recomandată o operaţie, dar este destul de dificilă şi nu cred că o voi face.”

Halep admite că gestionarea durerii va fi esențială pentru viitoarele sale meciuri, iar revenirea la forma de altădată pare dificilă după o pauză atât de lungă.

„În momentul de faţă nu mă doare, dar nici nu am avut meciuri oficiale. Acolo este problema. Nu știu dacă îmi e frică să forțez, dar când am dureri este foarte greu să joc la un nivel înalt. E foarte greu să ajung ce am fost, a fost o perioadă foarte lungă de pauză și accidentarea de la genunchi este grea acum.”