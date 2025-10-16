Noile monitoare de gaming AGON by AOC te ajută să faci performanță în jocurile preferate cu 320Hz și o diagonală de 27 sau 32 de inci

AGON by AOC, lider mondial în segmentul monitoarelor de gaming, revine în forță cu două lansări care marchează un nou standard pentru jucătorii pasionați: Q27G4SRU și U32G4U. Ambele modele sunt construite pentru performanță extremă, dar răspund unor nevoi diferite – de la competiții intense în rezoluție QHD la experiențe cinematice în UHD, cu tehnologia inovatoare Dual Frame și o rată de reîmprospătare de până la 320Hz.

Noile ecrane continuă tradiția AOC de a livra soluții accesibile și rapide, fără compromisuri în claritate, culori sau confort, fiind compatibile atât cu PC-uri de ultimă generație, cât și cu consolele PlayStation 5 și Xbox Series X.

Q27G4SRU – gaming competitiv în QHD la 320Hz

Modelul AOC GAMING Q27G4SRU este dedicat jucătorilor care urmăresc viteza absolută. Cu o diagonală de 27 de inci și rezoluție QHD (2560×1440) , monitorul oferă un echilibru ideal între detaliu și performanță, atingând o rată de reîmprospătare de 320Hz – un salt semnificativ peste standardul de 240Hz, perfect pentru titlurile eSports unde fiecare milisecundă contează.

Panoul Fast IPS garantează timpi de răspuns de 1ms GtG și până la 0,3ms MPRT , ceea ce face imaginile fluide, fără ghosting sau blur. În plus, suportul pentru NVIDIA G-SYNC și Adaptive-Sync elimină efectele de tearing și stuttering, menținând gameplay-ul stabil indiferent de intensitatea acțiunii.

Monitorul vine certificat DisplayHDR 400 , cu o luminozitate de 450 cd/m² și acoperire de 136,9% din spațiul sRGB și 93,7% din DCI-P3, oferind culori vii și realiste. Conectivitatea este completă: două porturi HDMI 2.1 , un DisplayPort 1.4 , difuzoare integrate de 2x2W și un hub USB 3.2 Gen 1 cu patru porturi, dintre care unul cu funcție de încărcare rapidă.

Designul inspirat din seria AOC G4 păstrează liniile curate, accentele discrete de roșu și un suport ergonomic ajustabil pe înălțime, rotire și pivotare, ideal pentru sesiunile lungi de gaming competitiv.

U32G4U – tehnologia Dual Frame la 32 de inci

Pentru cei care vor un ecran mai mare și mai versatil, AOC GAMING U32G4U duce experiența de joc la un nou nivel, extinzând tehnologia Dual Frame într-un format de 32 de inci (31,5” vizibil) . Jucătorii pot comuta instant între UHD la 160Hz , pentru claritate cinematică, și FHD la 320Hz , pentru performanță competitivă în jocurile rapide.

Panoul Fast IPS păstrează timpi de răspuns excelenți (1ms GtG, 0,5ms MPRT) în ambele moduri de rezoluție, oferind o versatilitate rar întâlnită. Modul UHD este ideal pentru jocuri narative, creație de conținut și productivitate, în timp ce modul FHD transformă monitorul într-un instrument de precizie pentru shooter-e și simulatoare.

La fel ca modelul Q27G4SRU, U32G4U dispune de DisplayHDR 400 , hub USB 3.2 cu patru porturi, două HDMI 2.1 și un DisplayPort 1.4. Conectivitatea completă îl face compatibil cu toate platformele moderne, inclusiv cu consolele next-gen, care pot rula la 120Hz în rezoluții 4K sau QHD.

Potrivit declarațiilor lui César Acosta , Gaming Product Manager la AGON by AOC, „Q27G4SRU oferă combinația perfectă între claritate și viteză pentru competiții serioase, în timp ce U32G4U duce experiența Dual Frame acolo unde strălucește cel mai bine – pe diagonala de 32 de inci, unde gamerii pot alege între detaliu și performanță pură.”

Funcții avansate și design gândit pentru performanță

Ambele monitoare integrează funcții specifice liniei AGON: Shadow Control pentru vizibilitate în zonele întunecate, Game Color pentru reglajul saturației, Dial Point pentru reticul de țintire dinamic și modul Low Input Lag , care asigură un răspuns instant la comenzi.

În plus, compatibilitatea cu Adaptive-Sync și suportul complet pentru VRR pe consolele de generație actuală garantează o experiență de joc fluidă, indiferent de platformă.

Prețurile sunt surprinzător de competitive pentru performanțele oferite: 1.621 lei pentru Q27G4SRU și 2.179 lei pentru U32G4U, disponibile începând cu mijlocul lunii octombrie în magazinele partenere și pe site-ul oficial AOC.

Cu aceste două modele, AGON by AOC își reafirmă poziția de lider în segmentul monitoarelor de gaming, oferind soluții adaptate fiecărui tip de jucător – de la cei care caută fiecare cadru pe secundă, până la cei care vor un ecran spectaculos pentru aventuri imersive.