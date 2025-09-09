Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
09 sept. 2025 | 15:34
de Vieriu Ionut

Schimbare la înmatricularea unei mașini second-hand adusă din străinătate, în Sălaj. Procesul s-a simplificat, anunţă autorităţile

Social
Schimbare la înmatricularea unei mașini second-hand adusă din străinătate, în Sălaj. Procesul s-a simplificat, anunţă autorităţile
Cetățenii din Sălaj care aduc mașini second-hand din străinătate nu mai trebuie să facă două drumuri pentru certificatul TVA

Pentru șoferii din Sălaj care își aduc mașini second-hand din străinătate, procedura de înmatriculare a devenit mai simplă. Autoritățile au introdus o schimbare importantă care elimină drumurile suplimentare și reduce timpul necesar obținerii documentelor fiscale.

Înmatricularea mașinilor second-hand, mai simplă pentru șoferii din Sălaj

Pentru locuitorii județului Sălaj care își achiziționează mașini second-hand din străinătate, procesul de înmatriculare a devenit mai ușor începând din acest an. Autoritățile locale au pus în aplicare o măsură menită să reducă birocrația și să scurteze timpul necesar pentru obținerea documentelor fiscale obligatorii.

Până acum, persoanele care cumpărau un autoturism din spațiul intracomunitar erau nevoite să meargă la Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Sălaj pentru a obține certificatul privind taxa pe valoarea adăugată și să revină câteva ore mai târziu pentru a ridica documentul. Acest drum suplimentar a fost eliminat printr-o colaborare directă între ANAF Sălaj și Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SRPCIV) Sălaj.

Vezi și:
Cum îți alegi numărul de înmatriculare la mașină în 2025. Cum consulți lista cu toate numerele disponibile
Noutate mult aşteptată de şoferii din România. Proprietarii de maşini vor putea comanda online plăcuţele de înmatriculare, vin prin curier acasă

Documentele ajung direct la serviciul de înmatriculări

Prefectul județului Sălaj, Claudiu Bîrsan, a explicat pentru AGERPRES care este noutatea introdusă prin acest acord:

„Am încheiat cu ANAF Sălaj un acord prin care cetăţenii nu vor mai fi nevoiţi să facă două drumuri pentru obţinerea certificatului privind taxa pe valoare adăugată în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport. Depun doar dosarul la ANAF, iar apoi certificatul ajunge pe cale electronică la Serviciul de Permise şi Înmatriculări”, a declarat reprezentantul Guvernului în teritoriu.

Astfel, după ce solicitantul depune actele necesare la AJFP, certificatul fiscal este transmis automat, în format digital, către SRPCIV. Procedura este securizată prin semnătură electronică și se finalizează în maximum patru ore.

Birocrație redusă și timp câștigat

Noua regulă nu doar că simplifică procesul, dar aduce și beneficii semnificative pentru contribuabili. Dacă în trecut oamenii erau obligați să aștepte și să revină în aceeași zi pentru a ridica certificatul, acum acesta este prelucrat și trimis direct instituției responsabile de înmatriculare.

Cornel Magyar, șeful administrației AJFP Sălaj, a subliniat avantajele acestei schimbări:

„A fost iniţiativa noastră. Cetăţenii veneau la noi dimineaţa, cu actele în original, necesare pentru obţinerea certificatului, iar noi le comunicam să revină peste câteva ore, pentru a primi documentul. Acum am eliminat acel al doilea drum pe care omul trebuia să îl facă pentru obţinerea certificatului. Noi trimitem direct certificatul la Serviciul de Permise şi Înmatriculări, cu semnătură digitală, în maxim patru ore de la primirea actelor de la persoana ce doreşte un astfel de certificat”, a explicat acesta.

Măsura sprijină procesul mai amplu de digitalizare și debirocratizare, prin care instituțiile publice încearcă să reducă timpul de așteptare și numărul de pași necesari pentru diverse proceduri administrative.

Peste 4.000 de certificate emise într-un an

Statistica arată că la nivelul județului Sălaj există un interes constant pentru achiziția de autoturisme din străinătate. Numai în anul 2025, AJFP Sălaj a emis 4.007 certificate privind taxa pe valoarea adăugată pentru mijloace de transport aduse din spațiul intracomunitar.

Acest număr confirmă atât amploarea fenomenului, cât și necesitatea măsurilor de simplificare. Eliminarea drumurilor suplimentare înseamnă economisirea timpului pentru mii de cetățeni care aleg să cumpere vehicule second-hand din afara țării.

Urmează o lună septembrie cum n-a mai fost de ani buni. Prognoza meteo pentru toată țara, anunțată de ANM
Recomandări
Netflix lansează teaserul pentru noul său serial japonez, Last Samurai Standing
Netflix lansează teaserul pentru noul său serial japonez, Last Samurai Standing
Transplantul de organe de porc la om a mai trecut un prag important. Timpul de supraviețuire al pacienților a crescut considerabil
Transplantul de organe de porc la om a mai trecut un prag important. Timpul de supraviețuire al pacienților a crescut considerabil
Regulile oficiale privind accesul părinților în școli: când ai voie să intri și când nu în unitățile de învățământ. Ce prevede legea
Regulile oficiale privind accesul părinților în școli: când ai voie să intri și când nu în unitățile de învățământ. Ce prevede legea
Wi-Fi-ul care poate măsura ritmul cardiac fără ceasuri sau senzori. Prin ce se remarcă Pulse-Fi
Wi-Fi-ul care poate măsura ritmul cardiac fără ceasuri sau senzori. Prin ce se remarcă Pulse-Fi
Filmul 28 Years Later: The Bone Temple aduce o nouă eră pentru saga zombie – trailer, data de lansare și tot ce știm până acum
Filmul 28 Years Later: The Bone Temple aduce o nouă eră pentru saga zombie – trailer, data de lansare și tot ce știm până acum
Care detergent spală cel mai bine: lichid, pudră sau capsule? Răspunsul oferit de experții în curățenie
Care detergent spală cel mai bine: lichid, pudră sau capsule? Răspunsul oferit de experții în curățenie
Cât au costat zborurile oficiale ale premierilor Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu? Suma pentru fiecare deplasare, uriaşă
Cât au costat zborurile oficiale ale premierilor Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu? Suma pentru fiecare deplasare, uriaşă
Deodorantul Mitchum, retras de pe rafturi după ce mai mulți utilizatori s-au confruntat cu arsuri la subraț. Compania a recunoscut cauza: „Un ingredient a fost afectat”
Deodorantul Mitchum, retras de pe rafturi după ce mai mulți utilizatori s-au confruntat cu arsuri la subraț. Compania a recunoscut cauza: „Un ingredient a fost afectat”
Revista presei
Adevarul
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum a apărut Kate Middleton în public, după controversa cu părul blond? Un alt detaliu a atras atenţia tuturor şi pe bună dreptate. Foto
Playtech Știri
De ce nu crede Nicola în prieteniile din showbiz și cum a fost „sabotată” la Festivalul de la Mamaia din 2002: „Efectiv am fost scoasă, dar eu mă bucur”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Ce afaceri are și cu ce se ocupă Florin Stamin de la Asia Express 2025. Cum arată femeia cu care și-a refăcut viața după divorțul de Raluca Bădulescu
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...