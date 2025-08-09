S-a aflat, în sfârșit, de ce apar ridurile pielii. Mecanismul din spatele lor este legat de colagen și elasticitate, explică cercetătorii

Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
09 aug. 2025 | 09:08
de Cristian Cojocaru

De ce face pielea riduri odată cu vârsta și cum colagenul joacă rolul principal - imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Getty Images/Profimedia)

Ridurile pielii, considerate de mulți un semn inevitabil al trecerii timpului, au acum o explicație detaliată, susținută de dovezi experimentale. Un studiu realizat la Universitatea Binghamton din New York a identificat mecanismul fizic exact prin care pielea îmbătrânește și formează riduri, proces comparat cu „uzura” unui material textil folosit intens, precum blugii preferați.

Analiza, publicată în Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, a folosit mostre de piele de la persoane cu vârste între 16 și 91 de ani. Cercetătorii au descoperit că întinderea și relaxarea repetată a pielii în aceeași direcție produce, în timp, deformări structurale care duc la apariția ridurilor.

Ce au descoperit cercetătorii în laborator

Echipa a folosit un instrument special numit tensometru cu forță redusă pentru a reproduce solicitările mecanice la care este expusă pielea în viața de zi cu zi. Observațiile la microscop au arătat că, odată cu înaintarea în vârstă, mișcările de contracție ale pielii devin mai pronunțate, provocând „pliuri” permanente.

S-a constatat că stratul exterior al pielii (stratum corneum) devine mai rigid în timp, în timp ce stratul inferior își pierde densitatea colagenului, devenind mai moale. Această combinație reduce elasticitatea generală a pielii și favorizează apariția ridurilor.

Un alt aspect identificat de cercetători este comportamentul poroelastic al pielii: pe măsură ce este întinsă, aceasta pierde volum prin eliminarea fluidelor, ceea ce agravează efectele îmbătrânirii. Fenomenul seamănă cu modul în care o bucată de „Silly Putty” se subțiază atunci când este întinsă.

Cercetătorii au monitorizat atent modul în care țesutul pielii

Cercetătorii au monitorizat atent modul în care țesutul pielii a reacționat la întindere. (Imagine: Ittycheri și colab., Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials/Sciencealert)

Legătura dintre îmbătrânire, soare și riduri

Studiul subliniază că, deși ridurile sunt un rezultat natural al îmbătrânirii cronologice, expunerea la radiațiile ultraviolete accelerează semnificativ procesul. Persoanele care lucrează mult timp în aer liber prezintă, în general, o piele mai îmbătrânită decât cele care își desfășoară activitatea în interior.

Înțelegerea acestui mecanism nu este importantă doar pentru estetică. Descoperirile pot ajuta la dezvoltarea unor tratamente mai eficiente pentru diverse afecțiuni ale pielii și pot oferi criterii mai precise pentru evaluarea eficienței produselor anti-îmbătrânire.

Cercetătorii sugerează că aceste concluzii ar putea fi aplicate și altor tipuri de țesuturi, cum ar fi creierul, unde apar fenomene similare de pliere și modificare structurală odată cu vârsta.

