Noile SSD-uri externe de la ADATA funcționează ca niște stickuri USB pentru 2025, dar cu 2000MB/s rată de transfer

ADATA a anunțat două SSD-uri externe gândite pentru mobilitate și rezistență, cu un format „pocket-size” care le face să se comporte, practic, ca niște stick-uri USB – doar că mult mai rapide. Modelele SD820 și SC735 aduc interfețe moderne, protecție fizică de nivel militar și viteze care permit editarea directă a fișierelor video mari, în deplasare.

SD820: „mini-SSD” de teren, până la 2.000 MB/s și protecție IP68

Conceput pentru creatorii care lucrează outdoor și pentru utilizare în condiții dificile, ADATA SD820 cântărește doar 26,5 g, dar bifează certificarea militară MIL-STD-810G 516.6 (rezistă la căderi de la 1,22 m) și IP68 (etanș la praf și imersie în apă până la 1 m, 60 de minute). Cu interfața USB 3.2 Gen2x2, unitatea atinge până la 2.000 MB/s la citire/scriere – de circa 20 de ori mai rapid decât un HDD extern clasic – astfel încât transferurile de proiecte 4K/8K, RAW foto sau biblioteci de jocuri sunt efectiv instantanee pentru scenarii mobile.

Disponibil în variante de 1 TB, 2 TB și 4 TB, SD820 e genul de stocare pe care o pui în buzunar și nu-ți mai faci griji că ploaia, praful sau o scăpare pe asfalt îți vor compromite munca. Practic, îl conectezi și editezi direct de pe el, oriunde.

Pe scurt – ADATA SD820

Interfață: USB 3.2 Gen2x2 (USB-C)

Viteză: până la 2.000 MB/s (citire/scriere)

Rezistență: MIL-STD-810G 516.6 (1,22 m), IP68 (praf + imersie)

Greutate: ~26,5 g

Capacități: 1 / 2 / 4 TB

SC735: ultra-compact, cu USB-C retractabil, până la 1.050 MB/s

Pentru cei care vor maximum de comoditate, SC735 merge și mai departe pe ideea „stick-SSD”: are conector USB-C retractabil , deci nu-ți trebuie cablu, și cântărește aproximativ 13,6 g – cam cât o cutie de căști TWS. Deși minuscul, păstrează certificarea MIL-STD-810G 516.6 pentru căderi de la 1,22 m și oferă până la 1.050 MB/s la citire și 1.000 MB/s la scriere prin USB 3.2 Gen2.

Compatibilitatea este amplă: iPhone 15 și modelele ulterioare (USB-C), iOS și Android (OTG), macOS, Windows și console de gaming. Vine în variante de 1 TB și 2 TB și se potrivește perfect pentru backup rapid la evenimente, descărcări din camere/telefoane, proiecte foto-video on the go sau chiar rularea jocurilor/mediilor pe console compatibile.

Pe scurt – ADATA SC735

Interfață: USB 3.2 Gen2 (USB-C retractabil)

Viteză: până la 1.050/1.000 MB/s (citire/scriere)

Rezistență: MIL-STD-810G 516.6 (1,22 m)

Greutate: ~13,6 g

Capacități: 1 / 2 TB

Compatibilitate: iPhone 15+, iOS/Android, macOS/Windows, console

De ce contează: SSD „ca un stick”, dar cu performanță reală de lucru

Cererea pentru stocare portabilă a explodat odată cu filmarea la rezoluții înalte, jocurile tot mai voluminoase și munca hibridă. Diferența dintre un stick USB obișnuit și aceste SSD-uri ADATA este dublă:

Viteza – 1.000–2.000 MB/s înseamnă că poți lucra direct de pe unitate (montaj 4K, catalogare RAW, proiecte software) fără să copiezi local. Fiabilitatea – memorie SSD + protecție la șocuri/praf/apă (SD820) reduc riscul pierderii datelor în scenarii reale de teren.

În plus, formatul cu USB-C integrat (SC735) elimină cablurile din ecuație, iar USB 3.2 Gen2x2 (SD820) valorifică porturile de 20 Gbps de pe laptopurile moderne.

Pentru cine sunt

Creatori și fotografi care descarcă, sortează și editează în deplasare.

Vloggeri și echipe de eveniment care au nevoie de backup rapid, rezistent la intemperii.

Gameri care își mută biblioteca sau rulează titluri compatibile de pe stocare externă.

Utilizatori „mobile first” (inclusiv iPhone 15/Android) care vor un „SSD-stick” rapid pentru filmări, documente, proiecte.

ADATA rămâne unul dintre cele mai vizibile nume în stocare, iar SD820 și SC735 duc mai departe ideea de SSD portabil „ready for anything”: mici cât un stick, dar cu performanțe de lucru și protecție serioasă. Dacă vrei un „USB” care nu te încetinește, acum ai două opțiuni clare – alegi SD820 pentru viteză maximă + IP68 sau SC735 pentru simplitatea „fără cablu” și mobilitate extremă.