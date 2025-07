Rezultate LOTO, duminică, 13 iulie 2025. Ce numere au ieşit la 6/49, Joker și Noroc

Duminica, 13 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 10 iulie, Loteria Romana a acordat peste 15.600 de castiguri in valoare totala de peste 1,72 milioane de lei.

Rezultate loto duminică, 13 iulie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 12,61 milioane de lei (peste 2,48 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,36 milioane de lei ( peste 466.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 24,82 milioane de lei (peste 4,89 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 368.400 de lei (peste 72.500 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 1,11 milioane de lei (peste 218.600 de euro). Rezultatele loto vor fi afișate începând cu ora 18:30!

Numerele extrase

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5/40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Prmiul cel mare la loto 5/40 a fost câștigat

La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat de peste 132.500 de lei (peste 26.100 de euro).

La tragerea LOTO 5/40 s-a castigat premiul la categoria I in valoare de 183.441 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o statie de plata partenera. De asemenea, la categoria a II-a s-au inregistrat doua castiguri in valoare de 97.860 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din Bucuresti, sectorul 1.

La tragerea 6/49 a Loteriei Române s-au castigat doua premii la categoria a II-a in valoare de 103.085,96 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din Sighetu Marmatiei si pe joaca.loto.ro

La tragerea JOKER s-a castigat premiul la categoria a III-a in valoare de 66.051,10 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Blaj, judetul Alba.