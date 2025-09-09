Scumpirile din această săptămână la taxa de pod, majorarea amenzilor și alte lovituri la buzunare din 8 septembrie

De la 8 septembrie 2025, șoferii care traversează podurile peste Dunăre trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar. Guvernul a aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 23/2025 o creștere atât a tarifelor de trecere, cât și a amenzilor aplicate celor care nu își plătesc obligațiile. Autoritățile justifică măsura prin faptul că tarifele nu au mai fost actualizate din 2018, iar amenzile erau rămase la nivelul anului 2015, pierzându-și eficiența de descurajare.

Concret, taxa de pod la Fetești – Cernavodă a urcat de la 13 lei la 19 lei pentru autoturisme, iar la Giurgeni – Vadu Oii, de la 11 lei la 16 lei. În cazul vehiculelor mari, tarifele cresc proporțional, noile valori fiind menționate în anexele introduse în OG 15/2002, actul de bază care reglementează acum toate taxele de drum.

Amenzile pentru neplata taxei cresc considerabil

Una dintre cele mai importante schimbări o reprezintă sancțiunile aplicate șoferilor care circulă fără a plăti taxa de pod. Dacă până acum amenda era cuprinsă între 130 și 260 de lei, de la 8 septembrie aceasta a crescut la un minim de 190 de lei și un maxim de 380 de lei.

Calculul s-a făcut prin raportare la tariful de trecere: amenda minimă reprezintă de zece ori taxa pentru un autoturism, iar cea maximă de douăzeci de ori. Totuși, rămâne valabilă regula conform căreia amenda se poate achita la jumătate din minim dacă plata se face în 15 zile de la comunicarea procesului-verbal. Practic, un șofer prins fără peaj la Fetești poate plăti doar 95 de lei dacă achită rapid sancțiunea.

De ce s-au luat aceste măsuri și ce impact au

Guvernul explică decizia prin faptul că anul trecut au fost aplicate peste 170.000 de amenzi pentru neplata taxei, ceea ce arată că nivelul sancțiunilor nu descuraja fenomenul. În plus, creșterea tarifelor vine și pe fondul necesității alinierii la costurile actuale de întreținere și modernizare a infrastructurii.

Deși măsura aduce venituri suplimentare la buget și promite o disciplină mai bună în rândul șoferilor, pentru conducătorii auto obișnuiți înseamnă costuri mai mari la fiecare drum spre litoral sau spre Delta Dunării. Spre exemplu, o familie care merge la mare cu mașina trebuie să achite acum aproape 40 de lei doar pentru traversările dus-întors pe podul Fetești – Cernavodă.

În același timp, șoferii trebuie să fie atenți la modul în care achită taxa, pentru că bonurile cumpărate înainte de 8 septembrie rămân valabile la tarifele anterioare.

Schimbările intrate în vigoare din 8 septembrie lovesc direct în buzunarul șoferilor, atât prin taxele majorate, cât și prin amenzile mai mari. Totuși, autoritățile speră că noile valori vor disciplina traficul și vor reduce numărul celor care aleg să riște. Rămâne de văzut dacă efectul va fi cel scontat sau dacă aceste scumpiri vor genera doar frustrare și nemulțumiri în rândul conducătorilor auto.