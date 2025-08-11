Sebastian Stan, rol într-un film de Radu Jude. Ce personaj va juca actorul în „Frankenstein în România”

Radu Jude, unul dintre cei mai apreciați cineaști români ai momentului, își continuă seria de proiecte cinematografice ambițioase cu o nouă producție inspirată dintr-un clasic al literaturii horror. După ce și-a prezentat duminică, în premieră mondială, la Festivalul de Film de la Locarno, lungmetrajul „Dracula”, regizorul a dezvăluit într-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter că lucrează deja la un nou scenariu: „Frankenstein în România”.

Sebastian Stan, în noul film al lui Radu Jude

„Scriu un film acum”, spune Jude pentru THR. „Frankenstein în România, se va numi”. Pelicula îl va avea în distribuție pe nimeni altul decât Sebastian Stan, actorul româno-american cunoscut la nivel mondial pentru rolurile sale din universul Marvel și din producții precum „Pam & Tommy”, „The Falcon and the Winter Soldier” sau „A Different Man”.

Colaborarea dintre cei doi era un subiect discutat de mai mult timp, însă, după cum mărturisește Radu Jude, nu găsise încă ideea potrivită. Propunerea pentru „Frankenstein” i-a fost prezentată direct lui Stan, iar acesta a acceptat-o cu entuziasm.

Regizorul a explicat că îl vede pe Sebastian Stan interpretând „ambele roluri” – atât pe cel al doctorului Victor Frankenstein, cât și pe cel al creaturii pe care acesta o aduce la viață. Povestea va îmbina elemente inspirate din legendarul roman al lui Mary Shelley cu realități istorice din România, în special existența unei închisori secrete a CIA pe teritoriul țării, în trecut. Această combinație promite o reinterpretare inedită, cu accente politice și sociale.

Proiectul lui Radu Jude vine într-un context în care tema Frankenstein este readusă în atenția publicului de cineaști de renume. Recent, remake-ul semnat de Guillermo del Toro, cu Jacob Elordi, Oscar Isaac și Mia Goth, a fost inclus în competiția Festivalului de Film de la Veneția, producția fiind realizată pentru Netflix.

Ce proiecte mai are pe listă Radu Jude

Pentru Radu Jude, anul 2025 este unul extrem de prolific. În primele luni ale anului, el a prezentat în premieră mondială la Festivalul de Film de la Berlin „Kontinental ’25”, o comedie-dramă absurdă ce explorează criza imobiliară din România și tensiunile din clasa de mijloc. Filmul a fost recompensat cu Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu.

Planurile regizorului nu se opresc aici. După Locarno, el intenționează să înceapă filmările pentru un alt proiect, cu o tematică diferită, dar la fel de profundă. „Este ca un dialog foarte îndepărtat cu The Diary of a Chambermaid, romanul lui (Octave) Mirbeau”, spune Jude pentru THR. „Vreau să vorbesc despre imigrație și despre românii care lucrează în străinătate. Este vorba despre o femeie care lucrează pentru o familie franceză din Bordeaux, în timp ce propria ei fiică mică rămâne acasă. Deci este un film în jurul acestor probleme dramatice”.

„Este mai comparabil cu Kontinental ’25 într-un anumit fel; este un pic mai serios”, explică Jude. „Mă interesează să explorez această legătură dintre lumea occidentală și România și Europa de Est prin povestea unui personaj”.

Cu „Frankenstein în România”, Radu Jude și Sebastian Stan se pregătesc să aducă pe marile ecrane o poveste cu puternice rezonanțe internaționale, filmată și gândită în cheia unei realități locale. Dacă proiectul își va păstra direcția anunțată, va fi una dintre cele mai așteptate colaborări româno-hollywoodiene ale următorilor ani.