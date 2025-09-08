Raul a făcut facultatea și a dat lovitura într-un domeniu care nu are moarte. Afacerea de familie făcută din pasiune

Într-o vreme în care tot mai mulți tineri aleg să plece în străinătate pentru a-și construi un viitor, povestea lui Raul Berea din comuna Păuca, județul Sibiu, arată că succesul poate fi clădit și acasă. Absolvent al Facultății de Horticultură din Cluj-Napoca, Raul și-a transformat cunoștințele dobândite în anii de studiu într-o afacere de familie ce îmbină tradiția cu modernitatea. La doar 24 de ani, el cultivă legume bio și fructe, pe care le livrează direct sibienilor, oferindu-le un gust autentic, „ca pe vremuri”.

Educația universitară i-a oferit o bază solidă, însă adevărata lecție a venit din dorința de a pune în practică ceea ce a învățat. Dacă în primii ani nu știa exact unde îl va duce horticultura, astăzi Raul este un exemplu pentru generația tânără de fermieri care aleg să rămână aproape de rădăcini și să dezvolte comunitatea din care fac parte. Revenit în satul natal, el lucrează alături de părinți, aducând un plus de profesionalism și inovare în grădina familiei.

De la pasiune la afacere sustenabilă

În doar câțiva ani, Raul a reușit să creeze un adevărat festival de culori și arome. Roșii, vinete, ardei, usturoi, ceapă sau castraveți cresc în solul de la Păuca, fără chimicale, respectând principiile agriculturii bio. Livada înființată de el acum patru ani completează tabloul, oferind fructe cultivate cu grijă și pricepere. Diferența se vede în calitatea produselor: clienții săi recunosc gustul autentic al legumelor copilăriei, iar încrederea le-a fost câștigată prin seriozitate și consecvență.

Dacă primul an a fost marcat de dificultăți, cu producții care uneori se pierdeau, astăzi Raul are o rețea stabilă de clienți. A început cu piața volantă din Piața Huet, dar acum livrează direct la domiciliu, adaptând comenzile în funcție de sezon și de preferințele celor care aleg să cumpere local. Această legătură directă cu consumatorii nu doar că îi asigură stabilitatea financiară, dar îi oferă și satisfacția de a vedea aprecierea muncii sale.

Adaptare și reziliență în fața provocărilor

Anul agricol nu vine niciodată fără provocări, iar vara secetoasă din 2025 a pus la încercare mulți fermieri. Raul a demonstrat însă că pasiunea și cunoștințele pot învinge obstacolele. Cu soluții adaptate și cu o bună organizare, a reușit să mențină producția la un nivel ridicat. „E greu să controlezi clima în câmp deschis, dar dacă te gospodărești bine și rămâi perseverent, poți trece peste”, povestește el.

Pe lângă legumele de sezon, Raul produce și răsaduri primăvara și se ocupă de îngrijirea livezii în perioada de iarnă. Astfel, activitatea sa nu se limitează doar la câteva luni pe an, ci este un proces continuu, care arată că agricultura poate fi o afacere stabilă dacă este tratată cu seriozitate.

Legume bio pe mesele sibienilor

Astăzi, Raul nu oferă doar produse, ci și o poveste. Oamenii care cumpără de la el știu că primesc nu doar legume bio, ci și rezultatul muncii unei familii care pune suflet în ceea ce face. Lădițele cu roșii, ardei, morcovi sau pătrunjel ajung săptămânal în casele sibienilor, iar feedbackul pozitiv îl motivează să extindă treptat afacerea.

Prin ceea ce face, Raul Berea demonstrează că agricultura de familie poate avea un viitor solid, atunci când este susținută de educație, pasiune și dorința de a livra calitate. Într-un domeniu care „nu are moarte”, cum îl numesc mulți fermieri, el reprezintă noul val de antreprenori rurali care schimbă fața satului românesc și aduc mai aproape gustul autentic pe mesele oamenilor. Dacă vrei să faci comandă sau să știi mai multe despre eforturile lui Ralu, poți să-i accesezi pagina de Facebook.