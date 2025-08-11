Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
11 aug. 2025 | 16:24
de Daoud Andra

Sebastian Stan, rol într-un film de Radu Jude. Ce personaj va juca actorul în „Frankenstein în România”

ENTERTAINMENT
Sebastian Stan, rol într-un film de Radu Jude. Ce personaj va juca actorul în „Frankenstein în România”
FOTO: Profimedia Images

Radu Jude, unul dintre cei mai apreciați cineaști români ai momentului, își continuă seria de proiecte cinematografice ambițioase cu o nouă producție inspirată dintr-un clasic al literaturii horror. După ce și-a prezentat duminică, în premieră mondială, la Festivalul de Film de la Locarno, lungmetrajul „Dracula”, regizorul a dezvăluit într-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter că lucrează deja la un nou scenariu: „Frankenstein în România”.

Sebastian Stan, în noul film al lui Radu Jude

„Scriu un film acum”, spune Jude pentru THR. „Frankenstein în România, se va numi”. Pelicula îl va avea în distribuție pe nimeni altul decât Sebastian Stan, actorul româno-american cunoscut la nivel mondial pentru rolurile sale din universul Marvel și din producții precum „Pam & Tommy”, „The Falcon and the Winter Soldier” sau „A Different Man”.

Colaborarea dintre cei doi era un subiect discutat de mai mult timp, însă, după cum mărturisește Radu Jude, nu găsise încă ideea potrivită. Propunerea pentru „Frankenstein” i-a fost prezentată direct lui Stan, iar acesta a acceptat-o cu entuziasm.

Vezi și:
Primul monstru nu se uită niciodată: Jacob Elordi e de nerecunoscut în „Frankenstein” de Guillermo del Toro
Primul teaser pentru „Frankenstein” de Guillermo Del Toro a fost lansat – Când vezi filmul pe Netflix

Regizorul a explicat că îl vede pe Sebastian Stan interpretând „ambele roluri” – atât pe cel al doctorului Victor Frankenstein, cât și pe cel al creaturii pe care acesta o aduce la viață. Povestea va îmbina elemente inspirate din legendarul roman al lui Mary Shelley cu realități istorice din România, în special existența unei închisori secrete a CIA pe teritoriul țării, în trecut. Această combinație promite o reinterpretare inedită, cu accente politice și sociale.

Proiectul lui Radu Jude vine într-un context în care tema Frankenstein este readusă în atenția publicului de cineaști de renume. Recent, remake-ul semnat de Guillermo del Toro, cu Jacob Elordi, Oscar Isaac și Mia Goth, a fost inclus în competiția Festivalului de Film de la Veneția, producția fiind realizată pentru Netflix.

Ce proiecte mai are pe listă Radu Jude

Pentru Radu Jude, anul 2025 este unul extrem de prolific. În primele luni ale anului, el a prezentat în premieră mondială la Festivalul de Film de la Berlin „Kontinental ’25”, o comedie-dramă absurdă ce explorează criza imobiliară din România și tensiunile din clasa de mijloc. Filmul a fost recompensat cu Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu.

Planurile regizorului nu se opresc aici. După Locarno, el intenționează să înceapă filmările pentru un alt proiect, cu o tematică diferită, dar la fel de profundă. „Este ca un dialog foarte îndepărtat cu The Diary of a Chambermaid, romanul lui (Octave) Mirbeau”, spune Jude pentru THR. „Vreau să vorbesc despre imigrație și despre românii care lucrează în străinătate. Este vorba despre o femeie care lucrează pentru o familie franceză din Bordeaux, în timp ce propria ei fiică mică rămâne acasă. Deci este un film în jurul acestor probleme dramatice”.

„Este mai comparabil cu Kontinental ’25 într-un anumit fel; este un pic mai serios”, explică Jude. „Mă interesează să explorez această legătură dintre lumea occidentală și România și Europa de Est prin povestea unui personaj”.

Cu „Frankenstein în România”, Radu Jude și Sebastian Stan se pregătesc să aducă pe marile ecrane o poveste cu puternice rezonanțe internaționale, filmată și gândită în cheia unei realități locale. Dacă proiectul își va păstra direcția anunțată, va fi una dintre cele mai așteptate colaborări româno-hollywoodiene ale următorilor ani.

Ce este fenomenul Calima și cum ne afectează. Cod roșu de caniculă în România, temperaturi peste 40°C
Recomandări
Dacia InNature Sleep Pack, sub lupa presei străine. Ce părere au jurnaliștii despre sistemul pentru campat de la Duster
Dacia InNature Sleep Pack, sub lupa presei străine. Ce părere au jurnaliștii despre sistemul pentru campat de la Duster
Mai multe bănci din România cuceresc clienții cu oferte de refinanțare fără taxe notariale
Mai multe bănci din România cuceresc clienții cu oferte de refinanțare fără taxe notariale
Start concedieri bugetari. Peste 6.000 de posturi vor fi eliminate din administrația publică centrală – Ilie Bolojan: „Acolo unde numărul de angajați depășește calculul corect, vor fi reduceri de personal”
Start concedieri bugetari. Peste 6.000 de posturi vor fi eliminate din administrația publică centrală – Ilie Bolojan: „Acolo unde numărul de angajați depășește calculul corect, vor fi reduceri de personal”
Declin demografic, în România. Mai multe decese decât nașteri, în luna iunie 2025
Declin demografic, în România. Mai multe decese decât nașteri, în luna iunie 2025
Aerul condiționat, sursă de microbi și infecții grave, conform experților. Când trebuie verificat, curățat și reparat ca să nu-ți facă mai mult rău decât bine
Aerul condiționat, sursă de microbi și infecții grave, conform experților. Când trebuie verificat, curățat și reparat ca să nu-ți facă mai mult rău decât bine
Incendii de amploare în Giurgiu și Mehedinți: zeci de hectare cuprinse de flăcări, intervenție masivă a pompierilor pentru protejarea gospodăriilor și a depozitelor
Incendii de amploare în Giurgiu și Mehedinți: zeci de hectare cuprinse de flăcări, intervenție masivă a pompierilor pentru protejarea gospodăriilor și a depozitelor
Cât costă să vizitezi Cascada Urlătoarea în august 2025? Prețul este accesibil, iar peisajul îți taie respirația
Cât costă să vizitezi Cascada Urlătoarea în august 2025? Prețul este accesibil, iar peisajul îți taie respirația
Accident rutier cu o mașină fără RCA. Cine plătește daunele și cum acționezi în 2025. Ghidul complet pentru a obține despăgubiri
Accident rutier cu o mașină fără RCA. Cine plătește daunele și cum acționezi în 2025. Ghidul complet pentru a obține despăgubiri
Revista presei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința de la Ialta
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
Primul mesaj transmis de mama celor trei copii care și-au pierdut viața în accidentul din Spania. Cuvintele ei au ajuns la un număr impresionant de oameni: „Sunteți comoara vieții mele, nu pot să îmi iau adio”
Playtech Știri
Copacul „toxic” pe care grădinarii nu-l recomandă pentru curte. Alte patru specii ar trebui evitate, spun specialiștii
Playtech Știri
Irinel Columbeanu a pus la punct detaliile pentru propria înmormântare. A ales o persoană de încredere care să îndeplinească instrucțiunile lăsate
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William