Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
24 sept. 2025 | 08:00
de Alexandru Puiu

Se schimbă Codul Rutier în România, o nouă lovitură pentru șoferii începători. Ce nu vor mai avea voie să conducă, indiferent de vârstă
Mașinile puternice, subiect de restricție pentru tinerii șoferi

Un proiect legislativ depus recent în Parlament propune modificări importante ale Codului rutier, vizând direct șoferii aflați la început de drum. Dacă legea va fi adoptată, cei care au obținut permisul de conducere de mai puțin de doi ani nu vor mai avea voie să conducă mașini puternice. Restricția nu se raportează la vârsta conducătorului, ci la experiența acumulată la volan.

Noua regulă nu stabilește o limită fixă de cai putere, ci se bazează pe raportul dintre puterea motorului și masa autovehiculului. Astfel, șoferii debutanți vor putea conduce doar vehicule cu un raport putere/masă de maximum 0,075 kW/kg, echivalent cu aproximativ 100 CP pentru fiecare tonă.

Ce presupune noua limitare pentru șoferii începători

Conform proiectului, interdicția se aplică tuturor celor care au obținut categoria B de mai puțin de doi ani. Practic, un șofer care și-a luat permisul la 40 de ani va fi tratat la fel ca un tânăr de 18 ani, din punctul de vedere al limitării.

Există totuși câteva excepții. Șoferii începători vor putea conduce o mașină puternică dacă sunt însoțiți de un conducător auto cu experiență de peste 10 ani. De asemenea, regula nu se aplică atunci când mașina respectivă este folosită exclusiv în scop profesional, în baza unui contract de muncă, iar șoferul poate dovedi că autovehiculul face parte din atribuțiile sale de serviciu.

Cei care nu respectă noua prevedere riscă sancțiuni din clasa a IV-a, adică amenzi de până la 20 de puncte-amendă (4.050 de lei) și suspendarea permisului de conducere pentru 90 de zile.

De ce este introdusă această măsură și ce urmează

Inițiatorii proiectului susțin că obiectivul principal este reducerea numărului de accidente grave în care sunt implicați șoferii fără experiență. Limitarea accesului acestora la vehicule puternice face parte din Strategia națională privind siguranța rutieră 2022–2030, ce prevede și alte măsuri, precum sistemul automat de detectare și constatare a abaterilor rutiere.

De altfel, ideea nu este nouă. Un proiect similar, depus în 2023, propunea interzicerea șoferilor sub 21 de ani sau celor cu permis de mai puțin de un an să conducă mașini mai puternice de 100 CP. Noul proiect vine însă cu o formulă mai precisă, bazată pe raportul putere/masă, care ia în calcul și greutatea vehiculului, nu doar puterea motorului.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să fie adoptat de Parlament, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial. Până atunci, șoferii începători trebuie să fie atenți la parcursul legislativ și la eventualele modificări care ar putea să le influențeze alegerile atunci când cumpără sau conduc un autoturism.

