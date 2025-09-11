REVIEW HUAWEI Pura 80 Ultra – cât de bun este cel mai bun telefon de poze în 2025. Te uimește pe timp de noapte și la zoom, dar își face banii în orice scenariu

HUAWEI a lansat de curând un “monstru” în materie de fotografie. Noul Pura 80 Ultra este, fără echivoc, cel mai bun smartphone când vine vorba de abilități foto. Probabil cea mai importantă confirmare a acestei certificări a venit inclusiv de la DXOMark, o publicație online care se ocupă exclusiv cu benchmark-uri pe partea de captură, iar prima poziție nu a fost niciodată obținută mai detașat de un nou intrat în top.

Ca referință, după cum se poate vedea și pe site-ul lor, gadgetul despre care vom vorbi astăzi are 175 de puncte pe partea de cameră, în contextul în care următorul clasat se mulțumește cu 169 de puncte (Oppo Find X8 Ultra), iar poziția a treia este ocupată de Vivo X200 Ultra cu 167 de puncte. Google Pixel 10 Pro XL și versiunea de anul trecut a aceluiași gadget testat azi, HUAWEI Pura 70 Ultra, ambele cu 163 de puncte, sunt plasate pe patru.

Pentru că de cele mai multe ori nu îți cumperi un telefon doar pentru poze, mai ales pe zona premium, sunt numeroase alte aspecte care fac din noul Pura 80 Ultra un gadget ușor de recomandat. Designul este cât se poate de atrăgător și distinct, într-o piață dominată de tabletuțe surprinzător de similare, indiferent de producător. Deși ascunde la interior un procesor proprietar Kirin 9020 cu un GPU Maleoon 920, într-o piață dominată de Snapdragon 8 Elite, noul HUAWEI se comportă impecabil în orice scenariu de utilizare, de la teste sintetice la gaming. Inclusiv conectat la priză, am făcut o sesiune intensă de Call of Duty și s-a comportat minunat, fără să sară temperatura prea mult.

Nici pe partea de software, un terminal HUAWEI nu mai implică vreun compromis în 2025, combinația de GBOX și microG facilitează în fundal accesul la serviciile Google și te ajută să rulezi orice ai nevoie, de la WhatsApp și Uber la Google Foto și YouTube. La prima instalare a unei aplicații din AppGallery care necesită acele servicii, te autentifici cu contul tău de Google, iar de acolo lucrurile vor funcționa ca unse, fără vreo procedură adițională.

REVIEW HUAWEI Pura 80 Ultra – specificații și performanță brută

Încep cu designul, fiindcă aici Pura 80 Ultra are o personalitate particulară, spatele cu textură „glazurată” prinde frumos lumina, emblema XMAGE aurie și inelele aurii din jurul camerelor duc imediat telefonul în zona premium. Modulul foto întruchipează ceea ce HUAWEI a intitulat „Dazzling Forward Symbol”, o particularitatea de limbaj de design care arată ca un spectru de raze de soare elegant. Terminalul este disponibil în două variante de culoare – Prestige Gold și Prestige Black – și folosește sticlă 2nd-Gen Crystal Armor Kunlun, plus certificări IP68/IP69 pentru rezistență la apă, praf și jeturi la temperatură/ presiune ridicată.

Ecranul OLED LTPO de 6,8” (2848×1276 px) merge de la 1 la 120 Hz și vine cu PWM de 1440 Hz și touch sampling de 300 Hz, așa că ai fluiditate, protecție la flicker și răspuns rapid, fie că derulezi, fie că te joci. Pe partea audio, HUAWEI a pus difuzoare stereo cu cameră acustică mare și amplitudine de 0,85 mm pe difuzorul de jos, ca să ai mai mult bass, înalte mai clare și voci mai transparente în filme sau jocuri.

Configurația foto este piesa de rezistență, senzorul principal de 1 inch este Ultra Lighting HDR cu gamă dinamică de până la 16 EV, iar „Switchable Dual Telephoto” aduce două focale optice într-un singur modul – 3,7x mid-tele și 9,4x super-tele – pe un senzor tele uriaș (1/1,28”), pentru lumină multă și claritate la zoom serios. Alături, Ultra Chroma XMAGE (1,5 milioane canale multispectrale) se ocupă de culori corecte pe toate lentilele. Sistemul acesta cu tele dual comutabil (micromotoare, mecanism de autolock și traseu optic lung) e o premieră în industrie pe un flagship mobil.

Autonomia e genul de capitol care te scapă de panică pe termen lung, bateria are 5170 mAh, cu încărcare SuperCharge 100 W pe fir și până la 80 W wireless (există și reverse wireless). În PCMark Battery la 50% luminozitate mi-a ieșit 20 ore și 25 minute de ecran pornit, una dintre cele mai mari valori văzute de mine în această suită – și asta într-un scenariu care alternează editare foto/video, prelucrare date, editare documente și browsing.

