REVIEW XGIMI MoGo 4 – un proiector portabil cu baterie și sunet Harman Kardon. Niciodată nu a fost mai ușor să-ți iei cinematograful cu tine oriunde

Ca mulți dintre cei care citesc aceste rânduri, de când am fost mic, mi-am dorit experiența unui cinematograf acasă. Nimic nu era mai fascinant decât să stai cu prietenii la film în fața unui ecran 3-4 sau chiar 10 metri diagonală. Dincolo de absența unui proiector, cu siguranță nu avem niciun perete alb de dimensiuni atât de generoase fără vreun corp de mobilă în față. Deși a devenit relativ accesibil să ai acasă un televizor de 1,5 metri pentru a te bucura de divertisment pe un panou mare, fascinația pentru proiector și ecranul de cinema autentic nu m-a părăsit niciodată. Ba mai mult decât atât, acum visez la cinema în aer liber, în curte, la casă și niciun gadget nu facilitează mai rapid și mai eficient materializarea acestei fantezii decât noul XGIMI MoGo 4, micuțul ultraportabil pe care am avut ocazia să-l testez în ultima săptămână.

Dacă brandul îți este străin, merită să ai în vedere că XGIMI a apărut în 2013 la Chengdu în China și, încă de la început, a fost un startup orientat pe proiectoare smart, soluții „all-in-one” de divertisment și a crescut rapid pe baza efortului propriu de cercetare și dezvoltare. A ajutat și parterneriatul strategic cu Harman Kardon pentru sunet de calitate. În 2016, modelul H1 i-a deschis ușa pieței globale, iar în 2019 seria portabilă MoGo, cu platformă Android TV (în prezent Google TV), a consolidat prezența brandului pe segmentul mini-proiectoarelor. În 2021, XGIMI a intrat în liga „home theater” cu primul său UST 4K (proiector Ultra Short Throw pentru distanțe mici și calitate superlativă), Aura. Portofoliul actual este consecința unui refresh de amploare început în 2024 format din Aura 2 pentru zona UST și MoGo 3/4 pe portabile, cu luminozitate mai bună, capace glisante pentru protecția opticii, Google TV și variante cu baterie integrată. Nu a durat mult până când designul, calitatea construcției și nivelul surprinzător de performanță au fost certificate internațional prin premii importante la CES, Red Dot, iF și Good Design.

REVIEW XGIMI MoGo 4 – specificații tehnice

MoGo 4 proiectează nativ în 1080p cu ajutorul unui sistem optic DLP cu cip de 0,23” și sursă de lumină LED, calibrat pentru maxim 450 lumeni ISO. Deși valoarea respectivă s-ar putea să nu pară suficientă pentru cinema în miezul zilei, face minuni pe timp de noapte sau în întuneric, iar pe timp de zi are rezultate mai mult decât decente pentru a te uita la un podcast sau, de ce nu, la știri. Din punct de vedere cromatic, acoperă până la 90% din spațiul DCI-P3, are raport de aruncare 1,2:1 și susține dimensiuni ale imaginii în diagonală între 40 și 200 de inci (aproximativ 5 metri), cu recomandarea practică de 60–120 inci pentru cea mai bună claritate.

Ca referință, raportul de aruncare de mai sus se traduce prin faptul că, de la o distanță de un metru, obții o diagonală de 1,2 metri. Cu alte cuvinte, pentru a avea diagonala maximă, ai nevoie de un spațiu de proiecție cu o distanță de 4 metri pentru diagonala de 5 metri. Corecția de trapez și focalizarea sunt „neîntrerupte” și automate, asigurate de modulul ToF (are o cameră dedicată pentru asta), iar protecția ochilor poate fi activată din setări. Dacă vrei să ajustezi manual focusul și colțurile imaginii, există și această posibilitate din setări, dar este improbabil să dedici prea mult timp acestui subiect, descurcându-se minunat de unul singur. În cutie primești și filtrul magnetic „Sunset” pentru ambient, celelalte filtre creative fiind opționale.

Capitolul audio rămâne o semnătură XGIMI și un atu important, două difuzoare Harman/Kardon de 6 W cu suport Dolby Audio, gândite să livreze un sunet clar într-un corp compact te vor ajuta să amâni pe termen lung investiția în difuzoare dedicate. Apropo, are Bluetooth dacă vrei să conectezi o boxă sau pereche de căști la el. Carcasa include un picior integrat cu rotație 360° pentru reglaje rapide, iar protecția optică rezistentă la zgârieturi limitează depunerile de praf pe lentilă. În modul Ambient Light poți rula culori presetate și efecte sincronizate cu muzica. Această funcționalitate suportă inclusiv control prin gesturi, cu mâna în fața zonei de proiecție la maxim 30 de centimetri distanță, pentru schimbarea filtrelor. Zgomotul este listat la maximum 28 dB la 1 metru, iar șasiul cântărește aproximativ 1,31 kg, la 207,6 × 96,5 × 96,5 mm.

