Războiul blocatoarelor din București. Ce fac șoferii pentru a parca chiar și unde nu au voie: „Ghinion!”

Blocatoarele folosite de unii bucureșteni pe propriile locuri de parcare s-au răspândit foarte mult, însă unii șoferi certați cu legea nu sunt opriți de aceste aparate și parchează chiar dacă le deteriorează. Un astfel de caz a fost făcut public pe un grup de Facebook.

Războiul blocatoarelor a început în București

Un internaut a postat mai multe imagini cu un șofer care și-a folosit soția pentru a deteriora nu unul, nici două, ci chiar trei blocatoare doar pentru a-și face loc pentru propria mașină. Imaginile au fost postate pe un grup de Facebook, iar internauții s-au împărțit rapid în două tabere.

”Salutari tuturor. Aceasta postare o consider de.. Conduita in trafic totuși! In parcare str Alunișului 2 sector 4. Dna, cel mai probabil soția persoanei cu Audi negru a încercat, mai precis dat jos cu piciorul blocatorul de parcare, nu unul, nu două, ci trei. Unul era cu senzor si ghinion beep!! Reamintesc ca acele locuri sunt plătite, blocatorul costă! si nu costă puțin!!! Respect…cu minus. DATUL CU PICIORUL SI FUMÂND CU NONȘALANȚĂ si desigur aruncând pe jos țigara m-au determinat sa postez numărul mașinii. Ora 15:35”, este mesajul postat pe grupul respectiv de Facebook.

”Nu as pune niciodata blocator sa fie 10 lei”

Ei bine, internauții nu au stat prea mult pe gânduri și au venit cu comentarii pro și contra. ”Am loc de parcare in sectorul 4, nu as pune niciodata blocator sa fie 10 lei. Cand nu este masina in parcare poate sa o foloseasca cine doreste. Este absurda taxa si blocatorul. De ce sa blochezi locul, se roade asfaltul daca parcheaza altcineva”.

”Eu nu sunt de acord cu blocatorii , astea sunt hotărârile luate de autorități sa mai aducă ceva bani la buget”, ”Chiar daca este plătit, nu știu dacă ai voie sa ți montezi asa ceva pe locul de parcare”, ”Degeaba postezi aici! Fa sesizare la politie și da le și pozele ! Dacă nu e locul tău de parcare, da pozele proprietarului ! Ce sa facem noi pe fb?”. Sunt doar câteva dintre mesajele postate de ceilalți internauți.

Doar blocatoarele vândute de primărie sunt legale

Vă reamintim că în Sectorul 4 al Municipiului București, utilizarea blocatoarelor de parcare de către deținătorii locurilor de parcare de reședință este legală, cu condiția ca acestea să fie achiziționate și instalate prin intermediul Primăriei Sectorului 4.

Conform informațiilor furnizate de primărie, persoanele interesate pot depune o solicitare prin intermediul registraturii online pe site-ul https://www.mobilitateurbana4.ro/ sau prin aplicația mobilă „Primăria Sector 4”. După validarea solicitării, se achită o taxă de rezervare a blocatorului în valoare de 400 de lei, prin intermediul aparatelor de tip SelfPay disponibile în diverse locații din sector.

Este important de menționat că instalarea și utilizarea blocatoarelor de parcare fără autorizarea primăriei pot fi considerate ilegale. De asemenea, utilizarea acestor dispozitive trebuie să respecte reglementările locale și să nu împiedice accesul altor participanți la trafic sau pietoni.