Ultima ora
„Se fură bani şi bijuterii din seif şi geamantane!”. Românii, avertisment pentru cei cazaţi în cele mai importante hoteluri din Antalya
02 sept. 2025 | 20:21
de Badea Violeta

O turistă de pe litoralul românesc povesteşte coşmarul prin care a trecut într-un hotel de 4 stele. „Mare grijă când reveniţi acasă”

Vacanțe și turism
O turistă de pe litoralul românesc povesteşte coşmarul prin care a trecut într-un hotel de 4 stele.
Neptun, Romania. Sursa foto: Profimedia

Litoralul românesc rămâne în continuare una dintre principalele destinaţii de vacanţă pentru români, dar experienţele nu sunt întotdeauna aşa cum şi le imaginează turiştii. Un incident petrecut într-un hotel de 4 stele din staţiunea Neptun a stârnit numeroase reacţii pe reţelele sociale, după ce o familie a semnalat prezenţa ploşniţelor în cameră. Povestea a devenit rapid virală, iar turiştii au început să împărtăşească sfaturi despre cum să prevină o infestare la întoarcerea acasă.

O vacanţă de vis transformată în coşmar

O turistă a povestit pe un grup dedicat litoralului românesc experienţa neplăcută trăită în concediu. După ce s-a cazat împreună cu familia la un hotel de 4 stele din Neptun, părea că vacanţa începe sub cele mai bune auspicii: camere curate, mâncare bună, totul arătând impecabil. Însă, surpriza a venit seara, când, deasupra patului, au apărut ploşniţe.

”Hotelul la prima vedere arăta impecabil, nu ai ce să reproșezi, mâncarea bună, totul arăta super. Doar că seara surpriză, deasupra patului ploșnițe. Foarte, foarte multe.

A trebuit la ora 10 seara să ne mutăm, cu bagajele, cu copilul după noi. Nu este normal așa ceva, am rămas șocată pur și simplu, hotel de 4 stele cu un preț pe măsură!”, a scris aceasta pe reţelele sociale.

Situaţia a generat un val de comentarii din partea altor turişti, unii povestind experienţe similare, alţii oferind recomandări pentru a evita aducerea insectelor acasă.

Vezi și:
Cum arată litoralul românesc după ce apa mării s-a răcit până la 15 grade. Mulţi turişti încă se bucură de concediu: „Gheaţă”. Video
Unde poţi sta cu 53 de lei pe noapte la Marea Neagră? Începe „Litoralul pentru toți 2025”

Avertisment pentru turişti: cum prevenim infestarea locuinţei

Un alt utilizator al grupului a atras atenţia asupra riscului pe care îl reprezintă ploşniţele odată ce bagajele ajung în locuinţă.

”Maaaare grijă la bagaje când reveniți acasă, inclusiv unde v-ați mutat acum le puteți face “cadou”. Sigilați toate bagajele, dezinfectați mașina unde au stat bagajele, ce nu se poate spăla la temperaturi mai mari de 60 de grade se aruncă, altfel riscați să vă infestați casa”, a avertizat acesta.

Sfaturile s-au transformat rapid într-un ghid practic de prevenţie: spălarea hainelor la temperaturi înalte, depozitarea bagajelor în saci speciali şi verificarea minuţioasă a camerelor de hotel la sosire.

Un semnal de alarmă pentru industria turismului

Incidentul din Neptun ridică un nou semnal de alarmă cu privire la calitatea serviciilor turistice de pe litoralul românesc. Deşi hotelul respectiv afişa standarde de 4 stele, realitatea arată că uneori detaliile ignorate pot strica o vacanţă întreagă şi pot afecta imaginea unei destinaţii.

Experienţa relatată de turistă şi comentariile ulterioare subliniază importanţa măsurilor stricte de igienă şi control în unităţile de cazare. În acelaşi timp, pentru turişti devine esenţial să fie informaţi, atenţi şi pregătiţi să prevină situaţii care le-ar putea afecta nu doar vacanţa, ci şi confortul de acasă.

La Nina ar putea apărea iar în septembrie. Ce este fenomenul meteo şi ce schimbarea aduce
Recomandări
Impozitul se triplează pentru casele de peste 500.000 euro și mașinile mai scumpe de 75.000 euro (surse)
Impozitul se triplează pentru casele de peste 500.000 euro și mașinile mai scumpe de 75.000 euro (surse)
Acest lac din Italia este alternativa la Lacul Garda. E mai puţin aglomerat şi mult mai ieftin
Acest lac din Italia este alternativa la Lacul Garda. E mai puţin aglomerat şi mult mai ieftin
Se construiesc 2 noi stații de metrou în București. Metrorex anunţă extinderea Magistralei 2, pe tronsonul Pipera – Petricani
Se construiesc 2 noi stații de metrou în București. Metrorex anunţă extinderea Magistralei 2, pe tronsonul Pipera – Petricani
Burnout-ul, între mitul modern și obligația legală de a preveni stresul la locul de muncă
Burnout-ul, între mitul modern și obligația legală de a preveni stresul la locul de muncă
Ce înseamnă dacă ordonezi facturile de la cea mai mică la cea mai mare, conform psihologilor. Obiceiul spune multe despre tine
Ce înseamnă dacă ordonezi facturile de la cea mai mică la cea mai mare, conform psihologilor. Obiceiul spune multe despre tine
Cisternă cu gaz metan răsturnată pe DN 24A, în Vaslui. Zeci de oameni, evacuați „cu forța” din locuințe. Traficul este blocat complet UPDATE
Cisternă cu gaz metan răsturnată pe DN 24A, în Vaslui. Zeci de oameni, evacuați „cu forța” din locuințe. Traficul este blocat complet UPDATE
Google adaugă în Translate o platformă de învățare a limbilor străine bazată pe inteligență artificială. Cum funcționează
Google adaugă în Translate o platformă de învățare a limbilor străine bazată pe inteligență artificială. Cum funcționează
Haniwa, figurinele japoneze vechi de 1.500 de ani care păstrează sufletele morților: Ce au descoperit oamenii de știință
Haniwa, figurinele japoneze vechi de 1.500 de ani care păstrează sufletele morților: Ce au descoperit oamenii de știință
Revista presei
Adevarul
Adrian Năstase, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un la parada militară de la Beijing
Playsport.ro
Gigi Becali, gata să bage mâna în buzunar pentru încă două transferuri la FCSB!
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ardei copţi la borcan, reţeta simplă şi sigură. Rămân proaspeţi toată iarna
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 3 septembrie 2025. Două zodii se confruntă cu o situație limită, vor fi nevoite să ia decizii drastice
Playtech Știri
Mutarea într-o casă nouă: eleganță și eficiență la fiecare pas (P)
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...