Pe partea de software, MoGo 4 rulează Google TV cu Netflix preinstalat și alte câteva aplicații comune de streaming, are pornire rapidă (STR) și casting prin Chromecast/DLNA. Pentru că vorbim de Google TV, ai însă în spate flexibilitatea Google PlayStore care se traduce prin instalarea aplicațiilor tale favorite de Android, inclusiv Kodi sau VLC pentru a-ți reda propriul conținut multimedia prin rețeaua locală sau de pe un stick sau hard disk externe pe usb. Configurația internă include CPU quad-core ARM Cortex-A53 (1,15 GHz), GPU Mali-G52 MC1, 2 GB RAM și 32 GB stocare. Conectivitatea acoperă Wi-Fi 5 dual-band și Bluetooth 5.1/BLE, iar pe laturi găsești HDMI (cu ARC), USB-A pentru medii de stocare și USB-C dedicat alimentării. Pentru încărcare oricând și oriunde, inclusiv printr-o baterie externă, gadgetul este compatibil PD 3.0. Pentru jocuri de pe consolă sau PC, latența în modul Game la 1080p/60 Hz poate coborî până la 20 ms dacă dezactivezi corecția automată a trapezului.

Autonomia este asigurată de o baterie integrată de 71,28 Wh și promite până la 2,5 ore de video în Eco și până la 6 ore de redare muzică în modul difuzor, cu iluminările oprite. Îl poți alimenta din mers de la un power bank USB-C PD de 65–100 W, iar standul opțional PowerBase adaugă o baterie internă dedicată care împinge proiecția până la circa 5 ore. Consumul nominal al proiectorului este 65 W, iar adaptorul proprietar este proiectat exclusiv pentru seria MoGo 4.

XGIMI PowerBase – trepiedul care face minuni pentru autonomia MoGo 4

Deși nu am avut ocazia să testez XGIMI PowerBase, nu trebuie sub nicio formă neglijată existența acestui gadget opțional pe care îl poți achiziționa separat pentru aproximativ 130 de euro, dacă nu cumva îl găsești într-un pachet promoțional cu proiectorul. Ilustrat în imaginea de mai sus, XGIMI PowerBase este un stand 2-în-1 cu baterie integrată care extinde autonomia MoGo 4 fără cabluri în plus. Integrează o baterie de 20.000 mAh (≈72 Wh) și oferă până la 5 ore de redare video în Eco atunci când îl folosești împreună cu proiectorul, respectiv până la 12 ore de muzică, cu trecere automată și fără întreruperi între alimentarea la priză, PowerBase și bateria internă. Montajul se face în câteva secunde prin mecanismul de prindere rapidă cu buton de eliberare, conceput exclusiv pentru seria MoGo 4, iar conexiunea de alimentare prin USB-C livrează până la 65 W pentru performanță audio-video stabilă.

Construcția ușoară din aluminiu, cu picioare tip trepied pentru stabilitate pe suprafețe variate, cântărește aproximativ 0,82 kg și se demontează în două segmente compacte, fiecare sub 43 cm, astfel încât încape într-un rucsac. Înălțimea maximă asamblată este de circa 68,3 cm. Standul suportă greutăți de până la 1,5 kg, are intrare și ieșire USB-C și vine cu cablul de încărcare dedicat în cutie. Pe termen lung, producătorul recomandă să folosești adaptorul XGIMI sau un încărcător PD de minimum 65 W și un cablu capabil de peste 5 A pentru alimentare sigură. Când e cuplat, MoGo 4 pornește implicit în Standard Mode pentru luminozitate maximă, iar dacă vrei extra autonomie poți trece manual în Eco Mode din meniu de configurare.

