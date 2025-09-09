Schimbare la înmatricularea unei mașini second-hand adusă din străinătate, în Sălaj. Procesul s-a simplificat, anunţă autorităţile

Pentru șoferii din Sălaj care își aduc mașini second-hand din străinătate, procedura de înmatriculare a devenit mai simplă. Autoritățile au introdus o schimbare importantă care elimină drumurile suplimentare și reduce timpul necesar obținerii documentelor fiscale.

Înmatricularea mașinilor second-hand, mai simplă pentru șoferii din Sălaj

Pentru locuitorii județului Sălaj care își achiziționează mașini second-hand din străinătate, procesul de înmatriculare a devenit mai ușor începând din acest an. Autoritățile locale au pus în aplicare o măsură menită să reducă birocrația și să scurteze timpul necesar pentru obținerea documentelor fiscale obligatorii.

Până acum, persoanele care cumpărau un autoturism din spațiul intracomunitar erau nevoite să meargă la Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Sălaj pentru a obține certificatul privind taxa pe valoarea adăugată și să revină câteva ore mai târziu pentru a ridica documentul. Acest drum suplimentar a fost eliminat printr-o colaborare directă între ANAF Sălaj și Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SRPCIV) Sălaj.

Documentele ajung direct la serviciul de înmatriculări

Prefectul județului Sălaj, Claudiu Bîrsan, a explicat pentru AGERPRES care este noutatea introdusă prin acest acord:

„Am încheiat cu ANAF Sălaj un acord prin care cetăţenii nu vor mai fi nevoiţi să facă două drumuri pentru obţinerea certificatului privind taxa pe valoare adăugată în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport. Depun doar dosarul la ANAF, iar apoi certificatul ajunge pe cale electronică la Serviciul de Permise şi Înmatriculări”, a declarat reprezentantul Guvernului în teritoriu.

Astfel, după ce solicitantul depune actele necesare la AJFP, certificatul fiscal este transmis automat, în format digital, către SRPCIV. Procedura este securizată prin semnătură electronică și se finalizează în maximum patru ore.

Birocrație redusă și timp câștigat

Noua regulă nu doar că simplifică procesul, dar aduce și beneficii semnificative pentru contribuabili. Dacă în trecut oamenii erau obligați să aștepte și să revină în aceeași zi pentru a ridica certificatul, acum acesta este prelucrat și trimis direct instituției responsabile de înmatriculare.

Cornel Magyar, șeful administrației AJFP Sălaj, a subliniat avantajele acestei schimbări:

„A fost iniţiativa noastră. Cetăţenii veneau la noi dimineaţa, cu actele în original, necesare pentru obţinerea certificatului, iar noi le comunicam să revină peste câteva ore, pentru a primi documentul. Acum am eliminat acel al doilea drum pe care omul trebuia să îl facă pentru obţinerea certificatului. Noi trimitem direct certificatul la Serviciul de Permise şi Înmatriculări, cu semnătură digitală, în maxim patru ore de la primirea actelor de la persoana ce doreşte un astfel de certificat”, a explicat acesta.

Măsura sprijină procesul mai amplu de digitalizare și debirocratizare, prin care instituțiile publice încearcă să reducă timpul de așteptare și numărul de pași necesari pentru diverse proceduri administrative.

Peste 4.000 de certificate emise într-un an

Statistica arată că la nivelul județului Sălaj există un interes constant pentru achiziția de autoturisme din străinătate. Numai în anul 2025, AJFP Sălaj a emis 4.007 certificate privind taxa pe valoarea adăugată pentru mijloace de transport aduse din spațiul intracomunitar.

Acest număr confirmă atât amploarea fenomenului, cât și necesitatea măsurilor de simplificare. Eliminarea drumurilor suplimentare înseamnă economisirea timpului pentru mii de cetățeni care aleg să cumpere vehicule second-hand din afara țării.