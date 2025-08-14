Ultima ora
Povestea aplicației Bumble, ecranizată: Swiped – cum revoluționezi întâlnirile online printr-o poveste adevărată
14 aug. 2025
de Ozana Mazilu

Povestea aplicației Bumble, ecranizată: Swiped - cum revoluționezi întâlnirile online printr-o poveste adevărată
În trailerul oficial al filmului Swiped, Lily James o interpretează pe Whitney Wolfe Herd, fondatoarea aplicației Bumble, într-o dramă inspirată din viața reală a unei femei care a schimbat regulile dating-ului digital. Lansarea filmului este programată pe 19 septembrie 2025, în Statele Unite pe Hulu și în alte regiuni pe Disney+, după ce va avea premiera mondială în gala Festivalului de Film de la Toronto, pe 9 septembrie.

Povestea unei revoluții personale în tech

Trailerul evidențiază drumul dramatic al lui Whitney, o absolventă recentă care, după ce a cofondat Tinder, se confruntă cu un mediu tech marcat de sexism și intimidare. Una dintre scenele puternice o arată discutând despre problema mesajelor indecente primite de femei pe platformele de dating, subliniind lipsa de acțiune din partea companiei.

În loc să accepte situația, Whitney decide să facă un pas curajos și să inițieze o adevărată revoluție în online dating, creând Bumble – aplicația în care femeile sunt cele care dau startul conversației. Această schimbare de paradigmă nu doar că a atras milioane de utilizatori, dar a transformat Bumble într-un simbol al puterii de decizie feminine în mediul digital.

Un casting solid și o echipă creativă remarcabilă

Filmul este regizat de Rachel Lee Goldenberg, care semnează și scenariul alături de Bill Parker și Kim Caramele. Lily James, pe lângă interpretarea rolului principal, este și producătoare, alături de Jennifer Gibgot și Andrew Panay. Distribuția este completată de Dan Stevens, Myha’la, Jackson White, Ben Schnetzer și Pierson Fodé, fiecare aducând nuanțe importante în poveste.

Filmul promite să îmbine momente tensionate cu secvențe inspiraționale, ilustrând atât luptele din culisele industriei tech, cât și determinarea unei femei de a crea un spațiu online mai sigur. Filmările au avut loc în Los Angeles, între mai și iulie 2024, captând atmosfera dinamică a industriei și energia specifică unei povești despre inovație.

Semnificație culturală și puterea poveștilor autentice

Swiped nu este doar o dramă despre succesul unei tinere antreprenoare, ci și un comentariu social despre locul femeilor în tehnologie și importanța de a schimba regulile jocului atunci când acestea nu sunt echitabile. Povestea lui Whitney Wolfe Herd depășește granițele industriei de dating online, devenind un exemplu pentru oricine se confruntă cu provocări sistemice.

Whitney a ajuns una dintre cele mai tinere miliardare autodidacte, după ce Bumble a devenit public în 2021, la doar 31 de ani. Deși a renunțat la funcția de CEO anul trecut, influența ei asupra brandului și asupra industriei rămâne semnificativă. Filmul oferă o privire rară și emoționantă asupra procesului de a construi ceva revoluționar dintr-o idee simplă, dar curajoasă.

Această producție are potențialul de a inspira o nouă generație de antreprenori și de a readuce în atenție importanța empatiei și echității în tehnologie. Prin interpretarea puternică a lui Lily James și prin abordarea regizorală concentrată pe detaliile umane, Swiped se anunță a fi nu doar un film biografic, ci o sursă de motivație și reflecție.

