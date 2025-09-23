REVIEW ZTE nubia Neo 3 GT – ai fi uimit cât de bun poate fi un telefon de gaming de 1.400 de lei. Smartphone-ul cu 12GB RAM și încărcare de 80W care își justifică rapid banii

De-a lungul anilor, telefoanele asociate în mod tradițional cu plăcuta activitate de gaming au venit la pachet cu nu preț surprinzător de generos și un design ostentativ cu care s-ar putea să nu rezoneze cea mai mare parte dintre utilizatori. ZTE nubia Neo 3 GT, în mod șocant, face parte din aceeași categorie, dar la un sfert de preț sau, în cel mai bun caz, o treime, din valoarea de achiziție a titanilor din industrie. Interesant este însă că acesta este tot un telefon de gaming, tot are un design care va întoarce priviri în cel mai bun sens, dar, în același timp, costă 1399 de lei, mai puțin de 300 de euro fără niciun fel de subvenții sau contracte. Dacă te aștepți ca acel preț să fie o greșeală, nu este. Dacă ești de părere că anumite compromisuri sunt inevitabile, ai dreptate.

Pe de altă parte, chiar dacă nu este cel mai rapid telefon din lume și nici nu își propune să fie, cu siguranță astfel de particularități tehnice nu te privează sub nicio formă să te bucuri de cele mai ”hot” titluri ale momentului în condiții optime. M-am jucat fără probleme Diablo Immortals, Call of Duty sau Asphalt Legends, iar experiența a fost una fără cusur, fără sacadări sau întreruperi de orice fel. Dacă ești atent la detalii grafice, s-ar putea să observi mici compromisuri pe acel front, dar Call of Duty Mobile pe detalii medii a arătat în continuare impresionant și s-a reflectat într-o experiență de gaming grozavă. În privința spectacolului vizual în deplasare, întotdeauna va exista loc de mai bine și pe asta mizează și creatorii terminalelor de mii de euro.

Din păcate, când ajungi la acele valori de achiziție astronomice merită să ai în vedere că nu mai plătești designul, bateria sau viteza de încărcare, acelea le ai și ZTE nubia Neo 3 GT la mai puțin de 300 de euro. În schimb, plătești un brand și un salt în performanța grafică de 10 – 15% de cele mai multe ori. Acestea sunt procente care, atunci când îți cumperi un telefon `cu banii jos` și nu îți face rate pe 2 ani la operatorul de telefonie, în 9 din 10 cazuri, nu se reflectă nici pe departe într-un raport lăudabil preț/performanță. În opinia mea, exact pe acel raport imbatabil mizează ZTE cu acest terminal perfect pentru majoritatea utilizatorilor.

REVIEW ZTE nubia Neo 3 GT – specificații tehnice și performanță brută

Sub capotă, Neo 3 GT mizează pe platforma Unisoc T9100 pe 6 nm, cu nuclee Cortex-A76 până la 2,7 GHz și GPU Mali-G57, dublate de 12 GB RAM și încă 12 GB virtuali prin Memory Fusion. Ecranul OLED de 6,8 inci la 120 Hz, cu rată de eșantionare tactilă instantanee de 1200 Hz, face pereche bună cu butoanele de umăr pentru jocuri și cu răcirea VC (Vapor Chamber) de 4083 mm². Pentru context, folosești Android 15, 256 GB stocare și o baterie generoasă de 6000 mAh, iar încărcarea la 80 W are și Bypass Charging, util când joci conectat la priză.

În jocuri reale am insistat pe trei titluri pretențioase și foarte arătoase: Diablo Immortal, Call of Duty Mobile și Asphalt Legends. Le-am rulat pe detalii grafice medii și m-am bucurat de sesiuni fluide, fără sacadări sau întreruperi. Telefonul nu s-a încălzit simțitor, iar controlul pe declanșatoarele de pe marginea superioară (triggere) și latența tactilă foarte mică îți dau un avantaj clar în meciuri, chiar dacă nu urmărești neapărat cele mai mari setări vizuale.

