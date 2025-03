Noua dulceață lansată de Meghan Markle a stârnit controverse. Un detaliu de pe ambalaj a derutat pe toată lumea

Partenera de viață a Prințului Harry, Meghan Markle, a dezvăluit în sfârșit cum arată noul ambalaj al dulceței sale, însă designul a stârnit nedumerire în rândul publicului.

Dulceața lui Meghan Markle a stârnit controverse

Ducesa de Sussex, în vârstă de 43 de ani, a oferit primele imagini cu dulceața sa de zmeură As Ever, parte dintr-un rebranding al brandului său, American Riviera Orchard. Borcanele sunt decorate cu etichete albe și detalii aurii, inclusiv logo-ul și capacul metalic. Cei care comandă produsul îl vor primi într-o cutie albă extrem de sofisticată – care este aproape de două ori mai mare decât borcanul în sine.

Pe rețelele sociale, oamenii s-au declarat surprinși de design, mulți crezând inițial că ambalajul ascunde un parfum sau o lumânare. Alții și-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul ecologic al ambalajului excesiv.

Ambalaj mult prea elegant pentru o simplă dulceață

Un utilizator a comentat: „Meghan!!! E doar dulceață! Nu e nevoie de o asemenea prezentare. Acest ambalaj este la fel de pretențios ca și ea”. Altul a adăugat: „Cât costă ambalajul în comparație cu produsul în sine? Nu mai pare a fi dulceață…”.

Unii au remarcat, de asemenea, că borcanul de dulceață este extrem de mic în raport cu dimensiunea cutiei. „Cât costă acest borcănel minuscul de dulceață?” – a întrebat cineva.

Pe Instagram, brandul lui Meghan Markle a oferit o privire în culisele procesului de producție, unde muncitorii, purtând mănuși din plastic, pun zmeura în borcane înainte ca acestea să treacă printr-o serie de procese mecanizate.

Postarea, însoțită de mesajul „Începem!”, a strâns rapid aprecieri din partea apropiaților ducesei, inclusiv fosta sa colegă din Suits, Abigail Spencer.

Meghan a distribuit, de asemenea, o serie de postări de la prietenii săi apropiați, care promovează noua gamă de produse As Ever, inclusiv dulceața de zmeură. Printre aceștia s-a numărat și hairstylistul vedetelor, Ben Skervin, care a savurat dulceața alături de un chai latte.

„O gustare delicioasă de după-amiază – crumpets cu unt și dulceață de zmeură @asever. Este absolut irezistibilă. Mulțumesc, @meghan.” – a scris el.

”Unul dintre cele mai glamuroase momente din viața mea”

Și Abigail Spencer, prietenă apropiată a ducesei, și-a anunțat cei 845 de mii de urmăritori că dulceața As Ever va fi disponibilă în curând pentru public, sub denumirea de „Keepsake Packaging”.

Meghan a redistribuit și o postare de la Heather Dorak, fondatoarea Pilates Platinum, care a filmat momentul în care fiul său mânca dulceața pe pâine prăjită. „Noua noastră obsesie pentru gustările de seară @aseverofficial @meghan.” – a scris ea.

Ducesa a oferit primele indicii despre dulceața sa anul trecut, când a trimis borcane către 50 dintre cele mai apropiate prietene și influenceri, inclusiv actrița Mindy Kaling, în timpul lansării inițiale a brandului său.

Misterul acestor borcane a fost dezvăluit în acest an, odată cu lansarea emisiunii sale culinare pe Netflix, „With Love, Meghan”. Mindy Kaling și-a amintit momentul în care a primit coletul: „Când am primit acea cutie cu dulcețuri prin poștă a fost probabil unul dintre cele mai glamuroase momente din viața mea.”

Totuși, actrița a fost ușor derutată de eticheta borcanului, care conținea cifra „50”, mărturisind: „Sunt o persoană care ierarhizează totul, iar acel detaliu m-a pus pe gânduri”.