La „forță brută”, cifrele vorbesc singure și confirmă că telefonul se va comporta impecabil în orice scenariu. În PCMark am scos 13.467 puncte (Web Browsing 11.737, Video Editing 6.074, Writing 16.750, Photo Editing 39.754, Data Manipulation 9.332). AI Benchmark: 104,3 puncte („Performanță bună”), iar în Geekbench AI – 871 (Single Precision), 858 (Half Precision) și 1385 (Quantized). AnTuTu (versiunea 10.5.2): 1.170.280 puncte (CPU 308.024, GPU 272.637, MEM 392.485, UX 197.134). Geekbench 6: 1268 Single-Core, 4444 Multi-Core și 4917 la GPU. Pentru gaming, 3DMark Wild Life Extreme: 1732 puncte și Steel Nomad Light: 523 puncte, iar în Call of Duty: Mobile, cu texturi high-res și toate detaliile la maxim, experiența a fost lină, fără sacadări sau throttling deranjant.

REVIEW HUAWEI Pura 80 Ultra – abilități de captură

Pe spate, Pura 80 Ultra merge „all-in” pe lumină și culoare: are o cameră principală de 1 inch Ultra Lighting HDR cu interval dinamic de 16 EV (record în industrie) și procesare TCG-HDR în timp real, care păstrează detaliile atât în zonele luminate cât și în umbre. Alături, senzorul Ultra Chroma (sistem XMAGE) cu ~1,5 milioane de canale multispectrale calibrează fidel nuanțele și saturația, astfel încât cadrele de noapte, portretele în lumină mixtă sau scenele cu contrast puternic să arate natural, fără arderi sau „noroi” în umbre.

Tele-ul e piesa de rezistență: primul sistem din industrie cu „Dual Telephoto” comutabil – un tele mediu la 3,7x și un super-tele la 9,4x – lucrând pe un senzor uriaș de 1/1,28”, cel mai mare folosit pe un telefoto de telefon. Comutarea pe dublu traseu optic este făcută cu micro-motoare și un mecanism de auto-blocare, iar împreună cu OIS pe senzor oferă claritate și stabilitate excelente la zoom mare, inclusiv în lumină slabă. Practic, de la 3,7x la 9,4x și până la măriri ridicate, telefonul păstrează contrast, detaliu fin și culori corecte la peisaje îndepărtate, concerte sau arhitectură.

Pe video/foto intră în joc și AI-ul: funcția Smart Capture înregistrează automat 1,5 secunde înainte și după declanșare (ideal pentru subiecte în mișcare), iar în galerie poți aplica efecte AI Multi-Exposure sau AI Long Exposure pentru trail-uri dinamice sau „curgerea” mulțimii, fără trepiede ori setări complicate. Pentru filmare, AI Cinematic Engine ridică claritatea și textura de „film”, mai ales în scene cu contrast mare. La selfie, seria mizează pe o cameră ultra-wide cu autofocus, gândită pentru grupuri și vlogging, iar redarea XMAGE ajută la tonuri de piele autentice în lumină mixtă.

Cel mai uimit vei fi când încerci să faci zoom cu telefonul pe captură foto sau video. Deși poate suna un pic exagerat, rezultatele sunt în mod autentic șocante și, sub nicio formă, nu par să fie realizate cu un smartphone. În testul de mai sus, ajungi rapid din ultrawide în zoom 10x și mai sus fără fluctuații de expunere sau variații de culoare, după cum se poate vedea în nuanța constantă cerului sau a ierbii. Chiar și la zoom maxim, așa numitul efect AI nu iese în evidență, detaliile nu pare pictate sau randate. Identifici ușor micile detalii de expresie.

Și în privința fotografiei de portret, mixul de senzori, mecanică, optică și AI face o treabă grozavă în a evidenția subiectul imaginii într-un mod cât se poate de natural, similar cu experiența pe care ai aveau cu un DSLR, unde sistemul de lentile îți scoate în evidență subiectul în mod organic. În cazul căluțului de mai sus, pe lângă claritatea impecabilă a subiectului din prim plan, e foarte plăcută încețoșarea calului din planul doi și, mai ales, modul în care partea din spate a subiectului intră într-un defocus discret. Din nou, pare o poză care nu este făcută cu un telefon.

Multe telefoane se laudă cu ideea de HDR, High Dynamic Range, expuneri succesive cu diafragme diferite care sunt apoi lipite pentru a crea o experiență vizuală deosebită, un mix de detalii în zone întunecate și zone luminoase pe care ochiul uman niciodată nu o să le vadă în același moment. HUAWEI Pura 80 Ultra livrează cu aplomb materializarea acestui concept în cele mai dificile condiții. Până și acuratețea cromatică a ierbii este remarcabilă într-un cadru cu culori vii, întuneric evident și câteva surse de lumină agresive care, sub nicio formă, nu strică cadrul. Telefonul a calculat media perfectă între toate detaliile care contează pentru a-ți oferi o scenă memorabilă numai bună de pusă pe perete.

