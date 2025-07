Numărul candidaţilor la Medicină, în scădere. Cum explică rectorul Facultății de Medicină din Capitală, Viorel Jinga, fenomenul. „Nu mărirea taxelor a fost impedimentul!” EXCLUSIV

Numărul candidaților la studenția în Medicină a scăzut în acest an față de cel precedent. Viorel Jinga, rectorul Facultății de Medicină din București, susține însă că nu are motive de îngrijorare. El crede că numărul mai mic de candidați la admiterea din acest an nu se datorează atât creșterii taxelor anuale datorate instituției pe care o conduce, ci unor facturi obiectiv și naturali. Valorea noilor taxe ce intră în vigoare o dată cu debutul anului universitar 2025 – 2026 a crescut în cazul Facultății de Medicină de la 15.000 de lei la 19.000 de lei.

De ce numărul candidaţilor la Medicină este în scădere?

În opinia lui Viorel Jinga, diferența între numărul candidaților din 2025 față de cel din 2024, de circa zece procente, vine „în primul și în primul rând din scăderea drastică a totalului absolvenților de liceu”.

„Anul acesta statistica ne arată că am pierdut circa 15% dintre absolvenții de liceu față de 2024. Cifrele sunt cunoscute, întrucât ele au fost date publicității. Iar asta e normal să se reflecte și în numărul candidaților la admiterea în învățământul universitar, inclusiv cel medical. Așa că ne încadrăm în această diferență înregistrată. Nu mărirea taxelor a fost impedimentul numărul 1 în a egala situația de anul trecut, ci motivele enumerate mai sus”, a declarat Viorel Jinga în exclusivitate pentru playtech.ro.

El a adăugat chiar că nu are știință de comentarii negative pe tema majorării taxelor, care, în opinia sa, a trebuit „să țină pasul cu ceea ce se întâmplă în societate”.

„Nu avem informații pe tema unor eventuale nemulțumiri legate de majorările de taxe de școlarizare. Toată lumea știe că Facultatea de Medicină e una dintre cele mai grele din sistem și că e nevoie de bani când te înhami la așa ceva”, mai spune același Viorel Jinga.

Numărul locurilor scoase la concurs, în 2025

Potrivit datelor comunicate de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în 2025 s-au înscris pentru examenul de admitere 3.877 de candidați, dintre care 2.480 de candidați la Facultatea de Medicină, 763 de candidați la facultatea de Stomatologie, 96 de candidați la Facultatea de Farmacie și 538 de candidați la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală. Numărul total al locurilor scoase la concurs, la toate formele de specializare ce aparțin de Facultatea de Medicină este în 2025 de 1.879.

În 2024, numărul candidaților a fost de 4.204 candidați, cel mai mare din ultimii ani, care și-au disputat 1795 de locuri, la buget plus cele cu plată. Rectorul Universității de Medicină „Carol Davila” din Capitală mai spune că studenților români li se va adăuga și în 2025 un număr consistent de candidați străini.

„Candidaților români li se vor adăuga alți 300 de studenți străini, care vor fi selectați pe baza exclusivă de interviu, unul care durează 15 minute. Selecția și procesul de învățare se face exclusiv în limba engleză”, afirmă Viorel Jinga.

El a precizat tot pentru playtech.ro că la București nu se poate organiza o serie de cursuri și în limba franceză, cum e la Cluj, de exemplu, dintr-un motiv foarte serios: „nu mai există spații dedicate studiului studiului universitar, toate acestea fiind folosite la capacitate maximă”.

2025 va cel de-al șaselea an consecutiv în care examenul de admitere la Medicină va fi organizat în incinta Complexului Romexpo. Examenul va avea loc duminică, 13 iulie, și va dura două ore și jumătate.