Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
29 oct. 2025 | 10:54
de Daoud Andra

România cere rezilierea acordului pentru Casa Radio și despăgubiri de 2 miliarde de euro. Statul vrea recuperarea tuturor activelor proiectului

Social
România cere rezilierea acordului pentru Casa Radio și despăgubiri de 2 miliarde de euro. Statul vrea recuperarea tuturor activelor proiectului
Casa Radio din București (FOTO: Wikipedia)

Unul dintre cele mai controversate proiecte imobiliare din București – Casa Radio, cunoscut și ca „Centrul Dâmbovița” – revine în prim-planul disputelor internaționale. Guvernul României solicită rezilierea Acordului de Parteneriat Public-Privat (PPP) semnat în 2006 cu dezvoltatorul israelian Plaza Centers, precum și restituirea integrală a activelor către statul român. Mai mult, autoritățile cer despăgubiri-record de aproximativ 2 miliarde de euro, sumă care include penalități, pierderi și costuri asociate blocajului prelungit al proiectului.

Dispute privind eșecul proiectului Casa Radio

În replică, Plaza Centers respinge acuzațiile și susține că vina pentru eșecul proiectului aparține statului român, care ar fi cauzat întârzieri prin „obstrucții administrative și încălcarea obligațiilor contractuale”. Compania afirmă că autoritățile nu au respectat calendarul aprobat, iar modificările legislative și refuzul de a valida noul investitor – AFI Europe – au blocat finalizarea tranzacției prin care israelienii doreau să vândă pachetul majoritar din proiect.

Proiectul Casa Radio trebuia să transforme fostul sediu al Comitetului pentru Cultură într-un complex modern de birouri, hoteluri și spații comerciale. Deși investiția estimată inițial depășea 300 milioane de euro, lucrările s-au oprit după doar câțiva ani. Conform Guvernului, dezvoltatorul nu a dovedit capacitatea financiară pentru a continua construcția și ar fi încălcat termenii contractului.

În 2023, Profit.ro scria că România se pregătește să sesizeze Curtea de Arbitraj Internațional din Londra (LCIA) pentru a obține o decizie de reziliere a contractului, ca răspuns la cererea de arbitraj depusă anterior de Plaza Centers la ICSID Washington, unde compania solicitase despăgubiri de 385 milioane de euro. Între timp, Guvernul a ridicat propriile pretenții, estimând pagubele suferite la aproape de zece ori mai mult.

Controverse și pe plan internațional

Potrivit documentelor analizate de sursa menționată, avocații statului român susțin că dezvoltatorul nu mai are resursele necesare pentru a duce proiectul la final, iar tentativele de a înlocui investitorul principal și de a renegocia termenii contractului reprezintă o încălcare gravă a clauzelor PPP. În acest context, România consideră îndeplinite condițiile pentru punerea în întârziere și, în final, rezilierea.

Plaza Centers anunțase anterior că a semnat un act adițional cu AFI Europe, proprietarul mallului AFI Cotroceni, pentru prelungirea termenului de vânzare a cotei sale de 75% din proiect până la 31 decembrie 2025. Prețul stabilit în precontract era de 60 de milioane de euro, însă tranzacția depindea de aprobarea Guvernului și de clarificarea duratei concesiunii de 49 de ani.

Istoria proiectului Casa Radio este marcată și de scandaluri internaționale. Fostul acționar majoritar al Plaza Centers, Elbit Imaging, a fost amendat de autoritățile americane (SEC) cu 500.000 de dolari pentru presupuse plăți nejustificate de 14 milioane de euro către consultanți implicați în proiect. În România, ancheta deschisă ulterior a fost clasată din lipsă de probe.

De-a lungul timpului, Plaza Centers a investit peste 85 milioane de euro în Casa Radio, dar șantierul a rămas abandonat, simbol al unui parteneriat public-privat eșuat. După insolvențele suferite în 2013 și 2014, compania a început să vândă toate terenurile din România, iar visul de a deveni cel mai mare dezvoltator de centre comerciale s-a năruit.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Capcana „honeypot” în tech: Rusia folosește seducția ca să stoarcă secrete de la inginerii și șefii din Silicon Valley.
Capcana „honeypot” în tech: Rusia folosește seducția ca să stoarcă secrete de la inginerii și șefii din Silicon Valley.
7 dispozitive care trebuie ţinute departe de prelungitoare sau prize multiple, conform specialiştilor
7 dispozitive care trebuie ţinute departe de prelungitoare sau prize multiple, conform specialiştilor
„Să fii bine. Te iubesc”: Cum a schimbat papagalul Alex tot ceea ce se credea despre inteligența animalelor
„Să fii bine. Te iubesc”: Cum a schimbat papagalul Alex tot ceea ce se credea despre inteligența animalelor
Black Friday 2025 – avertismentul ANCOM pentru românii care cumpără servicii de telefonie, internet sau TV
Black Friday 2025 – avertismentul ANCOM pentru românii care cumpără servicii de telefonie, internet sau TV
O piesă de mașină aparent banală costă cât un întreg autoturism. Situația de la Honda care îți arată când merită să obții ”daună totală”, e mai ieftin
O piesă de mașină aparent banală costă cât un întreg autoturism. Situația de la Honda care îți arată când merită să obții ”daună totală”, e mai ieftin
Campania „Stop Destroying Videogames” din UE aproape de faza legislativă: Ce se cere prin aceasta?
Campania „Stop Destroying Videogames” din UE aproape de faza legislativă: Ce se cere prin aceasta?
SUA pregătesc retragerea de trupe din România. Anunțurile făcute de ministrul Apărării
SUA pregătesc retragerea de trupe din România. Anunțurile făcute de ministrul Apărării
Un brutar celebru explică de ce nu trebuie să ții pâinea în frigider: „Se strică mai repede decât crezi”
Un brutar celebru explică de ce nu trebuie să ții pâinea în frigider: „Se strică mai repede decât crezi”
Revista presei
Adevarul
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo, la babe”
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop 29 octombrie 2025. Trei zodii primesc semne clare că viața lor se schimbă în bine
Playtech Știri
Dana Budeanu, despre ţinuta Mirabelei Grădinaru, la sfinţirea Catedralei. Greşeala făcută de partenera lui Nicuşor Dan
Playtech Știri
Viaţă secretă a profesoarei din Iaşi, dezvăluită de elevi. Îşi spune „Vulpiţa sălbatică” pe internet şi ar fi racolat o elevă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...