Stabilitatea pe termen lung din 3DMark confirmă comportamentul din jocuri. În Steel Nomad Light Stress Test am obținut 239 puncte best loop și 234 lowest loop, cu o stabilitate de 97,9% pe 20 de repetări. În Wild Life Extreme Stress Test scorurile best/lowest au fost 594 și 591, iar în Wild Life Stress Test 2051 și 2042, cu variații infime între loop-uri. Pe durata acestor teste, telefonul și-a păstrat frecvențele constante, fără throttling sesizabil, ceea ce explică lipsa fluctuațiilor de performanță în sesiunile lungi de gaming.

În suitele de test tradiționale, 3DMark Sling Shot Extreme – OpenGL ES 3.1 a indicat un scor total de 3707 puncte, cu 3565 la Graphics și 4305 la Physics. Detaliind, Graphics Test 1 a rulat la 22,93 FPS, iar Graphics Test 2 la 11,71 FPS; la partea de fizică am văzut 68,75 FPS, 45,76 FPS și 25,39 FPS în cele trei subteste. Deși Sling Shot este un test mai vechi, oferă un reper util pentru comparații cu modele din aceeași zonă de preț.

Pe procesor, Geekbench 6 a măsurat 875 puncte single-core și 2451 puncte multi-core, în timp ce pe GPU, Geekbench 6 OpenCL a returnat 2595 puncte. În evaluările de AI, Device AI Score a fost 291, iar Geekbench AI 1.5 a raportat 562 puncte la single precision, 557 la half precision și 1300 la quantized. Pentru un telefon din această clasă, rezultatele arată că traducerea în timp real sau optimizările din NeoTurbo/AI Game Space rulează local fără probleme.

În AnTuTu v11 scorul total a fost 713.013 puncte, împărțit în 293.812 la CPU, 59.537 la GPU, 150.410 la memorie și 209.254 la UX. Temperatura maximă raportată în sesiune a urcat până în jurul valorii de 41,9°C, cu un consum de aproximativ 6% baterie pe durata testului, ceea ce indică un management termic prudent. Pentru aplicații și instalări, PCMark Storage 2.0 a însumat 29.183 puncte, suficient pentru timpi de încărcare decenți în jocuri și multitasking fără întârzieri enervante.

În utilizare de zi cu zi, PCMark Work 3.0 performance a scos 14.654 puncte, cu subscoare de 15.235 la Web Browsing 3.0, 8.026 la Video Editing 3.0, 16.034 la Writing 3.0, 32.281 la Photo Editing 3.0 și 10.678 la Data Manipulation 3.0. La capitolul autonomie, în Work 3.0 Battery, cu luminozitatea ecranului la 50%, am obținut 11 ore și 12 minute de utilizare continuă în scenarii mixte. Nu este o valoare record, dar acoperă confortabil o zi de folosire intensă, iar încărcarea la 80 W și Bypass Charging reduc la minimum anxietatea legată de priză în pauzele dintre meciuri.

REVIEW ZTE nubia Neo 3 GT – experiență de utilizare și concluzie

Înainte să insist pe alte particularități, vreau să menționez abilitățile de captură ale acestui telefon. Deși sub nicio formă nu se laudă cu asta, iar titulatura de smartphone de gaming nu implică o performanță deosebită pe acest front, terminalul a fost mai mult decât decent într-un număr mare de scenarii. Nu face magie în condiții de iluminare redusă, dar dacă lumina ambientală sau naturală îți permite vei cu siguranță încântat de rezultate. Inclusiv pe partea de portret face o treabă bună în separarea subiectului de fundal, iar selfie-urile sunt încărcate frumos de detalii. Rămâne doar să te decizi dacă vrei sau nu să apelezi la algoritmii AI de înfrumusețare a tenului cu care eu nu prea rezonez. În orice caz, din nou, având în vedere prețul de aproximativ 1400 de lei, sentimentul meu este că majoritatea utilizatorilor vor fi plăcut surprinși de rezultate, iar aceste abilități reprezintă încă un detaliu care îl fac ușor de recomandat.

