Noile SSD-uri externe de la ADATA funcționează ca niște stickuri USB pentru 2025, dar cu 2000MB/s rată de transfer
ADATA a anunțat două SSD-uri externe gândite pentru mobilitate și rezistență, cu un format „pocket-size” care le face să se comporte, practic, ca niște stick-uri USB – doar că mult mai rapide. Modelele SD820 și SC735 aduc interfețe moderne, protecție fizică de nivel militar și viteze care permit editarea directă a fișierelor video mari, în deplasare.
SD820: „mini-SSD” de teren, până la 2.000 MB/s și protecție IP68
Conceput pentru creatorii care lucrează outdoor și pentru utilizare în condiții dificile, ADATA SD820 cântărește doar 26,5 g, dar bifează certificarea militară MIL-STD-810G 516.6 (rezistă la căderi de la 1,22 m) și IP68 (etanș la praf și imersie în apă până la 1 m, 60 de minute). Cu interfața USB 3.2 Gen2x2, unitatea atinge până la 2.000 MB/s la citire/scriere – de circa 20 de ori mai rapid decât un HDD extern clasic – astfel încât transferurile de proiecte 4K/8K, RAW foto sau biblioteci de jocuri sunt efectiv instantanee pentru scenarii mobile.
Disponibil în variante de 1 TB, 2 TB și 4 TB, SD820 e genul de stocare pe care o pui în buzunar și nu-ți mai faci griji că ploaia, praful sau o scăpare pe asfalt îți vor compromite munca. Practic, îl conectezi și editezi direct de pe el, oriunde.
Pe scurt – ADATA SD820
- Interfață: USB 3.2 Gen2x2 (USB-C)
- Viteză: până la 2.000 MB/s (citire/scriere)
- Rezistență: MIL-STD-810G 516.6 (1,22 m), IP68 (praf + imersie)
- Greutate: ~26,5 g
- Capacități: 1 / 2 / 4 TB
SC735: ultra-compact, cu USB-C retractabil, până la 1.050 MB/s
Pentru cei care vor maximum de comoditate, SC735 merge și mai departe pe ideea „stick-SSD”: are conector USB-C retractabil , deci nu-ți trebuie cablu, și cântărește aproximativ 13,6 g – cam cât o cutie de căști TWS. Deși minuscul, păstrează certificarea MIL-STD-810G 516.6 pentru căderi de la 1,22 m și oferă până la 1.050 MB/s la citire și 1.000 MB/s la scriere prin USB 3.2 Gen2.
Compatibilitatea este amplă: iPhone 15 și modelele ulterioare (USB-C), iOS și Android (OTG), macOS, Windows și console de gaming. Vine în variante de 1 TB și 2 TB și se potrivește perfect pentru backup rapid la evenimente, descărcări din camere/telefoane, proiecte foto-video on the go sau chiar rularea jocurilor/mediilor pe console compatibile.
Pe scurt – ADATA SC735
- Interfață: USB 3.2 Gen2 (USB-C retractabil)
- Viteză: până la 1.050/1.000 MB/s (citire/scriere)
- Rezistență: MIL-STD-810G 516.6 (1,22 m)
- Greutate: ~13,6 g
- Capacități: 1 / 2 TB
- Compatibilitate: iPhone 15+, iOS/Android, macOS/Windows, console
De ce contează: SSD „ca un stick”, dar cu performanță reală de lucru
Cererea pentru stocare portabilă a explodat odată cu filmarea la rezoluții înalte, jocurile tot mai voluminoase și munca hibridă. Diferența dintre un stick USB obișnuit și aceste SSD-uri ADATA este dublă:
- Viteza – 1.000–2.000 MB/s înseamnă că poți lucra direct de pe unitate (montaj 4K, catalogare RAW, proiecte software) fără să copiezi local.
- Fiabilitatea – memorie SSD + protecție la șocuri/praf/apă (SD820) reduc riscul pierderii datelor în scenarii reale de teren.
În plus, formatul cu USB-C integrat (SC735) elimină cablurile din ecuație, iar USB 3.2 Gen2x2 (SD820) valorifică porturile de 20 Gbps de pe laptopurile moderne.
Pentru cine sunt
- Creatori și fotografi care descarcă, sortează și editează în deplasare.
- Vloggeri și echipe de eveniment care au nevoie de backup rapid, rezistent la intemperii.
- Gameri care își mută biblioteca sau rulează titluri compatibile de pe stocare externă.
- Utilizatori „mobile first” (inclusiv iPhone 15/Android) care vor un „SSD-stick” rapid pentru filmări, documente, proiecte.
ADATA rămâne unul dintre cele mai vizibile nume în stocare, iar SD820 și SC735 duc mai departe ideea de SSD portabil „ready for anything”: mici cât un stick, dar cu performanțe de lucru și protecție serioasă. Dacă vrei un „USB” care nu te încetinește, acum ai două opțiuni clare – alegi SD820 pentru viteză maximă + IP68 sau SC735 pentru simplitatea „fără cablu” și mobilitate extremă.