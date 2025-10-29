România cere rezilierea acordului pentru Casa Radio și despăgubiri de 2 miliarde de euro. Statul vrea recuperarea tuturor activelor proiectului

Unul dintre cele mai controversate proiecte imobiliare din București – Casa Radio, cunoscut și ca „Centrul Dâmbovița” – revine în prim-planul disputelor internaționale. Guvernul României solicită rezilierea Acordului de Parteneriat Public-Privat (PPP) semnat în 2006 cu dezvoltatorul israelian Plaza Centers, precum și restituirea integrală a activelor către statul român. Mai mult, autoritățile cer despăgubiri-record de aproximativ 2 miliarde de euro, sumă care include penalități, pierderi și costuri asociate blocajului prelungit al proiectului.

Dispute privind eșecul proiectului Casa Radio

În replică, Plaza Centers respinge acuzațiile și susține că vina pentru eșecul proiectului aparține statului român, care ar fi cauzat întârzieri prin „obstrucții administrative și încălcarea obligațiilor contractuale”. Compania afirmă că autoritățile nu au respectat calendarul aprobat, iar modificările legislative și refuzul de a valida noul investitor – AFI Europe – au blocat finalizarea tranzacției prin care israelienii doreau să vândă pachetul majoritar din proiect.

Proiectul Casa Radio trebuia să transforme fostul sediu al Comitetului pentru Cultură într-un complex modern de birouri, hoteluri și spații comerciale. Deși investiția estimată inițial depășea 300 milioane de euro, lucrările s-au oprit după doar câțiva ani. Conform Guvernului, dezvoltatorul nu a dovedit capacitatea financiară pentru a continua construcția și ar fi încălcat termenii contractului.

În 2023, Profit.ro scria că România se pregătește să sesizeze Curtea de Arbitraj Internațional din Londra (LCIA) pentru a obține o decizie de reziliere a contractului, ca răspuns la cererea de arbitraj depusă anterior de Plaza Centers la ICSID Washington, unde compania solicitase despăgubiri de 385 milioane de euro. Între timp, Guvernul a ridicat propriile pretenții, estimând pagubele suferite la aproape de zece ori mai mult.

Controverse și pe plan internațional

Potrivit documentelor analizate de sursa menționată, avocații statului român susțin că dezvoltatorul nu mai are resursele necesare pentru a duce proiectul la final, iar tentativele de a înlocui investitorul principal și de a renegocia termenii contractului reprezintă o încălcare gravă a clauzelor PPP. În acest context, România consideră îndeplinite condițiile pentru punerea în întârziere și, în final, rezilierea.

Plaza Centers anunțase anterior că a semnat un act adițional cu AFI Europe, proprietarul mallului AFI Cotroceni, pentru prelungirea termenului de vânzare a cotei sale de 75% din proiect până la 31 decembrie 2025. Prețul stabilit în precontract era de 60 de milioane de euro, însă tranzacția depindea de aprobarea Guvernului și de clarificarea duratei concesiunii de 49 de ani.

Istoria proiectului Casa Radio este marcată și de scandaluri internaționale. Fostul acționar majoritar al Plaza Centers, Elbit Imaging, a fost amendat de autoritățile americane (SEC) cu 500.000 de dolari pentru presupuse plăți nejustificate de 14 milioane de euro către consultanți implicați în proiect. În România, ancheta deschisă ulterior a fost clasată din lipsă de probe.

De-a lungul timpului, Plaza Centers a investit peste 85 milioane de euro în Casa Radio, dar șantierul a rămas abandonat, simbol al unui parteneriat public-privat eșuat. După insolvențele suferite în 2013 și 2014, compania a început să vândă toate terenurile din România, iar visul de a deveni cel mai mare dezvoltator de centre comerciale s-a năruit.