Jocurile PS Plus din august includ Lego Star Wars: The Skywalker Saga: Ce a anunțat Sony că oferă gratuit utilizatorilor

Sony a anunțat lista jocurilor gratuite pentru abonații PlayStation Plus din luna august, iar titlul principal este Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Începând cu 6 august, toți abonații PS Plus vor putea adăuga acest joc captivant în colecția lor, fără costuri suplimentare.

Anunțul Sony

Lego Star Wars: The Skywalker Saga oferă jucătorilor oportunitatea de a trăi întreaga poveste a seriei principale Star Wars, de la The Phantom Menace până la The Rise of Skywalker. Realizat de studioul TT Games, jocul include numeroase ouă de Paște, misiuni secundare, referințe și umorul specific jocurilor Lego, reușind să transpună într-o manieră splendidă experiența cinematografică vastă într-un singur joc.

The PlayStation Plus Monthly Games for August are: 🌌 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

🐻 Five Nights at Freddy’s Security Breach

⚔️Ender Lilies: Quietus of the Knights More details on titles available August 6: https://t.co/2lScMoUahG pic.twitter.com/Nueoza4vUw — PlayStation (@PlayStation) July 31, 2024

Pe lângă Lego Star Wars, lineup-ul din august include și Five Nights at Freddy’s: Security Breach, un nou titlu din seria de groază în care jucătorii trebuie să supraviețuiască amenințărilor unor animatronici înfricoșători. De asemenea, Ender Lilies: Quietus of the Knights, un joc de tip Metroidvania lansat în 2021 și bine primit de critici, se alătură listei, oferind o experiență plină de aventură și mister.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga, în august, pe PS Plus

Jucătorii au la dispoziție până pe 2 septembrie pentru a revendica aceste jocuri. De asemenea, încă mai există timp până pe 6 august pentru a descărca jocurile incluse în lineup-ul din iulie, care conține Borderlands 3, NHL 24 și Among Us.

Ca referință, PlayStation Plus este un serviciu de abonament oferit de Sony pentru posesorii de console PlayStation, inclusiv PS4 și PS5. Lansat în 2010, PlayStation Plus a evoluat de la un simplu serviciu de multiplayer online la o platformă complexă care aduce multiple beneficii utilizatorilor săi.

Unul dintre principalele avantaje ale PlayStation Plus este accesul la multiplayerul online. Abonamentele permit utilizatorilor să joace titluri multiplayer cu prietenii și alți jucători din întreaga lume, oferind o experiență de gaming interactivă și competitivă. Acest aspect este esențial pentru mulți jucători care doresc să participe la jocuri online, cum ar fi „Call of Duty” sau „Fortnite”.