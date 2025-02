Schimbări în grila TV, la finalul lunii februarie. Doi operatori au făcut modificări importante, ce posturi au fost eliminate

Sunt schimbări importante pe piața operatorilor de televiziune din Românbia. La început de an, grilele acestora au suportat modificări importante, iar telespectatorii se vor bucura, deoarece au numai de câștigat.

Schimbări în grila de programe pentru mai mulți operatori TV

Așadar, începutul de an aduce schimbări în ceea ce privește grila de programe a mai multor operatori. Operatorii Vodafone şi Orange au implementat mai multe schimbări în grilele lor de programe tv. Iată ce schimbări au avut loc:

Vodafone a decis să adauge în lista de programe următoarele posturi de televiziune: TV Shop On HD, Global News, M Plus Iasi HD, Boom TV HD, Linkpress TV, Columna TV HD, Party Mix HD, Speranta TV HD. Totodată, s-a decis și renunțarea la posturile TV Columna TV SD, Party Mix SD și Speranta TV SD.

Imagini mai clare

Și Orange a operat schimbări importante, Astfel, telespecatorii vor putea urmări posturi de televiziune noi, cum ar fi: TV5 Europe HD, Duck TV HD, Taraf TV HD, Etno TV HD, Cartoonito TV HD, Cartoon Network HD. De asemenea, au ieșit din grila de programe următoarele posturi de televiziune: Etno TV SD, Cartoonito TV SD şi Cartoon Network SD.

În plus, cei de la Orange au făcut ceva modificări şi pe platforma Orange TV Go. Aceştia au adăugat canalele de televiziune Food Network HD, Boom TV HD, BBC First HD, Kanal D 2 HD, TVR 2 HD şi Prima Sport 5 HD.

După cum se poate vedea cu ochiu liber, de fapt cei doi operatori de televiziune au renunțat la varianta SD a posturilor respective, pentru a face loc variantelor HD. Așadar, cei care au de câștigat sunt doar telespectatorii, care se vor bucura de imagini mai clare.