În utilizare zilnică, Neo 3 GT mizează pe un amestec reușit dintre aspectele practice de zi cu zi și accentele de gaming. Carcasa cu design Cyber-Mecha are linii ascuțite și decupaje inspirate din universul cybernetic, dar rămâne comodă în mână, inclusiv datorită modulului de cameră aproape plat care nu agață când îl așezi pe masă. Iluminarea integrată Mini LED + RGB nu este doar decorativă, fiind setabilă pentru alerte și feedback vizual în jocuri, ceea ce te ajută să personalizezi rapid telefonul fără să pari ostentativ. Funcționează inclusiv pentru a ține ritmul muzicii de pe ecran, ca vechile pluginuri din Winamp, dacă le-ai prins sau le mai ții minte. Declanșatoarele tactile de pe margine sunt o raritate la bani puțini și, odată ce le mapezi gesturile, îți scurtează timpii de reacție în shootere sau în curse, simțindu-se ca niște butoane fizice cu răspuns consistent.

Ecranul OLED de 6,8 inci la 120 Hz completează foarte bine pachetul. Rata de procesare tactilă instantanee de 1200 Hz îți dă senzația că telefonul îți anticipează mișcare degetelor într-un mod plăcut, organic, iar luminozitatea de vârf de 1300 niți menține lizibilitatea în lumină puternică. Nu-ți face probleme în soare. Profilul de culoare 100% DCI-P3 și contrastul declarat de 1.000.000:1 se traduc în nuanțe saturate, dar curate, utile atât în jocuri, cât și la editări rapide de foto sau video. Pe sunet, testele repetate cu Apple Music și YouTube au scos în evidență o experiență peste medie pentru această clasă: se aude tare, clar și fără distorsiuni chiar și la volum maxim, cu joase care produc o vibrație discretă și plăcută și înalte cu stridență controlată și naturalețe surprinzătoare. Difuzoarele stereo cu DTS:X Ultra și motorul liniar Z-axis pentru vibrații cresc imersia în jocuri și îți livrează un feedback tactil care contează în momentele tensionate.

Pe performanță pură, platforma Unisoc T9100 pe 6 nm, ajutată de NeoTurbo și de memoria dinamică până la 24 GB (12GB RAM real + 12GB RAM virtual din spațiu de stocare), ține pasul cu scenariile care contează. Diablo Immortal, Call of Duty Mobile și Asphalt Legends rulează fluent pe setări medii, fără sacadări și fără încălzire deranjantă, iar răcirea VC de 4083 mm² pare să-și facă treaba corect și concret, așa cum a rezultat și din stabilitatea aproape perfectă a testelor de stress. Autonomia din lumea reală se aliniază cu ceea ce am măsurat în PCMark Work 3.0 Battery: 11 ore și 12 minute cu luminozitatea la 50%, suficient pentru o zi întreagă de utilizare intensă. Când ai nevoie de o gură de aer, încărcarea la 80 W și Bypass Charging îți scurtează pauzele și te lasă să joci alimentat direct din priză, reducând căldura acumulată în baterie.

Concluzia e simplă, dacă te uiți la preț și la pachetul total. Pentru aproximativ 1.399 de lei primești un telefon care se vede bine, se aude peste așteptări, oferă controale dedicate pentru gaming, rulează stabil și se încarcă foarte repede. Apropo, ai și husă în pachet, o altă raritate în 2025 și, implicit, o sursă de economie pentru utilizatori. Camera cu Neovision AI livrează instrumentele esențiale pentru cadre curate în lumină slabă sau scene cu multă mișcare, iar suita de funcții precum Live Island 2.0, senzorul de amprentă sub ecran, Z-SmartCast, Z-Pop și gesturile cu trei degete fac navigarea mai rapidă. Dacă îți dorești detalii grafice ultra în jocurile cele mai grele sau un sistem foto cu ambiții de flagship, trebuie cel puțin să dublezi bugetul. Dacă vrei un telefon echilibrat, cu identitate puternică, dotări rare în segment și o experiență audio care ridică ștacheta la nivelul entry-gaming, Neo 3 GT își justifică banii fără emoții.