XGIMI MoGo 4 – experiență de utilizare și concluzie

Configurarea inițială e foarte simplă și intuitivă. Pornești proiectorul, alegi limba, te conectezi la rețeaua Wi-Fi din casă și te autentifici cu contul Google sau prin aplicația Google Home de pe telefon. În doar câteva momente după, Google TV îți instalează aplicațiile uzuale, pe lângă cele preinstalate precum Netflix. Ca un detaliu plăcut, MoGo 4 pornește rapid pentru un proiector, aș estima între 30 și 45 de secunde și își calibrează singur imaginea prin modulul ToF pentru corecție de trapez și autofocus automat. În consecință, este suficient doar să îl așezi la un unghi convenabil și să lași sistemul să alinieze automat cadrul. Îl muți un pic mai sus sau mai jos, procesul de câteva secunde pentru calibrare este reluat fără intervenția ta. Din experiența mea, imaginea este suficient de mare pentru orice încăpere, iar piciorul integrat cu rotație 360° te ajută să reglezi în câteva secunde înălțimea și unghiul fără să fie necesar un trepied extern. Lentila are protecție dedicată împotriva zgârieturilor și a prafului, utilă mai ales dacă îl cari des între cameră și terasă sau obișnuiești ”să-l arunci” în ghiozdan când pleci în deplasare.

Interfața e una cât se poate de familiară dacă ai mai folosit Android TV/Google TV: controale simple, navigare direcțională, un sistem de carduri de conținut pentru recomandări și casting nativ prin Chromecast sau DLNA. Dacă preferi, poți lega un laptop sau o consolă pe HDMI, inclusiv cu ARC pentru a trimite sunetul spre un soundbar. Personal, am făcut câteva experimente cu clipuri video de pe un stick USB, acesta fiind scenariul cel mai comun dacă obișnuiești să-l iei pe terasă și să proiectezi pe un perete alb al casei. Am instalat și Kodi pentru a reda filme de pe un NAS, un server de date din rețeaua locală, iar configurarea și viteza de redare au fost impecabile cu timpi zero de așteptare.

În cutie primești două telecomenzi, una Bluetooth iluminată și un mini-IR ultra-compact, iar pentru sesiuni în liniște MoGo 4 menține un nivel de zgomot listat la cel mult 28 dB la un metru. Pentru utilizare de seară sau când ai copii în jur, poți activa din setări Eye Protection, astfel încât proiectorul să diminueze sau să oprească automat lumina atunci când detectează trecerea unei persoane prin fața lentilei. Dacă vrei să-l ții doar pentru atmosferă sau pentru a spori confortul din camera copiilor, poți folosi filtrele magnetice creative, cu Sunset inclus în pachet. Deși efectul se poate schimba și din telecomandă, nu uita de controlul prin gesturi la 30 cm de lentilă (ca și cum i-ai face la revedere) sau de Ambient Light Mode accesibil prin apăsare lungă pe butonul de pornire, cu o paletă de opt culori.

În final, mobilitatea este punctul forte al MoGo 4 în utilizarea de zi cu zi. Bateria integrată de 71,28 Wh oferă până la 2,5 ore de video în modul Eco sau până la 6 ore de redare muzică în modul difuzor, suficient pentru un film lung sau două episoade fără priză. Când e deconectat, proiectorul intră automat în Eco pentru a conserva energia, iar dacă ai nevoie de mai multă lumină poți ieși manual din acest mod, acceptând o durată mai scurtă a sesiunii. Pentru sesiuni mai lungi, nu te oprește nimeni să îl alimentezi de la un power bank USB-C compatibil PD de 65–100 W. În varianta „full mobil” cu trepiedul PowerBase detaliat mai sus, autonomia video urcă până la circa 5 ore, cu trecere automată între sursele de curent pentru a evita întreruperile. Conectivitatea Wi-Fi 5 dual-band și Bluetooth 5.1, alături de Google TV pentru acces facil la toate aplicațiile tale preferate, transformă MoGo 4 într-un mic hub de divertisment pe care îl poți muta în câteva clipe din sufragerie în curte.

În ceea ce privește prețul de achiziție, găsești noul XGIMI MoGo 4 la aproximativ 3200 de lei, un preț corect având în vedere calitatea proiecției, nivelul fabulos de portabilitate și, nu în ultimul rând, experiența audio. Soluția 2 x 6W de la Harman Kardon face o treabă surprinzător de decentă dacă vrei să te uiți la un film cu partenerul sau partenera fără fire suplimentare sau alte boxe prin preajmă. Are o spațialitate audio surprinzătoare și face o treabă foarte bună pe întreaga plajă de frecvențe chiar și la volum maxim, fără niciun fel de distorsiuni. Este genul de gadget cu care îți impresionezi prietenii data viitoare când vin în vizită sau cu care faci valuri în vacanță la bunici sau cu rulota. Este sprinten, frumos, pare destul de andurant, iar după configurarea inițială, poate fi utilizat chiar și de către un copil de 7 ani. Important este să ai suficient de mult întuneric în cameră pentru a profita la maxim de ce are de oferit. Doar așa vei putea să-ți transpui în lumea reală visul din copilărie de a avea cinematograf acasă.