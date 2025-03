Richard Chamberlain, actorul care a cucerit inimile românilor în „Pasărea Spin”, a murit la 90 de ani

Actorul Richard Chamberlain, un adevărat simbol al televiziunii americane din anii ’60 și ’80, s-a stins din viață la vârsta de 90 de ani. Celebru pentru rolurile sale din serialul „Dr. Kildare” și miniseriile de succes „Shogun” și „Pasărea Spin”, Chamberlain a fost considerat unul dintre cei mai atrăgători și talentați actori ai generației sale.

A murit în Hawaii, din cauza complicațiilor după un AVC

Moartea actorului a fost confirmată pentru Variety de publicistul Harlan Boll. Potrivit acestuia, Richard Chamberlain a decedat sâmbătă, 29 martie, la ora 23:15 (ora Hawaii), în Waimanalo, din cauza unor complicații apărute în urma unui accident vascular cerebral.

Martin Rabbett, partenerul său de viață timp de mulți ani, a transmis un mesaj emoționant: „Dragul nostru Richard este acum printre îngeri. Este liber și zboară spre cei dragi care ne-au părăsit înainte. Am fost binecuvântați să cunoaștem un suflet atât de iubitor. Iubirea nu moare niciodată.”

De la idol al televiziunii americane, la actor de Shakespeare

Chamberlain a devenit faimos în anii ’60 în rolul doctorului James Kildare, în serialul cu același nume, produs de MGM. Serialul, lansat în 1961, a fost un succes imediat și a rulat până în 1966. Carisma sa, alura de star și naturalețea în fața camerei l-au transformat într-un adevărat idol al publicului. În acea perioadă, a lansat și câteva albume muzicale, printre care „Richard Chamberlain Sings” și „The Theme From Dr. Kildare”.

Totuși, dorința de a fi recunoscut ca actor serios l-a determinat să se mute în Anglia, unde a debutat în rolul lui Hamlet în 1970, la Birmingham Repertory Theatre, devenind primul actor american după John Barrymore care a jucat acest rol pe scenă britanică. A continuat apoi cu roluri importante în piese de Shakespeare și în producții dramatice, precum „Cyrano de Bergerac” și „The Night of the Iguana”.

Succesul pe micul ecran: „The Thorn Birds” și „Shogun”

Chiar dacă nu a avut o carieră cinematografică de top, Chamberlain a excelat în televiziune. A interpretat personaje istorice precum regele Edward al VIII-lea, scriitorul F. Scott Fitzgerald și eroul de război Raoul Wallenberg. Cel mai memorabil rol rămâne însă cel al preotului din „The Thorn Birds”, miniserie lansată în 1983, care a devenit un fenomen global.

Tot în anii ’80, a jucat în „Shogun”, o altă miniserie de succes, adaptare după romanul lui James Clavell, care i-a consolidat statutul de „rege al miniseriilor TV”. A continuat să apară pe micul ecran până în 1996, când a revenit în „The Thorn Birds: The Missing Years”, o producție care nu a mai avut același impact.

Cariera în film și teatru

Pe marele ecran, Chamberlain a avut câteva roluri notabile, precum în „Petulia”, alături de Julie Christie și George C. Scott, „The Music Lovers” în regia lui Ken Russell, „The Three Musketeers” (unde l-a interpretat pe Aramis), dar și în filmele „The Towering Inferno”, „The Swarm” și „The Slipper and the Rose”.

În teatru, a fost nominalizat la Drama Desk Awards pentru interpretările din „Fathers and Sons” și „The Night of the Iguana”.