Că tot vorbim de cadre în condiții complexe de iluminare, cu HUAWEI Pura 80 Ultra, de multe ori, ai impresia că poți vedea pe întuneric cu argumente cât se poate de solide. Indiferent de situație și cât de ciudat este mixul în care beznă totală și câteva surse mai apropiate sau mai îndepărtate de lumină, în 99% din cazuri, scenele imortalizate iese perfect, ies așa cum ți-ai fi imaginat ca fiind scenariul ideal. În scena de mai sus cu pisica, deși pare să fie iluminată din spate, din casă, cea mai mare parte a ei este în beznă, dar printr-un mix de expunere prelungită (3 secunde) și expuneri succesive (HDR), la prima vedere ai crede că am beneficiat de lumină de studio incredibil de atent plasată. Nu este așa. Doar rezultatul este impresionant, condițiile au fost imposibile pentru ca aproape orice alt smartphone să ”vadă” în noapte în aceeași măsură.

Vizavi de selfie-uri, HUAWEI Pura 80 Ultra face și aici valuri și satisface chiar și cele mai pretențioase domnișoare care vor să devină virale pe Instagram. Scena de mai sus, contre-jour (împotriva soarelui, cu lumină din spate), realizată cu camera frontală, pare mai degrabă un exercițiu elaborat de Photoshop, cu ore de editare în spate, dar nu a fost deloc așa. Razele soarelui, așa numitul ”lens flare” (reflexii și împrăștieri de lumină în interiorul obiectivului), se integrează atât de frumos în cadru, de organic, încât, din nou, ai fi convins că vorbim de un DSLR scump și numeroase experimente. Am făcut 2-3 poze și toate au arătat la fel de bine. Fără pierderi de detalii, fără aberații cromatice pe la colțuri sau alte particularități nedorite.

În orice caz, tocmai pentru că în fiecare cadru imortalizat cu HUAWEI Pura 80 Ultra găsești ceva fascinant și, de cele mai multe ori, ceva ce nu ai mai fotografiat cu telefonul, am făcut un album pe Flickr cu toate imaginile de test, pentru acest serviciu online nu comprimă imagine și, mai important decât atât, îți oferă acces rapid la toate datele de EXIF. Îl găsești aici. Am făcut și un clip video cu clipurile de test și toate imaginile pe care îl poți vedea pe YouTube mai jos.

REVIEW HUAWEI Pura 80 Ultra – experiență de utilizare și concluzie

În utilizarea de zi cu zi, Pura 80 Ultra se simte ca un smartphone complet fără compromisuri. Ecranul OLED LTPO de 6,8” rulează fluid între 1–120 Hz și are PWM la 1440 Hz + touch sampling 300 Hz, deci scroll-ul e mătăsos și lipsit de flicker, iar atingerile sunt prinse instant. Sunetul ajută și el la senzația de flagship: difuzoare stereo cu cameră acustică mărită și amplitudine de 0,85 mm pe speakerul de jos, pentru bass mai convingător, înalte mai curate și voci mai lizibile în filme sau jocuri. Autonomia cu bateria de 5170 mAh e „de cursă lungă”, iar încărcarea 100 W pe fir / 80 W wireless bifează rapid capitolul „de la 0 la util”. Toate rulează pe EMUI 15, fără poticneli.

Partea de „experiențe inteligente” chiar schimbă felul în care interacționezi cu telefonul. Ai teme interactive precum Emoji Crush (scuturi telefonul și se schimbă emoji-urile) și Symbol Stickers (elemente care se mișcă odată cu privirea), plus control prin gesturi AI: glisezi în aer ca să derulezi sau strângi pumnul pentru un screenshot, util când mâinile sunt umede sau murdare. Îmi place și Butonul AI Smart Controls: un dublu-tap te duce instant la funcțiile preferate (lanternă, notițe etc.), iar butonul integrează și senzorul de amprentă – e genul de scurtătură care rămâne în reflex.

La comunicare, AI-ul îți dă două atuuri clare: AI Messaging face ca unele mesaje să fie vizibile doar pentru tine (te recunoaște și ascunde conținutul pentru priviri indiscrete), iar AI Noise Cancellation filtrează inteligent zgomotul ambiental în apeluri (de la metrou la bar), astfel încât interlocutorul te aude curat. Pe modele Pro/Ultra intră în joc și AI Privacy Call, care minimizează scurgerile de sunet în spații înguste, gen lift sau mașină – o mică mare diferență dacă vorbești des în public.

În concluzie, dacă vrei cel mai capabil telefon de poze al momentului, dar și un pachet complet în rest (ecran, sunet, autonomie, „smart tricks”), Pura 80 Ultra e greu de bătut. Iar oferta locală îl face și mai tentant, până pe 30 septembrie, Pura 80 Pro costă 5.999 lei, iar Pura 80 Ultra 7.999 lei în HUAWEI Store Romania. În plus, până la aceeași dată, ai o reducere de 2.000 lei la Pura 80 Ultra cu codul APLAYTECH2000 și minus 1.500 lei la Pro cu APLAYTECH1500, plus cadou încărcător de 100 W, de zece ori mai multe puncte cumulate în HUAWEI Store și serviciul HUAWEI Care+. Dacă vrei și să îmbrățișezi cu două mâini întregul ecosistem, poți adăuga un HUAWEI WATCH 5 la 1.649 lei sau FreeBuds Pro 4 la 749 lei, tot promo.